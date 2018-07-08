«Французские туроператоры в свои буклеты, помимо Москвы и Питера, включают теперь и Казань»

Глава Комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова — о том, как организуется сотрудничество столицы Татарстана с европейскими городами

Дарья Санникова возглавляет Комитет по развитию туризма в Казани с 2016 года и честно признается, что это непростая работа. Специально для «Реального времени» директор АНО «Дивергент», социальный предприниматель Роман Егоров побеседовал с Дарьей Александровной и выяснил, как устроена работа Комитета, каким образом организуется сотрудничество с европейскими городами и стали ли лучше узнавать столицу Татарстана за рубежом.

«Имидж Казани в международном сообществе нам очень важен»



— Дарья, расскажите, как устроена работа вашего Комитета.



— Комитет по туризму состоит из трех отделов: отдел туризма, отдел продвижения туристического продукта и отдел реализации грантовых и конкурсных программ и связям с общественностью. Первый занимается непосредственно всей внутренней инфраструктурой: навигацией, ресторанами, отелями, конкурсами для специалистов, подготовкой экскурсоводов и другими вещами, создающими атмосферу в городе, а также проведением событийных мероприятий, направленных на привлечение туристов в наш город.

Второй отдел занимается взаимодействием с городами-партнерами и побратимами, а также продвижением города на российском и международном туристических рынках, в частности участвует в туристических выставках для того, чтобы выстроить правильный имидж Казани. Третий отдел реализует грантовые и конкурсные программы и поддерживает связь с общественностью. Работа этого отдела заключается в поиске различных грантов и конкурсов, где Казань может принять участие и заявить о себе.

«Это беспрецедентное событие, благодаря ему большое количество иностранцев узнали о нашем городе. Ни один российский город не делал до этого таких мероприятий в Париже». Фото kzn.ru



— Вы сотрудничаете с какими-то другими городами, может быть, берете у них какие-то идеи?

— У нас 15 городов-побратимов, 37 городов-партнеров. Это китайские, турецкие города, города дальнего и ближнего зарубежья. У нас есть соглашение в области туризма с городом Париж. Имидж Казани в международном сообществе нам очень важен.

— Каким образом мы и наша культура связаны с культурой других стран, как вы находите пересечения?

— В 2016 году, когда было подписано соглашение в области туризма с Парижем, было принято решение о том, что мы будем проводить совместные мероприятия. Поэтому в 2017 году мы организовали Сабантуй в Париже. Это беспрецедентное событие, благодаря ему большое количество иностранцев узнали о нашем городе. Ни один российский город не делал до этого таких мероприятий в Париже.

Затем, в июле 2017 года, продолжая сотрудничество с Парижем, мы сделали «Окно в Париж». Это фестиваль уличного искусства на стыке моды и фотографии, посвященный основателю советской рекламы Александру Родченко. Его выставка в 1925 году проходила на Марсовом поле, и мы решили ее повторить. Он в свое время и учился, и жил в Казани, встретил здесь впервые Маяковского, с которым позднее сотрудничал. Мы провели фестиваль, посвященный французской культуре, постарались создать атмосферу и передать колорит Франции, но особое внимание на фестивале было уделено творчеству Родченко, как зримому подтверждению связи между Парижем и Казанью.

«Мы провели фестиваль, посвященный французской культуре, постарались создать атмосферу и передать колорит Франции». Фото Олега Тихонова

«В Европе стали узнавать Казань, причем не только потому, что здесь есть «Рубин» или татарские пироги»

— Как вы считаете, успешно прошла эта акция?

— У нас, организаторов этого мероприятия, и гостей, его посетивших, от этого мероприятия остались очень благоприятные воспоминания. И, кстати, от этой акции остались не только эмоции. Ведь для фестиваля наш казанский модельер Екатерина Борисова создала специальную коллекцию. И наш же казанский фотохудожник Богданов сделал интересные фотоработы. Все это осталось и существует сегодня. Поэтому, совместно с посольством России в Германии, мы проводим еще одну выставку, посвященную творчеству Родченко. Я считаю, что это большой шаг к тому, чтобы действительно распространять нашу культуру, продвигать нашу культуру на территории других государств.

— Какие еще есть планы у вашего Комитета?

— У нас сейчас очень дружеские связи с Испанией, поэтому мы планируем проводить мероприятия, связанные именно с этой страной. Например, Гала Дали, жена и муза Сальвадора Дали, тоже, как известно, жила когда-то в Казани. И в этом году мы проведем мероприятие, посвященное личности Галы, испанской культуре и испанской живописи. Мы хотим показать, что за культурой не обязательно ехать куда-то далеко. К сокровищам мировой культуры можно приобщиться и у нас, в Казани. По плану мероприятие пройдет в Казани этим летом.

— Насколько большой отклик в мире получает ваша деятельность?

— В Европе стали узнавать и Казань. Не только потому, что здесь есть «Рубин» или татарские пироги. В Германии, Испании и Франции, где мы проводим систематическую работу, участвуем в выставках, делаем роуд-шоу по городам, собираем туроператоров и СМИ, общаемся с ними, — там уже воспринимают Казань как третью столицу России. Так, например, французские туроператоры в свои буклеты, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, включают Казань. Я думаю, это результат.