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Квест от «Будет чисто» и мониторинг воздуха: в лагере «Пламя» прошел День эколога

13:09, 12.07.2018
Квест от «Будет чисто» и мониторинг воздуха: в лагере «Пламя» прошел День эколога

Сегодня в детском оздоровительном лагере «Пламя» прошел «День эколога». Активисты молодежного экологического движения «Будет чисто» провели для ребят квест-игру с тематическими станциями, рассказали о природных объектах республики и раздельном сборе отходов. Специалисты Минэкологии РТ познакомили детей с передвижной экологической лабораторией, рассказали ребятам о системе мониторинга атмосферного воздуха в Татарстане.

Видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан
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