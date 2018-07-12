Новости экономики

17:39 МСК
Новости раздела
Экономика

Криминальный дуэт из «Хоум Кредита»: в Казани судят экс-сотрудницу банка и ее подельника

11:30, 12.07.2018 1

Оформив кредиты по поддельным документам, мошенники присвоили деньги и пустились в бега

Криминальный дуэт из «Хоум Кредита»: в Казани судят экс-сотрудницу банка и ее подельника Фото: Мария Горожанинова

В Советском суде накануне стартовал процесс по уголовному делу о серии кредитных афер в казанских подразделениях «Хоум Кредит энд Финанс Банк». На скамье подсудимых оказались 47-летний Дмитрий Иевлев и 27-летняя экс-сотрудница банка Ирина Хасанова, которых судят за махинации. По версии следствия, вместе с еще пятью сообщниками они оформляли кредиты по поддельным документам или отказывали в займе реальным клиентам, забирая эти деньги себе. Сторона защиты для дачи показаний вызвала мать Иевлева, и женщина уверяла суд, что сын «добрый и ласковый». Подробности со старта процесса — в материале «Реального времени».

Беглецы дошли до суда

Все эпизоды в рамках уголовного дела датированы 2012—2013 годами, но двое обвиняемых дошли до суда только сейчас, поскольку в 2014 году, когда расследовались кредитные аферы, они скрылись от следствия и были объявлены в розыск.

По версии следствия, Иевлев организовал схему хищения средств в банке «Хоум Кредит», вовлек в нее трех сотрудников банка, двух «заемщиков» и одного сообщника. Пяти членам этой группы суд вынес приговор еще в феврале 2015 года. Следствие полагает, что они подделывали документы, предоставляя в банк недостоверные сведения о месте работы и доходах.

Кредиты выдавались на разные суммы — от нескольких десятков тысяч до сотен тысяч рублей. Общий ущерб кредитной организации оценили в сумму свыше 6 млн рублей. Следствие полагает, что Иевлев причастен к 33 эпизодам преступления, 11 из которых были совершены вместе с Хасановой. Организатора обвиняют в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, и в подделке, изготовлении или сбыте поддельных документов. Его напарнице же вменяется мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения.

В суде интересы Иевлева представлял защитник Сергей Зиганшин. Рядом с ним разместился его коллега — адвокат Хасановой Артем Максимов

И если первый свою вину после задержания признал лишь частично и отправился в СИЗО, то вторая ее признала полностью и ушла домой с подпиской о невыезде. Иевлев в суд прибыл с конвоем и в наручниках — от фотокамер СМИ подсудимый закрывался и даже попросил своего адвоката ходатайствовать о проведении процесса без журналистов. Но судья Эрнест Муртазин рассудил, что раз заседание открытое и закрытой для СМИ информации на нем звучать не будет, в ходатайстве отказать.

В суде интересы Иевлева представлял защитник Сергей Зиганшин. Рядом с ним разместился его коллега — адвокат Хасановой Артем Максимов.

Зиганшин ходатайствовал о вызове в суд нескольких свидетелей, которые были допрошены в рамках следствия, но чьи показания в обвинительное заключение по какой-то причине не включили. Кроме того, защитник попросил заслушать показания матери Иевлева, чья фамилия совпадает с фамилией подсудимой. Он хотел, чтобы Лариса Хасанова перед судьей охарактеризовала своего сына. Ходатайство было удовлетворено, правда, пожилой матери обвиняемого пришлось прождать несколько часов в коридоре, пока прокурор Гузель Салимова зачитывала обвинение и представитель потерпевшей стороны, старший специалист службы защиты бизнеса «Хоум кредит энд Финанс Банк» Денис Захматов давал показания.

Кредиты оформляли, но не выдавали

Денис Захматов рассказал, что они выяснили: некоторые из заемщиков вообще не в курсе, что на них оформлен кредит. Про других он рассказал, что в ходе работы по выяснению обстоятельств неуплаты долга выяснялось, что заемщики действительно приходили за деньгами, но в итоге уходили ни с чем.

