Питрау-2018: какая связь между словами «ночь» и «любовь» и как выйти в астрал, не покидая Татарстан

Чем в этом году удивят кряшены на своем народном празднике

14 июля в селе Зюри Мамадышского района Татарстана будут отмечать Питрау — национальный праздник кряшен. Кряшены — народ малочисленный, всего 30 тысяч человек в республике, по данным последней переписи, но гуляют на Питрау с таким размахом, что позавидует казанский Сабантуй. Питрау венчает череду летних праздников народов Поволжья, но имеет свою изюминку — все самое интересное происходит после заката, а второе название Питрау — «Праздник любви». Подробности в материале «Реального времени».

Петр, Павел и любовь

Лето в Татарстане — прекрасная возможность познакомиться с культурой и обычаями народов, населяющих Поволжье. Начинается все с русского Каравона, потом — татарский Сабантуй, удмуртский Гырон быдтон, мордовский Балтай, марийский Семык, чувашский Уяв, и завершает на экваторе лета череду национальных праздников Питрау.

Питрау — это народный праздник кряшен. Согласно переписи населения 2010 года, кряшен в Татарстане около 30 тысяч человек, но проводится Питрау с таким размахом, что позавидует казанский Сабантуй. Посмотреть на это действо ежегодно приезжают 60 тысяч человек, не только из Татарстана, но и из соседних регионов.

Проводят Питрау в середине июля. Приурочен праздник ко Дню святых апостолов Петра и Павла, или, как его еще называют, Петрову дню. Фото mamadysh-rt.ru



Проводят Питрау в середине июля. Приурочен праздник ко Дню святых апостолов Петра и Павла, или, как его еще называют, Петрову дню (отсюда и название «Питрау»), который православные отмечают 12 июля. Если Питрау выпадает на рабочий день, то его переносят на ближайшую к празднику субботу, ибо гуляют здесь так, что нужен еще как минимум день, чтобы успеть отойти к началу трудовой недели. В отличие от Каравона или Сабантуя, где веселиться начинают с утра, основные торжества на Питрау начинаются во второй половине дня, а заканчиваются глубоко за полночь. Именно поэтому Питрау называют также «ночным Сабантуем» и… «Праздником любви».

Шалаш знакомств и исполнения желаний

При чем здесь любовь? Для тех, у кого разыгралась фантазия и начались поиски ассоциативной связи между словами «ночь» и «любовь», объясним (а может быть, даже кого-то разочаруем), что того, о чем вы сейчас подумали, на Питрау нет.

Издавна в Петров день кряшены искали себе пару, есть даже такая поговорка: «На Питрау день невест выбирают, в Покров (14 октября, — прим. ред.) свадьбы справляют». Показать «товар лицом» можно тут же — молоденькие кряшенки участвуют в конкурсе красоты «Кряшен чибэре — 2018», парни соревнуются в состязаниях, как на Сабантуе.

Говорят, что в Петров день шалаш устанавливает связь с потусторонним миром, все желания доходят до высших сил и исполняются. Фото kazanfirst.ru

Традиции кряшены хранят и совершенствуют. Вот уже 19-й год на Питрау строят шалаш любви из веток и полевых цветов. Заведует им профессиональная сваха Аграфена. Потенциальные женихи и невесты несут в шалаш записки, в которых указывают требования к будущей второй половинке, а в конце праздника сваха называет имена тех, кто больше всего, по ее мнению, подходит друг другу. Пара получает подарки и приглашение вернуться на Питрау в следующем году уже в статусе мужа и жены. Те, в чьи планы не входит связывать себя узами брака, тоже могут посетить шалаш, но с другой целью — загадать желание. Говорят, что в Петров день шалаш (кстати, он по форме напоминает пирамиду) устанавливает связь с потусторонним миром, все желания доходят до высших сил и исполняются.

Дело к ночи, а праздник только начинается

На Питрау кряшены наряжаются в народные костюмы, поют народные песни, но и современное — не чуждо. После того, как отдана дань предкам и соблюдены все традиции, можно возвращаться в XXI век. Дело близится к закату, и на главной сцене начинается концерт и дискотека. В прошлом году для старшего поколения пел ВИА «Синяя птица», молодежь отрывалась на площадке «Питрау-пати» под ритмы клубной музыки и все вместе ждали мегазвезду татарской эстрады Элвина Грея. Он не обманул и приехал, удивившись большому количеству гостей.

С наступлением темноты на поляне разжигают огромный костер «Питрау учагы», а завершает праздник фейерверк. Фото addnt.ru



С наступлением темноты на поляне разжигают огромный костер «Питрау учагы», а завершает праздник фейерверк. Кстати, на Питрау можно не только хорошо отдохнуть, проникнуться духом прошлого и настоящего кряшен, но и заработать. Победительницу конкурса красоты, например, награждают 50 тысячами рублей, а лучший кряшенский батыр уезжает на автомобиле.



XIX Республиканский фестиваль кряшенской культуры Питрау:

Дата: 14 июля 2018 года.

Время: с 17.00 до 03.00

Место: Мамадышский район, село Зюри, поляна Тырлау.

Партнерский материал



Дарья Турцева