«Это праздник не для нас»: агентства по внутреннему туризму пережидают ЧМ

Участники туротрасли ждут повышения спроса после мундиаля, но пока констатируют спад интереса

Фото: Максим Платонов

Если в целом чемпионат мира по футболу, безусловно, принес Казани множество плюсов, в том числе и очень существенное увеличение иностранного потока, то российских туристов, предпочитающих бюджетные путешествия, он, напротив, отпугнул высокими ценами. Турагентства констатируют снижение спроса и находятся в предвкушении окончания мундиаля, когда ожидают повышенный интерес отечественных путешественников в столицу республики. Тем временем, как выяснила корреспондент «Реального времени», Свияжск от наплыва болельщиков не потерял, а, может быть, даже выиграл — с начала ЧМ его посетило порядка 17 тысяч иностранцев.

«Это праздник не для нас»

На внутреннем туризме чемпионат мира по футболу сказался не лучшим образом — пока Казань направляет все силы на болельщиков, многие из которых прилетели впервые в Россию из других стран, отечественные путешественники откладывают визит в столицу Татарстана до лучших времен. Поэтому некоторые из туристических компаний предусмотрительно переквалифицировались на работу с фанатами, другие — в предвкушении последствий чемпионата ждут его окончания.

— Чемпионат мира проходит, так скажем, мимо нас — мы не работаем с болельщиками, больше с экскурсионными группами. Заранее экскурсионные услуги у нас никто не бронировал, поэтому мы не рассчитывали на обслуживание фанатских групп. Но здорово, что проводится такое большое мероприятие и в городе много гостей. Знаю, что коллеги обслуживают болельщиков, предоставляют услуги трансфера, поэтому только положительные эмоции, — говорит директор туристической компании «Итиль-тур» Светлана Пименова.

Как рассказала директор ООО «Зилант-Тур» Резида Довгаль, мундиаль прошел и мимо ее компании.

— У нас точно такая же история. В принципе, после опыта Кубка конфедераций мы пришли к выводу, что чемпионат мира — это не для нас, потому что обычным бюджетным туристам, которых мы обслуживаем, оказались вынуждены отказать из-за высоких цен на проживание. Это праздник не для нас, скажем так, — констатирует собеседница издания.

По словам Светланы Пименовой, на ЧМ выросли как цены на отели, так и на другие услуги.

— В период чемпионата туристов отпугивают цены в городе на услуги гостиниц, транспорта, потому что все действительно подорожало, и люди, которые едут с целью экскурсионной поездки, от этого отказались, потому что чемпионат очень сильно бьет по карману. Поэтому люди перенесли свои поездки на более позднее время. Да, действительно, поток здорово снизился. Мы это чувствуем, потому что наша компания занимается экскурсионными группами, поэтому мы это существенно ощущаем, — комментирует директор «Итиль-тур».

«Мы заработаем на последствиях чемпионата для Казани»

При этом турагентства, занимающиеся приемом туристов, ждут, что такое крупное событие даст свои результаты — туристическая привлекательность региона вырастет, а за ней подрастет и спрос.

— Скорее всего мы заработаем на последствиях чемпионата для Казани. Объекты после проведения соревнований останутся и это привлекает туристов. По опыту своей работы знаю, что и после Тысячелетия у нас пошел поток, и после Универсиады. Поэтому мы не особо расстраиваемся, живем всегда с надеждой на лучшее и надеемся, что после окончания чемпионата мира по футболу нас ждут хорошие заявки от туристов со всех концов нашей России, — отмечает Резида Довгаль.

Сейчас турагентство активно принимает заявки на туры в июле и августе — после ЧМ. При этом только на август спрос начал расти еще полгода назад. ООО «Зилант-Тур» работает преимущественно с сотрудниками бюджетных организаций, и так совпало, что у них сезонность как раз наступает в конце августа, в сентябре—октябре.

— Поэтому я бы не сказала, что у меня сильно упал спрос, я к этому отношусь оптимистично. Самое главное — не разовое мероприятие, а налаженная работа по привлечению турпотока. Тем более у нас таких мероприятий еще предвидится очень много — и в Татарстане, и в Казани. Просто надо уметь переключаться на какие-то другие виды деятельности, связанные с туризмом. На организацию загородных экскурсий для жителей города, — видит выход Довгаль.

