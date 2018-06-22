Новоиспеченный «юлаевец» Дмитрий Кугрышев сделал предложение экс-гимнастке Яне Кудрявцевой

Нападающий уфимского клуба «Салават Юлаев» Дмитрий Кугрышев сделал предложение руки и сердца 20-летней Яне Кудрявцевой — 13-кратной чемпионке мира по художественной гимнастике, серебряному призеру Олимпийских игр в Рио, многократной чемпионке Европы. Кудрявцева — самая юная абсолютная чемпионка мира за всю историю художественной гимнастики (в 15 лет).

Девушка опубликовала на своей странице в Instagram фотографию кольца с бриллиантами с комментарием: «Да! @dkugi Я люблю тебя».

Дмитрий Кугрышев ранее выступал за омский «Авангард». В межсезонье хоккеист подписал договор с «Салаватом Юлаевым». Соглашение рассчитано на один год.