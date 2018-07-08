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«У нас теперь есть сборная. А до ЧМ ее не было»

12:00, 08.07.2018 Сюжет: ЧМ по футболу 2018 в России

Видеоотчет с казанского фан-фестиваля во время последнего матча сборной России на ЧМ

«У нас теперь есть сборная. А до ЧМ ее не было» Фото: Олег Тихонов

Последний матч российской сборной на домашнем чемпионате мира вызвал сумасшедший ажиотаж на казанском фан-фестивале. Территория феста была закрыта еще за два часа до начала игры в связи с полным «загрузом». Еще бы — исторический выход в четвертьфинал отечественной команды, да и конец мундиаля уже близок, так что казанцы и туристы срочно и массово отправились болеть за команду Черчесова. О том, как это было — в видеорепортаже корреспондента «Реального времени».

Видео Эрика Добролюбова
СпортФутбол Татарстан
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