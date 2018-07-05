Зулейха на берегу Камы: поселок Семрук в Лаишево почти готов, на очереди — съемки в Чистополе и Казани

До конца строительства декораций для сериала остался примерно месяц

Фото: Максим Платонов

С 25 мая в Лаишево, на берегу Камы, началось возведение декораций для съемок сериала «Зулейха открывает глаза». За это время здесь появилась почти настоящая сибирская деревня из 22 строений. Сколько лесопилок работают на постановщиков, как декорации превратят в туристический объект и где еще пройдут съемки сериала — подробнее в репортаже «Реального времени» с будущей съемочной площадки.

Игровые утепленные дома

К началу августа строительство деревни Семрук, где происходит большинство событий романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», уже должно завершиться. В Лаишево съемки сериала для канала «Россия-1» планируют начать в сентябре, ими, а также подготовкой площадки занимается кинокомпания «Русское». Пока строительные работы в самом разгаре, бригада рабочих из 20 человек и девяти помощников художника работает с шести утра с перерывом на дневную сиесту с 11.00 до 14.00. Есть игровые дома, где будет воссоздан нужный интерьер, и бутафорские — без внутреннего содержимого, они понадобятся только для внешнего вида.

— Практически все игровые дома, кроме клуба, уже построены, всего их будет семь. Например, это дом коменданта, столовая, барак, еще один барак, который будет и больницей, дом охраны. Все это полноценные капитальные дома на сваях, утепленные, в них можно жить, — рассказывает ассистент художника-постановщика Дмитрий Лебедев.





«Практически все игровые дома, кроме клуба, уже построены, всего их будет семь», — рассказывает Дмитрий Лебедев



На площадке — в изобилии бревна и доски. «Это строят переселенцы, которые остались там навсегда и устраивают свою новую жизнь, они не то чтобы в лагере ГУЛАГА, они просто как будто остались на новой планете. Поскольку действие происходит в 30-е годы, ведущий стиль в архитектуре — конструктивизм. Поэтому я взяла за основу такой конструктивизм из дерева, брала работы знаменитого архитектора Мельникова. Благодаря нашим талантливым татарским плотникам, надеюсь, удастся все воплотить», — дала комментарий «Реальному времени» художник-постановщик сериала кинокомпании «Русское» «Зулейха открывает глаза» Мария Турская.

Что касается пожеланий оператора и режиссера, они довольно конкретные — «у нас очень хорошее содружество, мы друг на друга не давим». Внешне дома почти не придется дорабатывать — действия разворачиваются в новом поселке, поэтому внешний вид зданий никак не будут менять, хотя обычно приходится все «бутафорить». Ни один из 22 домов потом разбирать не будут.

— Планируем, что дома приспособим для туристической отрасли, возможно, что будет что-то, связанное с татарской кулинарией, будем проводить мероприятия, — пояснил «Реальному времени» руководитель пресс-службы Лаишевского района Расим Хазиев.



Интерьерные печи

Самое высокое здание — клуб — 9,2 метра, пока есть только основание и сваи прямо на берегу Камы. После того как строительство закончится, дома и территорию еще нужно будет обжить, чтобы ничего не выбивалось из воссоздаваемой обстановки XX века. Некоторые интерьеры уже появились — в столовой установили две печи, которые можно будет топить, правда, не круглые сутки. В отличие от домов, сфотографировать настоящие белые деревенские печи не получилось — это уже часть кадра, которую раньше времени зритель не должен видеть.

Ни один из 22 домов потом разбирать не будут



— После окончания строительства наш цех приступает к обжитию: делаем дорожки, заборчики, расставляем горшочки — словом, создаем быт. Это долгий процесс, на освоение пространства уходит примерно три недели. Если торчит саморез, его нужно закрасить, смотрим, чтобы не было вещей, которые никак не могли присутствовать в XX веке. Уголки металлические и все, тому подобное, будем закрывать, — рассказывает Дмитрий Лебедев. Со временем в интерьерах появится мебель, в изготовлении которой должен помочь реквизиторский цех. «Будут рабочие эскизы лавочек, столов, шкафчиков, деревообрабатывающие станки, которые еще придется придумать», — перечисляет ассистент художника.

На бригаду строителей работают пять лесопилок, уже ушло 400 кубических метров дерева.

То ливень, то жара в 36 градусов

Дмитрий Лебедев называет две главные трудности: погода («то ливень, то жара 36 градусов») и перепады рельефа.

— Очень сложная местность из-за перепадов в 2,5 метра. Долго думали, как сделать, в итоге стали ставить на сваи, хотя думали и про бетонные блоки. Обычно декорации — это все-таки декорации, а тут полноценные дома, поэтому пришлось ставить на сваи, — говорит ассистент художника.

Из-за строительства существовавший рельеф пришлось немного изменить — где-то подкапывали, барак, например, пришлось врыть — на этом месте был слишком крутой спуск.

— Если бы его сдвинули вперед, потеряли бы улицу, ее ширина должна быть не меньше пяти метров, иначе люди будут натыкаться друг на друга, улицы нельзя сделать узкими. Все важно делать по размерам, как на эскизах художника, чтобы не уменьшить ширину пространства, — комментирует Лебедев.

Ширина водохранилища — 43 км, и визуально местность похожа на Ангару, на которую было бы тяжело везти группу



При этом, когда группа первый раз приезжала на площадку еще зимой, сложностей рельефа еще никто не увидел — была зима, река подо льдом, больших перепадов никто не заметил. Несмотря на сложность, свой выбор остановили именно на Лаишево, хотя в качестве альтернативы еще рассматривали Архангельск. Но на нужную площадку там можно было попасть только на пароме, везти 150 человек съемочной группы все-таки очень долго, поэтому остановились на татарстанском городе. Здесь есть нужные меловые склоны, именно это место выбрали из-за единственной большой площадки по берегу, к тому же рядом есть инфраструктура. Подходит и ширина водохранилища — 43 км, визуально похоже на Ангару, на которую было бы тяжело везти группу. Кроме Лаишево съемки будут в Чистополе — эпизоды, когда герои въезжают в Казань, а также непосредственно в Казанском кремле.

В планах — работа на территории музея русского зодчества «Хохловка» в Пермском крае, там много домов, собранных без гвоздей, которые подойдут для съемок сериала.

Местные попадут на съемки массовки

Где сейчас раскинулось новое поселение, раньше был пустырь да небольшой пляж для купания и место рыбалки. Когда-то на этом же месте работал карьер. Теперь любителям отдыха на природе пришлось потесниться.

— Люди реагируют по-разному. Их тоже можно понять, раньше купались тут, а мы приехали и все загородили, машины не пускаем. Есть те, кто просится на работу, но мы уже набрали бригады. Вообще, все Лаишево уже знает, что здесь происходит, многие специально в гости приходят посмотреть. Возможно, большинство будет задействовано при съемках, — рассказывает Дмитрий Лебедев.

Напомним, кастинг актеров для участия в картине проходил в Казани с 3 по 8 июня, но на тот момент уже было известно, что главную роль сыграет Чулпан Хаматова, таким было пожелание автора произведения Гузели Яхиной.

1 / 35 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов