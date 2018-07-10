«Степные истории»: художники занялись дипломатией

Фото: Олег Тихонов

Накануне в галерее Дома дружбы народов Татарстана открылась выставка, посвященная двадцатилетию Астаны. На фоне участившихся взаимных VIP-визитов — событие закономерное. Автором проекта выступил один из самых известных татарстанских художников Фиринат Халиков, хотя в экспозиции выставлены не его картины.

Проект не только художественный, но и дипломатический

Татарская и казахская музыка в исполнении небольшого ансамбля, традиционные казахские войлочные куклы на столике у входа, три с небольшим десятка живописных и графических работ — таков антураж вчерашнего вернисажа. Автор работ — молодой художник Альберт Шинибаев, в жилах которого течет и татарская, и казахская кровь. Шинибаев — ученик мэтра Фирината Халикова, автора множества работ на исторические темы, прекрасного пейзажиста и портретиста. По сути, проект Халикова, который устроил выставку своего ученика, — акт не только художественный, но и дипломатический, что отметили присутствующие на вернисаже.

— Шестого июля Астана отметила двадцатилетие. Двадцать лет — это один миг истории, и за этот миг город из трехсоттысячного областного центра вырос в миллионную столицу. Астана — это не просто город-миллионник, это символ нашей независимости, символ наших надежд, символ дружбы между Казахстаном и другими странами, прежде всего, между Казахстаном и Россией, Казахстаном и братским народом Татарстана. Я попал на этот вернисаж как с корабля на бал, вчера прилетел из Астаны, где сопровождал Рустама Минниханова в поездке по Казахстану. Визит прошел на пять с плюсом, были большие договоренности в торгово-экономической области. Но я считаю, что наши отношения — это не только торговля и инвестиции, это в том числе и культурный обмен, который нам надо развивать. Нам надо лучше знать друг друга, и чтобы возводить такие мосты, и проводятся вот такие выставки. Это мосты дружбы между народами», — такими словами открыл выставку генеральный консул Казахстана в Татарстане Еркин Тукумов.

«Степные истории» Альберта Шинибаева — это современный взгляд художника на жизнь народа, среди которого он вырос



По словам заместителя министра культуры РТ Светланы Персовой, живопись — это прекрасный язык, с помощью которого люди лучше понимают друг друга. Она отметила, что в работах Шинибаева отражены корни, которыми питается казахский народ.

Степные рассказы

Выставка работ Альберта Шинибаева называется «Степные истории», она проходит под эгидой Ассамблеи народов Татарстана. Шинибаев получил академическое образование — сначала было художественное училище в Пензе, потом учеба в одном из лучших художественных институтов Европы — Суриковском. И, наконец, он попал под крыло Фирината Халикова, который сейчас возглавляет творческие мастерские живописи Академии художеств РФ. Кстати, за успехи в учебе Шинибаев награжден золотой медалью Академии художеств России.

«Степные истории» Альберта Шинибаева — это современный взгляд художника на жизнь народа, среди которого он вырос, этот нечастый сейчас, к сожалению, пример того, как человек в суете дня тем не менее не отпадает от своего рода. Манера письма Шинибаева в некоторой степени близка к импрессионизму, хотя встречаются и полотна, созданные в реалистическом ключе. От изобразительной культуры востока Шинибаев взял плоскостное решение предметов, что придает работам национальный колорит.

Проект Халикова, который устроил выставку своего ученика, — акт не только художественный, но и дипломатический



Неяркая красота Казахстана, очевидно, продиктовала и палитру художника, она скорее приглушенная, нежная, напоминающая переливы горных казахских вершин на рассвете. Он с любовью описывает казахский традиционный, но уже почти ушедший быт — интерьеры юрты. Он создает портреты казахских красавиц в национальных костюмах — гордых и застенчивых одновременно.

Этнические мотивы работ художника, которые он нарочито не культивирует, но от которых и не убегает, органично сочетаются в его работах с современностью, и это придает полотнам особую прелесть. От Фирината Халикова, помимо всего прочего, его ученик взял особую тщательность в написании исторического национального костюма.

«Степные истории», рассказывающие о жизни и быте талантливейшего казахского народа, — это действительно еще один крепкий мостик между Казанью и Астаной. И пример деликатной народной дипломатии.

1 / 26 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов