Криминальный дуэт из «Хоум Кредита»: в Казани судят экс-сотрудницу банка и ее подельника

Оформив кредиты по поддельным документам, мошенники присвоили деньги и пустились в бега

Фото: Мария Горожанинова

В Советском суде накануне стартовал процесс по уголовному делу о серии кредитных афер в казанских подразделениях «Хоум Кредит энд Финанс Банк». На скамье подсудимых оказались 47-летний Дмитрий Иевлев и 27-летняя экс-сотрудница банка Ирина Хасанова, которых судят за махинации. По версии следствия, вместе с еще пятью сообщниками они оформляли кредиты по поддельным документам или отказывали в займе реальным клиентам, забирая эти деньги себе. Сторона защиты для дачи показаний вызвала мать Иевлева, и женщина уверяла суд, что сын «добрый и ласковый». Подробности со старта процесса — в материале «Реального времени».

Беглецы дошли до суда

Все эпизоды в рамках уголовного дела датированы 2012—2013 годами, но двое обвиняемых дошли до суда только сейчас, поскольку в 2014 году, когда расследовались кредитные аферы, они скрылись от следствия и были объявлены в розыск.

По версии следствия, Иевлев организовал схему хищения средств в банке «Хоум Кредит», вовлек в нее трех сотрудников банка, двух «заемщиков» и одного сообщника. Пяти членам этой группы суд вынес приговор еще в феврале 2015 года. Следствие полагает, что они подделывали документы, предоставляя в банк недостоверные сведения о месте работы и доходах.

Кредиты выдавались на разные суммы — от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч рублей. Общий ущерб кредитной организации оценили в сумму свыше 6 млн рублей. Следствие полагает, что Иевлев причастен к 33 эпизодам преступления, 11 из которых были совершены вместе с Хасановой. Организатора обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Его напарнице же вменяется мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

В суде интересы Иевлева представлял защитник Сергей Зиганшин. Рядом с ним разместился его коллега — адвокат Хасановой Артем Максимов

И если первый свою вину после задержания признал лишь частично и отправился в СИЗО, то вторая ее признала полностью и ушла домой с подпиской о невыезде. Иевлев в суд прибыл с конвоем и в наручниках — от фотокамер СМИ подсудимый закрывался и даже попросил своего адвоката ходатайствовать о проведении процесса без журналистов. Но судья Эрнест Муртазин рассудил, что раз заседание открытое и закрытой для СМИ информации на нем звучать не будет, в ходатайстве отказать.

В суде интересы Иевлева представлял защитник Сергей Зиганшин. Рядом с ним разместился его коллега — адвокат Хасановой Артем Максимов.

Зиганшин ходатайствовал о вызове в суд нескольких свидетелей, которые были допрошены в рамках следствия, но чьи показания в обвинительное заключение по какой-то причине не включили. Кроме того, защитник попросил заслушать показания матери Иевлева, чья фамилия совпадает с фамилией подсудимой. Он хотел, чтобы Лариса Хасанова перед судьей охарактеризовала своего сына. Ходатайство было удовлетворено, правда, пожилой матери обвиняемого пришлось прождать несколько часов в коридоре, пока прокурор Гузель Салимова зачитывала обвинение и представитель потерпевшей стороны, старший специалист службы защиты бизнеса «Хоум кредит энд Финанс Банк» Денис Захматов давал показания.

Кредиты оформляли, но не выдавали

Денис Захматов рассказал, что они выяснили: некоторые из заемщиков вообще не в курсе, что на них оформлен кредит. Про других он рассказал, что в ходе работы по выяснению обстоятельств неуплаты долга выяснялось, что заемщики действительно приходили за деньгами, но в итоге уходили ни с чем.

— Были случаи, когда заемщик сам приходил, обращался, его фотографировали, а непорядочный сотрудник говорил, что в кредите отказано. А потом сам распоряжался денежными средствами, — показал Захматов.

Некоторые из заемщиков, узнав о том, что их данными воспользовались, писали заявление о том, что никакого отношения к этому они не имеют. Претензий по возврату кредита банк к ним не направлял — вместо этого кредитная организация писала заявления в правоохранительные органы.



Денис Захматов рассказал, что они выяснили: некоторые из заемщиков вообще не в курсе, что на них оформлен кредит



При этом у каждого сотрудника банка есть свой персональный код, указываемый при оформлении заявки. Таким образом, выяснив, что кто-то проворачивает в кредитной организации аферы и имея данные по кредитам, правоохранители по коду вычислили, кто же этим занимается.

У защитника Иевлева Сергея Зиганшина к потерпевшей стороне было множество уточняющих вопросов. Адвоката в том числе интересовало, может ли заемщик снять сумму страховки, которая оформляется по желанию клиента вместе с кредитом. Так выяснилось, что она перечисляется с карты в страховую компанию и воспользоваться ею заемщик не может. К чему этот вопрос, сразу стало ясно, ведь это влияет на конечную сумму ущерба. То есть из заявленных миллионов можно будет вычесть все оформленные страховки.

«Добрый и ласковый» обвиняемый

Когда дело дошло до допроса матери подсудимого, выяснилось, что пожилая женщина куда-то подевалась. Адвокату Иевлева Сергею Зиганшину даже пришлось просить несколько минут перерыва, чтобы найти в стенах суда свидетельницу.

Спустя пару минут защитник женщину нашел — робко переступив порог зала судебного заседания, Лариса Хасанова поставила под трибуну полиэтиленовый пакет и начала отвечать на вопросы судьи. Услышав, что по закону она имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких, пенсионерка перепугалась и сказала, что показания давать не согласна, потому что не будет свидетельствовать против сына.

Тут в ситуацию вмешался адвокат — Зиганшин пояснил, что она просто не поняла вопрос, и переспросил ее по-другому: будет ли она давать показания по материалам, характеризующим личность обвиняемого?

Пожилая женщина о розыске не подозревала, а по поводу заработка Иевлева ответила, что он трудился водителем такси

— А, это я могу, я просто по делу ничего не знаю, — ответила ему свидетельница.

Защитник попросил охарактеризовать своего сына.

— Он добрый, ласковый, ко мне всегда хорошо относился, к жене, к сыну. Друзьям всегда помогал, никогда никого не оставлял в беде, — по-матерински тепло начала перечислять женщина достоинства своего сына.

Она рассказала, что имеет инвалидность и без чужой помощи обходиться не может. Сейчас пенсионерке помогает сноха, которой и без того приходится несладко — нужно воспитывать сына-инвалида с тяжелым генетическим заболеванием. Ребенок часто болеет и требует тщательного ухода. По этой причине невестка Ларисы Хасановой не работает.

У гособвинителя к матери подсудимого было лишь два вопроса: где официально работал ее сын, и знала ли она, что он был в бегах? Но пожилая женщина о розыске не подозревала, а по поводу заработка Иевлева ответила, что он трудился водителем такси.

Выслушав ее, судья постановил заседание перенести — ожидается явка других свидетелей. Одной из первых здание суда покинула подсудимая Ирина Хасанова, а Дмитрий Иевлев, пряча лицо от журналистов, под конвоем отправился обратно в СИЗО. И только его мама с пакетом в руках все так же растерянно бродила по коридору суда — пенсионерка хотела спросить судью: можно ли ей прийти на свидание к сыну. Адвокат обвиняемого поспешил ей помочь.