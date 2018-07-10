«Степные истории»: художники занялись дипломатией
Накануне в галерее Дома дружбы народов Татарстана открылась выставка, посвященная двадцатилетию Астаны. На фоне участившихся взаимных VIP-визитов — событие закономерное. Автором проекта выступил один из самых известных татарстанских художников Фиринат Халиков, хотя в экспозиции выставлены не его картины.
Проект не только художественный, но и дипломатический
Татарская и казахская музыка в исполнении небольшого ансамбля, традиционные казахские войлочные куклы на столике у входа, три с небольшим десятка живописных и графических работ — таков антураж вчерашнего вернисажа. Автор работ — молодой художник Альберт Шинибаев, в жилах которого течет и татарская, и казахская кровь. Шинибаев — ученик мэтра Фирината Халикова, автора множества работ на исторические темы, прекрасного пейзажиста и портретиста. По сути, проект Халикова, который устроил выставку своего ученика, — акт не только художественный, но и дипломатический, что отметили присутствующие на вернисаже.
— Шестого июля Астана отметила двадцатилетие. Двадцать лет — это один миг истории, и за этот миг город из трехсоттысячного областного центра вырос в миллионную столицу. Астана — это не просто город-миллионник, это символ нашей независимости, символ наших надежд, символ дружбы между Казахстаном и другими странами, прежде всего, между Казахстаном и Россией, Казахстаном и братским народом Татарстана. Я попал на этот вернисаж как с корабля на бал, вчера прилетел из Астаны, где сопровождал Рустама Минниханова в поездке по Казахстану. Визит прошел на пять с плюсом, были большие договоренности в торгово-экономической области. Но я считаю, что наши отношения — это не только торговля и инвестиции, это в том числе и культурный обмен, который нам надо развивать. Нам надо лучше знать друг друга, и чтобы возводить такие мосты, и проводятся вот такие выставки. Это мосты дружбы между народами», — такими словами открыл выставку генеральный консул Казахстана в Татарстане Еркин Тукумов.
По словам заместителя министра культуры РТ Светланы Персовой, живопись — это прекрасный язык, с помощью которого люди лучше понимают друг друга. Она отметила, что в работах Шинибаева отражены корни, которыми питается казахский народ.
Степные рассказы
Выставка работ Альберта Шинибаева называется «Степные истории», она проходит под эгидой Ассамблеи народов Татарстана. Шинибаев получил академическое образование — сначала было художественное училище в Пензе, потом учеба в одном из лучших художественных институтов Европы — Суриковском. И, наконец, он попал под крыло Фирината Халикова, который сейчас возглавляет творческие мастерские живописи Академии художеств РФ. Кстати, за успехи в учебе Шинибаев награжден золотой медалью Академии художеств России.
«Степные истории» Альберта Шинибаева — это современный взгляд художника на жизнь народа, среди которого он вырос, этот нечастый сейчас, к сожалению, пример того, как человек в суете дня тем не менее не отпадает от своего рода. Манера письма Шинибаева в некоторой степени близка к импрессионизму, хотя встречаются и полотна, созданные в реалистическом ключе. От изобразительной культуры востока Шинибаев взял плоскостное решение предметов, что придает работам национальный колорит.
Неяркая красота Казахстана, очевидно, продиктовала и палитру художника, она скорее приглушенная, нежная, напоминающая переливы горных казахских вершин на рассвете. Он с любовью описывает казахский традиционный, но уже почти ушедший быт — интерьеры юрты. Он создает портреты казахских красавиц в национальных костюмах — гордых и застенчивых одновременно.
Этнические мотивы работ художника, которые он нарочито не культивирует, но от которых и не убегает, органично сочетаются в его работах с современностью, и это придает полотнам особую прелесть. От Фирината Халикова, помимо всего прочего, его ученик взял особую тщательность в написании исторического национального костюма.
«Степные истории», рассказывающие о жизни и быте талантливейшего казахского народа, — это действительно еще один крепкий мостик между Казанью и Астаной. И пример деликатной народной дипломатии.
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