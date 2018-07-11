«Стоит ожидать «хитов»: что новый «Салават» готовит

Кто даст результат в уфимском клубе

Итак, отпуск у хоккеистов закончен, хотя на дворе середина лета. Уже известен календарь 11-го сезона КХЛ — и на старте он точно не даст «Салавату Юлаеву» расслабиться. На примере футбольного флагмана Башкирии ФК «Уфа» можно предположить, что обновление тренерского штаба и всего клуба потребует некоторой адаптации — все-таки даже отдельная новая деталь вносит изменения в организм, не говоря уже о его коренной перестройке (тем более что у «куниц» ушло гораздо больше действующих лиц — Логинов, Зубов, Лисин, Макаров, Налимов). От кого же из новичков «СЮ» ждать ключевого результата — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Квартет «Л» — легионеры

С легионерами в «Салавате Юлаеве» все понятно — они делают результат чуть ли не на 60—80 процентов, а временами и больше. Это ударная тройка в лице шведа Линуса Умарка и двух финнов Теему Хартикайнена и Йоонаса Кемппайнена, которая получила приз за свою бомбардирскую миссию от лиги за прошлый сезон.

В их компанию, наверное, нужно добавить еще одного иностранца, единственного уфимского участника последнего чемпионата мира датчанина Филипа Ларсена. Ну а жесткости этому импортному квартету придаст Григорий Панин. Безусловно, ждут болельщики и более решительных действий от старожила-защитника Захара Арзамасцева — прошлый сезон был не лучшим у любимца уфимской публики. Эти люди — старая гвардия, которая должна задавать темп победам «зеленой конницы».

Пляски от «печки» с Юхой

Галерею новичков открывает «парень у печки» — финский вратарь Юха Метсола. В «Амуре» он успел сразиться с будущим обладателем (ныне настоящим, трехкратным) Кубка Гагарина «Ак Барсом». Воспитанник «Ильвеса», в финской лиге он все время останавливался в шаге от золота с «ХПК» и «Таппарой».

До взрослого хоккея Юха прошел американскую студенческую практику в «Летбридж Харрикейнз» из WHL. И вот последние три года «финский малыш» (рост 176 см) трудился в Хабаровске. Публика там отменная, любит рок, а чем тяжелее на льду — тем больше это Юху окрыляет. Переезд в Уфу, думается, в этом плане для него как нельзя лучше: особой разницы не почувствует, хотя тут бывают и башкирские народные мелодии с «кувырканием куниц». Напомним, что маскотом «Салавата» является куница, развлекающая болельщиков во время матчей.

Метсола весьма стабилен — за семь лет игры его показатель отраженных бросков находится в районе 92—94 процентов. Фото hcsalavat.ru



Отметим, что Метсола весьма стабилен — за семь лет игры его показатель отраженных бросков находится в районе 92—94 процентов. Почувствовал серьезного конкурента в лице «малыша» гигант Иван Налимов и ушел из «Салавата», не дожидаясь начала сезона. Самый ближний сменщик Юхы — тоже не гигант Андрей Кареев, которому также есть еще что доказывать.

«Ястреб», ставший «куницей»

Центральный нападающий Петр Хохряков — одна из надежд «Салавата» (наряду с легионерскими звеньями). Интересно, что этот форвард является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика», за который выступал с 2008-го по 2015 год. В сезоне 2014/15 он стал обладателем Кубка Гагарина в составе питерского СКА. Выступал за молодежную, вторую и национальную сборные России.

Предыдущим клубом Петра был омский «Авангард». В первом раунде плей-офф-2018 против «Салавата Юлаева» «ястреб» Хохряков забил два раза. Учитывая, что то была одна из самых результативных серий плей-офф в КХЛ, результат Хохрякова, конечно, не выдающийся.

— Когда поступило предложение от уфимского клуба, я долго не думал и сразу дал добро на переход. В «Салавате Юлаеве» у меня есть друзья, я хорошо знаю Антона Бурдасова. Ставлю перед собой самые высокие задачи, — сказал Хохряков, перейдя в стан «куниц».

Петр Хохряков является воспитанником нижнекамского «Нефтехимика», за который выступал с 2008-го по 2015 год. Фото ska.ru



«Светская рокировка» в «Салавате»

Еще один омский форвард Дмитрий Кугрышев пополнил ряды «Салавата» в межсезонье.

— Переход в новую команду — это всегда интересный и волнительный момент. Тем более переход в такой клуб, как «Салават Юлаев». Закончился контракт с «Авангардом», у меня было право выбора. Поступило предложение из Уфы, и я практически сразу после звонка агента согласился, — поделился впечатлениями с пресс-службой «Салавата» нападающий.

Кугрышев начинал свою карьеру в системе молодежных команд ЦСКА. В 2008 году, после того как был задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталс», уехал за океан. В Северной Америке играл в главной юниорской хоккейной лиге Квебека за «Квебек Ремпартс», а также в АХЛ за «Херши Беарс».

В КХЛ большую часть своей карьеры Дмитрий провел за ЦСКА, пару сезонов отыграл за «Сибирь». В омско-уфимской серии плей-офф предыдущего Кубка Гагарина также отметился двумя точными бросками, правда, еще пару раз ассистировал партнерам. Всего в КХЛ Дмитрий забросил 85 шайб, сделал 113 передач.

Кугрышев начинал свою карьеру в системе молодежных команд ЦСКА. Фото ruspekh.ru

Интересно, что недавно в «СЮ» произошла «светская рокировка». Кугрышев сделал предложение 13-кратной чемпионке мира по художественной гимнастике Яне Кудрявцевой, которая наверняка вдохновит Дмитрия на новые «пируэты» в карьере. А вот муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров покинул «Салават».

Скрытый потенциал Жаркова

Наконец, еще один прошедший армейскую школу и вкусивший заокеанской жизни в составе «Нью-Джерси Девилз» новичок — 30-летний Владимир Жарков.

Особой результативностью форвард не отличается — 30+34=64 очка в КХЛ за шесть сезонов (впрочем, первые три сезона Жаркова это была еще Суперлига).

— Я думаю, каждый готовится по-своему, лично у меня была возможность прилететь в Уфу раньше. Тем более нужно было решить бытовые вопросы, встретиться с тренером и руководством команды. Хорошо отдохнул и физически чувствую себя отлично. Четыре недели тренировался по индивидуальной программе и готов к началу сборов, — настроен принять новый вызов форвард сборной России.

Неотшлифованный Рубинчик

В мае штаб «Салавата Юлаева» подписал контракт с защитником молодежной сборной России Марком Рубинчиком. Соглашение с талантливым хоккеистом, ранее выступавшим в Северной Америке, заключено на два сезона. Марку 19 лет, он воспитанник московского «Динамо», два последних сезона отыграл в «Саскатун» (WHL). Возможно, это новый Капризов, и ему нужно приставить в наставники «рыжую бороду» Умарка. Сезон покажет. Пока же главный тренер клуба Николай Цулыгин наверняка возьмет его на сборы да и что-нибудь подскажет, ведь оба одного амплуа — защитники.

Соглашение с талантливым хоккеистом, ранее выступавшим в Северной Америке, заключено на два сезона. Фото thestarphoenix.com

В интервью пресс-службе «Салавата Юлаева» «бело-голубой» самородок отметил: «Я люблю и умею играть в силовой манере. Однако считаю, что хоккей — это интеллектуальная игра, поэтому стараюсь играть в «умный» хоккей, подкрепляя его силовой борьбой. Но ожидать «хитов» действительно стоит — себя и своих партнеров в обиду точно не дам!»



С нетерпением ждем начала осени — нового сезона и новых «хитов» от нескучного «Салавата Юлаева».