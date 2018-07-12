Квест от «Будет чисто» и мониторинг воздуха: в лагере «Пламя» прошел День эколога
Сегодня в детском оздоровительном лагере «Пламя» прошел «День эколога». Активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» провели для ребят квест-игру с тематическими станциями, рассказали о природных объектах республики и раздельном сборе отходов. Специалисты Минэкологии РТ познакомили детей с передвижной экологической лабораторией, рассказали ребятам о системе мониторинга атмосферного воздуха в Татарстане.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым