В Казани будут судить беглого организатора 33 хищений в банке «Хоум Кредит»

Советский райсуд Казани рассмотрит уголовное дело о серии кредитных афер в казанских подразделениях «Хоум Кредит энд Финанс Банк». На скамью подсудимых отправятся 47-летний Дмитрий Иевлев и 27-летняя экс-сотрудница банка Ирина Хасанова.

По данным Прокуратуры РТ, в 2014 году обвиняемые скрылись от следствия и были объявлены в розыск. Им вменяют мошенничество, покушение на таковое и использование заведомо подложных документов. По версии следствия, Иевлев причастен к 33 эпизодам, 11 из которых были совершены вместе с этой подельницей.

Впрочем, обвинение полагает, что в 2012—2013 гг. подсудимый организовал схему хищений средств «Хоум Кредит энд Финанс Банк» путем заключения договоров кредитования с заведомо неблагонадежными заемщиками, в которую вовлек трех сотрудников банка, двух «заемщиков» и сообщника. Группа подделывала и представляла в банк недостоверные документы о месте работы и доходах претендентов на кредит, причем последних чаще всего использовали втемную.

Осечка с выдачей кредита у группы была лишь дважды. Общий ущерб банку от их действий оценен в сумму свыше 6 млн рублей.

В феврале 2015 года суд вынес приговор пятерым членам этой группы — Райкову, Зубареву, Дорониной, Кондратьеву и Слебик.

В это время Иевлев и Хасанова находились в розыске. Однако в 2016 году, как считает следствие, беглецу удалось с помощью неустановленных лиц и подлога добиться снятия запрета регистрационных действий с его арестованным автомобилем Toyota Highlander.

После задержания обвиняемый причастность к преступлениям признал частично, сейчас он под арестом. Его 27-летняя подельница с полным признанием вины была освобождена под подписку.

Тем временем в Кирове расследуют кражу со взломом в том же банке.