— Были случаи, когда заемщик сам приходил, обращался, его фотографировали, а непорядочный сотрудник говорил, что в кредите отказано. А потом сам распоряжался денежными средствами, — показал Захматов.

Некоторые из заемщиков, узнав о том, что их данными воспользовались, писали заявление о том, что никакого отношения к этому они не имеют. Претензий по возврату кредита банк к ним не направлял — вместо этого кредитная организация писала заявления в правоохранительные органы.

Денис Захматов рассказал, что они выяснили: некоторые из заемщиков вообще не в курсе, что на них оформлен кредит

При этом у каждого сотрудника банка есть свой персональный код, указываемый при оформлении заявки. Таким образом, выяснив, что кто-то проворачивает в кредитной организации аферы и имея данные по кредитам, правоохранители по коду вычислили, кто же этим занимается.

У защитника Иевлева Сергея Зиганшина к потерпевшей стороне было множество уточняющих вопросов. Адвоката в том числе интересовало, может ли заемщик снять сумму страховки, которая оформляется по желанию клиента вместе с кредитом. Так выяснилось, что она перечисляется с карты в страховую компанию и воспользоваться ею заемщик не может. К чему этот вопрос, сразу стало ясно, ведь это влияет на конечную сумму ущерба. То есть из заявленных миллионов можно будет вычесть все оформленные страховки.

«Добрый и ласковый» обвиняемый

Когда дело дошло до допроса матери подсудимого, выяснилось, что пожилая женщина куда-то подевалась. Адвокату Иевлева Сергею Зиганшину даже пришлось просить несколько минут перерыва, чтобы найти в стенах суда свидетельницу.

Спустя пару минут защитник женщину нашел — робко переступив порог зала судебного заседания, Лариса Хасанова поставила под трибуну полиэтиленовый пакет и начала отвечать на вопросы судьи. Услышав, что по закону она имеет право не свидетельствовать против себя и своих близких, пенсионерка перепугалась и сказала, что показания давать не согласна, потому что не будет свидетельствовать против сына.

Тут в ситуацию вмешался адвокат — Зиганшин пояснил, что она просто не поняла вопрос, и переспросил ее по-другому: будет ли она давать показания по материалам, характеризующим личность обвиняемого?

Пожилая женщина о розыске не подозревала, а по поводу заработка Иевлева ответила, что он трудился водителем такси

— А, это я могу, я просто по делу ничего не знаю, — ответила ему свидетельница.

Защитник попросил охарактеризовать своего сына.

— Он добрый, ласковый, ко мне всегда хорошо относился, к жене, к сыну. Друзьям всегда помогал, никогда никого не оставлял в беде, — по-матерински тепло начала перечислять женщина достоинства своего сына.

Она рассказала, что имеет инвалидность и без чужой помощи обходиться не может. Сейчас пенсионерке помогает сноха, которой и без того приходится несладко — нужно воспитывать сына-инвалида с тяжелым генетическим заболеванием. Ребенок часто болеет и требует тщательного ухода. По этой причине невестка Ларисы Хасановой не работает.

У гособвинителя к матери подсудимого было лишь два вопроса: где официально работал ее сын, и знала ли она, что он был в бегах? Но пожилая женщина о розыске не подозревала, а по поводу заработка Иевлева ответила, что он трудился водителем такси.

Выслушав ее, судья постановил заседание перенести — ожидается явка других свидетелей. Одной из первых здание суда покинула подсудимая Ирина Хасанова, а Дмитрий Иевлев, пряча лицо от журналистов, под конвоем отправился обратно в СИЗО. И только его мама с пакетом в руках все так же растерянно бродила по коридору суда — пенсионерка хотела спросить судью: можно ли ей прийти на свидание к сыну. Адвокат обвиняемого поспешил ей помочь.

Мария Горожанинова, фото автора
ЭкономикаБанкиПроисшествия Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:06
    Откуда в людях столько глупости? Везде логи и ид сотрудников( в банках) на что он и его сообщники надеялись не понятно. Вроде за границу не свалил, включив минимальную логику было понятно, что это закончится тюрьмой.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости экономики

17:39 МСК
Новости раздела