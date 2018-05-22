В Казани с 3 по 8 июня состоится кастинг для фильма «Зулейха открывает глаза»

В Казани состоится кастинг для участия в съемках фильма многосерийного фильма «Зулейха открывает глаза», главную роль в котором сыграет российская актриса Чулпан Хаматова. Об этом сообщается в одном из тelegram-каналов.

Всего состоится 3 этапа. На первом будут отобраны актеры для игровых ролей из числа представителей драматических театров. В ходе третьего и второго этапов будут просматриваться люди для участия в массовке и детских игровых ролях.

Ранее автор романа «Зулейха открывает глаза» Гузель Яхина рассказала, что отказалась писать сценарий к фильму, так как решила заняться новыми работами. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».