«Пенсионная реформа нужна в первую очередь работающим гражданам. Но они ее не одобряют»

Директор АНО «Дивергент», социальный предприниматель Роман Егоров — о повышении пенсионного возраста в РФ

Фото: Роман Хасаев

Споры о том, к каким последствиям может привести повышение пенсионного возраста в РФ, не утихают уже несколько недель, и на данный момент складывается ощущение, что большинству россиян эта инициатива пришлась не по вкусу. По просьбе «Реального времени» своим взглядом на грядущую реформу также поделился директор АНО «Дивергент», социальный предприниматель Роман Егоров.

Кому нужна реформа

Дежурная шутка сегодняшнего интернета звучит как-то так: «Мы вышли в четвертьфинал, скоро вернут крепостное право. Ну или хотя бы еще раз повысят пенсионный возраст». В этой шутке сконцентрировано отношение нашего общества к происходящему. И неудачное время реформы, и ожидание худшего, и четкое понимание, чем мы платим за миллионные гонорары наших футболистов.

При этом интересно, что даже самые либеральные и продвинутые спикеры говорят, что повышение пенсионного возраста — это разумный шаг. «Пенсионный фонд выплачивает пенсии исходя из тех отчислений, которые мы делаем сейчас. Количество людей пенсионного возраста, во-первых, чрезвычайно велико, и просто отчислений будет не хватать, пенсии будут снижаться. Во-вторых, количество работающих пенсионеров все время увеличивается. И пенсию получаешь, и зарплату. Пенсионная реформа, очевидно, нужна», — говорит Алексей Венедиктов, главный редактор «Эха Москвы».

Кто-то посчитал: чтобы содержать одного пенсионера, необходимо получать налоги с четырех работающих граждан. Но пенсионеров у нас становится все больше, активно работающих и платящих все налоги граждан — все меньше, а запаса на пенсии демократичная экономика 90-х и нулевых нам не оставила. Так что давайте примем как данность, что повышать пенсионный возраст необходимо.

Учтите, кстати, что он у нас в стране не повышался примерно с 30-х годов XX века, а тогда средняя продолжительность жизни была 43 года, а вовсе не 66, как сейчас. Так что сколько бы мы ни шутили на тему «вышел на пенсию — помирать пора», пенсионная реформа действительно назрела. И нужна она в первую очередь работающим гражданам, чтобы налоговое бремя не стало непосильным.

«Сколько бы мы ни шутили на тему «вышел на пенсию — помирать пора», пенсионная реформа действительно назрела. И нужна она в первую очередь работающим гражданам, чтобы налоговое бремя не стало непосильным». Фото Романа Хасаева

Никто ее не хочет

Однако сами работающие граждане думают не о налогах, которые платят сегодня, а о свободе, которая теперь маячит в еще более далеком завтра. Поэтому реформу они не одобряют.

Еще бы! Сегодняшние почти пенсионеры начали работать еще в 70-е, пережили голодные 80-е, преодолели 90-е и нулевые. Их здоровье уже требует отдыха, а не героических свершений. А тут тебе бац — еще годик, а то и все три. Я собрал в соцсетях некоторое количество мнений от тех самых работающих граждан:

«Что мне больше всего напоминает пенсионная реформа — 2018: когда родители говорят ребенку: «Все, больше в кружки ходить не будешь, сладостей не покупаем, одежду доносишь за старшими. Денег у нас на тебя больше нет». И ребенок покорно это сносит. Так и наше общество все сносит: и деноминации, и девальвации, и насилие, и грабеж».

«Российская пенсионная реформа — это профанация, в том смысле, что реформа не имеет никакого отношения к реальным запросам и потребностям людей старше 50 и связана исключительно со стремлением снизить бюджетные расходы и лишить людей тех денег, ради которых они, в частности, работали всю жизнь, денег, которые они честно заслужили».

«Повысить пенсионный возраст женщинам до 60 лет — и не ломать голову, где взять. Бабы живут долго. Зачем им так рано на пенсию?»

В общем, что ни человек, то государственный стратег. У каждого своя концепция обеспечения государственной казны. И главное, выгодная. Правда, реалии западных стран показывают нам, что легко пенсионная реформа практически нигде не дается.

Например, в Бразилии во время аналогичной реформы шли многотысячные протестные акции, в столице даже захватили здание Министерства финансов. В Никарагуа пострадали сотни людей, больше десяти — погибли. Объявленная президентом страны Даниэлем Ортегой пенсионная реформа, которая подразумевает сильный рост отчислений от заработной платы в пенсионный фонд, вызвала массовые беспорядки на улицах. Сначала на митинги вышли пенсионеры, потом к ним присоединились студенты и рабочие.

«В Бразилии во время аналогичной реформы шли многотысячные протестные акции, в столице даже захватили здание Министерства финансов». Фото Reuters (tut.by)



Как оно на Западе

Интересно, кстати, что нигде так быстро, как у нас, пенсионная реформа не проводилась. Так резко пенсионный возраст повышали только в Израиле в момент экономического спада и в Греции — также во время кризиса. Все остальные страны проводят пенсионную реформу мягко, растягивая ее на большой период времени и задействуя референдумы.

Началась, к слову, эта тенденция еще 8 лет назад. Тогда Еврокомиссия выступила с рекомендацией странам ЕС повысить пенсионный возраст до 65 лет. Считается, что число пенсионеров не должно превышать одной трети от трудоспособного населения и именно с таким цензом Европе удастся сохранить эту пропорцию. «75% жителей Европейского союза в возрасте от 18 до 64 лет должны иметь работу», — заявлял тогда глава Еврокомиссии Баррозу. Более того, странам Евросоюза рекомендовали увеличивать пенсионный возраст до 70 лет — но не сейчас, а к 2060 году.

И Европа начала внедрение этих мер. Так, в сентябре прошлого года в Швейцарии состоялся референдум по пенсионной реформе. Но большинство участников отклонили предложения властей, и вопрос отложили.

Хотя, на самом деле, сравнивать нас с Европой в этом вопросе совершенно бесполезно. Почему? Достаточно посмотреть на некоторые цифры, вполне доступные в Сети. И сравнить среднюю продолжительность жизни у нас и в Европе. Получается, что если ты уходишь на пенсию в 70 лет там, у тебя есть еще 10—15 лет активной жизни. А если у нас, то ты уже четыре года как мертв.

«В сентябре прошлого года в Швейцарии состоялся референдум по пенсионной реформе. Но большинство участников отклонили предложения властей, и вопрос отложили». Фото Reuters (day.kyiv.ua)

И как оно у нас

Важно понимать, что на Западе другая не только продолжительность жизни. Кардинально отличается и качество этой самой жизни. Западный пенсионер и российский — это два разных пенсионера.

Какую картинку вы представляете, если я напишу «голландский пенсионер»? Бодрый седовласый дядя со стильной укладкой, в пиджаке и джинсах катит на велосипеде по дождливому Амстердаму или выходит на пробежку в солнечном Таиланде. Какую картинку вы представляете, когда я пишу «российский пенсионер»? Облупившиеся стены в больнице Тюмени или Екатеринбурга, очередь в поликлинике, монеты в морщинистой ладошке и платок, съезжающий с седой головы. Очень это разные картинки и разные жизни.

Именно поэтому повышение пенсионного возраста в России должно быть частью программы по изменению качества жизни россиян. Где у нас медицина для пенсионеров, помогающая им не доживать, а жить после ухода с работы? Где у нас досуг для пенсионеров, которым они могут занять себя на законном отдыхе? Где питание, которое позволит им дожить до пенсионного возраста без онкологии и цирроза?

«На Западе другая не только продолжительность жизни. Кардинально отличается и качество этой самой жизни. Западный пенсионер и российский — это два разных пенсионера». Фото Олега Тихонова

Комплексная реформа в этой сфере стала бы подлинной заботой о гражданах. Повысить возраст выхода на пенсию, потому что реальность изменилась — можно, но лишь тогда, когда мы позаботились о том, чтобы жизнь на пенсии была достойной. А пока этого нет, то шутки на тему рабства, футбола и пенсий — явление закономерное. Спасибо, как говорится, что не митингуют. А могли бы, как в Никарагуа, и на улицу выйти.