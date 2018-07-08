«Поняла, почему Анна Каренина бросилась под поезд»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Какие рецепты успеха может дать хоккейный агент бизнесменам, как книги помогают избавиться от прокрастинации и какой роман Льва Толстого предприниматели перечитывают по нескольку раз — «Реальное время» о литературе, популярной в деловых кругах.

Александр Орехов, заместитель председателя правления финансового магазина «Боггат»:

— Вот уже второй раз перечитываю книгу хоккейного агента Дэна Мильштейна «Правило №1 — никогда не быть №2». С автором я хорошо знаком и лично получил книгу в подарок. Дэн Мильштейн успешный бизнесмен, один из ведущих мировых хоккейных агентов. Все, за что он берется, у него получается хорошо. Моя жизненная философия совпадает с мировоззрением автора. Хотелось узнать о его жизненных приоритетах подробнее и взять на вооружение дополнительные приемы и установки.

Изначально можно подумать, что книга о хоккее будет интересна и полезна в первую очередь его поклонникам. На самом же деле автор дает универсальные рецепты успеха, которые вдохновят любого человека, даже не имеющего отношения к спорту. Написана простым доступным языком. Каждая фраза или тезис книги — готовый посыл к действию. Автор приводит примеры успеха людей, подтверждающие жизнеспособность изложенных тезисов и рекомендаций.

Книга Дэна Мильштейна еще раз подтвердила мою уверенность в том, что никогда не поздно учиться, что нет таких ситуаций, в которых нужно остановиться и опустить руки. Дэн говорит, что у истории успеха нет финишной черты. И это действительно так! Ставить амбициозные планы, всегда идти к своей цели, не упускать возможности — я активно пропагандирую эти идеи Мильштейна среди своих коллег, чтобы они «горели», двигались и работали более качественно и интенсивно.

Николай Лаптев, директор филиала «Открытие Брокер» в Казани:

— Сейчас читаю одну из книг Максима Батырева, автора бизнес-бестселлера «45 татуировок менеджера», — «Правила российского руководства». Книгу посоветовали прочесть знакомые. Мне захотелось узнать опыт руководителей из других сфер деятельности и сравнить его со своей практикой.

Максим Батырев дает в книге много полезных советов, которые он сам применяет в жизни, являясь руководителем. Сейчас стараюсь использовать те навыки, которыми он поделился. Важно то, что в книге содержатся примеры неправильных управленческих решений руководителя. Это поможет мне и другим читателям учиться на ошибках других и не наступать на одни и те же грабли. Я уверен, что прочитанное поможет мне на практике, и рекомендую читателям «Реального времени» ознакомиться с этой книгой.

Дмитрий Чернов, коммерческий директор по развитию охранного предприятия «Цезарь»:

— В данный момент читаю «Отношение определяет результат», автор Дов Сайдман. Книга из серии «Библиотека Сбербанка» попала ко мне в руки почти случайно, но в этой серии плохих книг не печатают. Очень актуальная книга о современном бизнесе, показывающая, что хорошие отношения с партнерами, клиентами, коллегами часто важнее результата вашего труда. Поскольку прокрастинация явление не только модное, но и актуальное, часто перечитываю «Тайм-драйв» Глеба Архангельского, чтобы еще раз призвать себя к порядку и разложить «по полочкам» рабочее время.

Михаил Шарипов, генеральный директор ООО «Кафе Сказка»:

— Сейчас читаю Даниела Канемана «Думай медленно, решай быстро». У нас сейчас такой момент, когда мы выбираем путь дальнейшего развития. Эта книга способствует принятию правильных решений. Недавно прочитал книгу «Поток» Михая Чиксентмихайи. Произведение очень известное, читал его для души. Автор пишет о том, как прекрасен мир, когда ты любишь то, что делаешь. Иногда перечитываю что-то из классики, например, стихи Александра Блока.

Ольга Жукова, директор ресторана «Кремлин»:

— В третий раз перечитала роман Льва Толстого «Анна Каренина». Первый раз прочла его в школе, второй — будучи студенткой, и тогда поняла роман совсем по-другому. Сейчас решила в третий раз прочесть в сознательном возрасте. Параллельно посмотрела последнюю экранизацию романа. Сейчас впечатление от книги другое. Я не могу сказать, что осуждаю героиню, но и не скажу, что поняла ее. Например, не поняла, почему она бросила ребенка. Поняла только, почему она сошла с ума: Анна Каренина в один момент потеряла мужа, любовника, сына и поняла, что в обществе она никто. Поэтому у нее был единственный выход — броситься под поезд.