Питрау-2018: какая связь между словами «ночь» и «любовь» и как выйти в астрал, не покидая Татарстан
Чем в этом году удивят кряшены на своем народном празднике
14 июля в селе Зюри Мамадышского района Татарстана будут отмечать Питрау — национальный праздник кряшен. Кряшены — народ малочисленный, всего 30 тысяч человек в республике, по данным последней переписи, но гуляют на Питрау с таким размахом, что позавидует казанский Сабантуй. Питрау венчает череду летних праздников народов Поволжья, но имеет свою изюминку — все самое интересное происходит после заката, а второе название Питрау — «Праздник любви». Подробности в материале «Реального времени».
Петр, Павел и любовь
Лето в Татарстане — прекрасная возможность познакомиться с культурой и обычаями народов, населяющих Поволжье. Начинается все с русского Каравона, потом — татарский Сабантуй, удмуртский Гырон быдтон, мордовский Балтай, марийский Семык, чувашский Уяв, и завершает на экваторе лета череду национальных праздников Питрау.
Питрау — это народный праздник кряшен. Согласно переписи населения 2010 года, кряшен в Татарстане около 30 тысяч человек, но проводится Питрау с таким размахом, что позавидует казанский Сабантуй. Посмотреть на это действо ежегодно приезжают 60 тысяч человек, не только из Татарстана, но и из соседних регионов.
Проводят Питрау в середине июля. Приурочен праздник ко Дню святых апостолов Петра и Павла, или, как его еще называют, Петрову дню (отсюда и название «Питрау»), который православные отмечают 12 июля. Если Питрау выпадает на рабочий день, то его переносят на ближайшую к празднику субботу, ибо гуляют здесь так, что нужен еще как минимум день, чтобы успеть отойти к началу трудовой недели. В отличие от Каравона или Сабантуя, где веселиться начинают с утра, основные торжества на Питрау начинаются во второй половине дня, а заканчиваются глубоко за полночь. Именно поэтому Питрау называют также «ночным Сабантуем» и… «Праздником любви».
Шалаш знакомств и исполнения желаний
При чем здесь любовь? Для тех, у кого разыгралась фантазия и начались поиски ассоциативной связи между словами «ночь» и «любовь», объясним (а может быть, даже кого-то разочаруем), что того, о чем вы сейчас подумали, на Питрау нет.
Издавна в Петров день кряшены искали себе пару, есть даже такая поговорка: «На Питрау день невест выбирают, в Покров (14 октября, — прим. ред.) свадьбы справляют». Показать «товар лицом» можно тут же — молоденькие кряшенки участвуют в конкурсе красоты «Кряшен чибэре — 2018», парни соревнуются в состязаниях, как на Сабантуе.
Традиции кряшены хранят и совершенствуют. Вот уже 19-й год на Питрау строят шалаш любви из веток и полевых цветов. Заведует им профессиональная сваха Аграфена. Потенциальные женихи и невесты несут в шалаш записки, в которых указывают требования к будущей второй половинке, а в конце праздника сваха называет имена тех, кто больше всего, по ее мнению, подходит друг другу. Пара получает подарки и приглашение вернуться на Питрау в следующем году уже в статусе мужа и жены. Те, в чьи планы не входит связывать себя узами брака, тоже могут посетить шалаш, но с другой целью — загадать желание. Говорят, что в Петров день шалаш (кстати, он по форме напоминает пирамиду) устанавливает связь с потусторонним миром, все желания доходят до высших сил и исполняются.
Дело к ночи, а праздник только начинается
На Питрау кряшены наряжаются в народные костюмы, поют народные песни, но и современное — не чуждо. После того, как отдана дань предкам и соблюдены все традиции, можно возвращаться в XXI век. Дело близится к закату, и на главной сцене начинается концерт и дискотека. В прошлом году для старшего поколения пел ВИА «Синяя птица», молодежь отрывалась на площадке «Питрау-пати» под ритмы клубной музыки и все вместе ждали мегазвезду татарской эстрады Элвина Грея. Он не обманул и приехал, удивившись большому количеству гостей.
С наступлением темноты на поляне разжигают огромный костер «Питрау учагы», а завершает праздник фейерверк. Кстати, на Питрау можно не только хорошо отдохнуть, проникнуться духом прошлого и настоящего кряшен, но и заработать. Победительницу конкурса красоты, например, награждают 50 тысячами рублей, а лучший кряшенский батыр уезжает на автомобиле.
XIX Республиканский фестиваль кряшенской культуры Питрау:
Дата: 14 июля 2018 года.
Время: с 17.00 до 03.00
Место: Мамадышский район, село Зюри, поляна Тырлау.
Партнерский материал
Справка
Программа XIX Республиканского фестиваля кряшенской культуры Питрау
- 17.00 — конные скачки;
- 17.00 — национальное подворье (можно ознакомиться с культурой, бытом кряшен, работами мастеров гончарного, кузнечного дела, посмотреть выступление фольклорных коллективов);
- 17.00 — детская площадка «Сказка» (будут аниматоры, аттракционы, народные и спортивные игры);
- 18.00 — торжественное открытие праздника (официальная часть с участием премьер-министра РТ А.В. Песошина, театрализованное представление);
- 19.00 — начало работы всех площадок:
Народные игры на центральной площадке (бой на пеньках, бег с завязанными ногами, бег в ластах, бег с тачками, бой горшков, поиск монет в катыке, борьба ногами, перетягивание вожжей, собирание яиц на траве, перенос гири зубами, ловля кроликов и петухов, лазание по вертикальному шесту, бой на буме, бой горшков, перетягивание каната, шахматы-шашки, гиревой спорт, армспорт).
Игры на воде (бой на буме над водой, ловля рыбы руками, лазание по наклонному шесту над водой).
Национальная борьба (мужчины, юноши до 18 лет, ветераны от 50 лет).
Борьба на поясах (женщины в категориях до 65 кг, свыше 65 кг).
Конкурс «Кряшенская красавица» (девушки соревнуются в исполнении народных песен, танцев, приготовлении национальных блюд).
«Уголок свахи Груни» (можно оставить заявку на поиск второй половинки).
«Кладовая природы» (гостей праздника будут угощать ароматным чаем из целебных трав).
Концертная площадка
Выступают народная артистка России Надежда Кадышева, звезды татарской эстрады и исполнители кряшенских песен: Ришат Тухватуллин, Венера Ганиева, Георгий Ибушев, Раяз Фасыхов, Виталий Агапов, Иркэ, Вадим Захаров, Мингол Галиев Алина Давыдова, Марина Карпова, Ришат Фазлиахметов, Елена Бичарина, Валерий Шрыков, Лариса Басырова, Римма Никитина, Радик Шарибжанов, Рафина Ганиуллина, ансамбль «Бермянчек».
20.00 — молодежная дискотека «Питрау» (Ильназ Сафиуллин, Мунир Рахмаев, Ильназ Гарипов, Вильдан Villi, Альберт Нурминский, Фарид Низамиев), ведущий — Ленар Елмай, диджеи Ильфат Фатхрахманов и Азат Ситдиков, MC Алмаз Галлямов.
- 22.00 — караоке;
- 23.30 — зажжение костра, обрядовые игры на площадке «Кряшен чибяре»;
- 01.00 — праздничный фейерверк.
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