«У нас теперь есть сборная. А до ЧМ ее не было»

Последний матч российской сборной на домашнем чемпионате мира вызвал сумасшедший ажиотаж на казанском фан-фестивале. Территория феста была закрыта еще за два часа до начала игры в связи с полным «загрузом». Еще бы — исторический выход в четвертьфинал отечественной команды, да и конец мундиаля уже близок, так что казанцы и туристы срочно и массово отправились болеть за команду Черчесова. О том, как это было — в видеорепортаже корреспондента «Реального времени».