Председатель Ассоциации туриндустрии Республики Башкортостан, глава компании «Хазина Тур» Комил Сиразетдинов отмечает, что из Башкирии в Казань спрос упал в 2—4 раза по сравнению с позапрошлым годом, но сейчас он начинает существенно подрастать — как раз к окончанию ЧМ. С прошлым годом спикер сравнивать показатели не стал, поскольку тогда Татарстан принимал Кубок конфедераций. Собеседник издания также не видит в снижении спроса ничего плохого.

— Тот факт, что чемпионат проходит в России и особенно в Казани — это здорово. Это сыграет на долгосрочную перспективу для привлечения иностранных туристов, инвестиций, бизнеса. На развитие внутреннего туризма он временно влияет отрицательно, но я считаю, что хотя мы, небольшие компании, и пропускаем половину лета, в будущем это сыграет нам на руку, — полагает глава компании «Хазина Тур».

Рост цен в гостиницах Казани предприниматель ощутил на себе. Он рассказал, что практически неделя в столице Татарстана во время мундиаля на всю семью в гостинице на Баумана обошлась им в 100 тысяч рублей. При этом цены на один и тот же номер менялись — если в день заезда была установлена стоимость за номер в сутки в 16 тысяч рублей, то потом она поднялась до 24 тысяч, еще через несколько дней — до 27 тысяч рублей. О каком отеле идет речь, из уважения к нему спикер говорить не стал.

— Я негативно к этому не отношусь, но можно было бы отрегулировать ситуацию с гостиницами. Не все отели принимают иностранных туристов, но сыграть на этом они попытались — забыли про лояльность к своим партнерам, это есть. А так, я жду в долгосрочной перспективе, что чемпионат мира по футболу для Казани, Татарстана, как развивающегося туристического центра, станет толчком для развития международных турпотоков, — отмечает Сиразетдинов.

Свияжск прочувствовал мундиаль

В Госкомитете РТ по туризму «Реальному времени» пояснили, что разделить потоки болельщиков и туристов, приехавших целенаправленно посмотреть город, невозможно. Поэтому официальных данных о количестве последних нет. В то же время известно, что чемпионат сыграл на руку жемчужине Татарстана — острову-граду Свияжску. Большого потока людей туда во время мундиаля власти не ждали — все из-за дальнего расстояния объектов от Казани. Тем не менее исполнительный директор Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ, заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова рассказала в городском пресс-центре ЧМ, что большой популярностью у гостей Казани пользовался татарстанский «остров Буян». С начала мундиаля его посетило порядка 17 тысяч болельщиков и представителей стран, играющих в Казани.

Больше всего интереса у посетителей Свияжска вызывает интерактивная площадка комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок».

— Здесь проходит реконструкция исторических боев, можно надеть на себя доспехи, даже футбольная тема так или иначе связана со Свияжском. Она демонстрируется, поэтому «Ленивый торжок» в эти дни, конечно, пользуется очень большой популярностью — здесь можно и чай попить, и блины покушать. Это все очень нравится иностранным гостям, которые сюда приезжают, — рассказала Татьяна Ларионова.

Многих, по ее словам, интересует также музей истории Свияжска и православный храм.



Больше всего интереса у посетителей Свияжска вызывает интерактивная площадка комплекса исторической реконструкции «Ленивый торжок». Фото kidsreview.ru

До Болгара добрались не более 5 тысяч фанатов

Великий Болгар из-за более дальнего расстояния пользуется меньшим спросом. Его пока посетило не более 5 тысяч человек.

— Все-таки расстояние сказывается. Потом, может быть, я ошибаюсь — вы более осведомлены в этих вопросах, но та система, которая действует на мундиале, когда игроки переезжают из одного города в другой, следом за ними, конечно, едут и болельщики, не позволяет надолго задерживаться в одном городе. По всей вероятности, этот фактор тоже имеет место. Опять-таки, сравнивая с Универсиадой, скажу, что там у нас посещений было значительно больше и по Болгару, и Свияжску, и по Казанскому Кремлю, — комментирует спикер в ответ на вопрос «Реального времени».

Среди представителей разных стран Татьяна Ларионова особенно отмечает мексиканский народ.

— Несмотря на весь темперамент этого народа, они совершенно другими становятся на наших памятниках. Они были и в Свияжске, и в Болгаре. То, что самый большой Коран привлекает всех в Болгар, — это очевидно. Это, конечно, один из самых посещаемых объектов, — отметила исполнительный директор фонда.

В целом Татьяна Ларионова констатирует, что у иностранных болельщиков татарстанские памятники, особенно религиозные, пользуются большой популярностью. Государственный деятель также поделилась своими впечатлениями от визита в Казань японской принцессы Хисако Такамадо.

— Мне посчастливилось сопровождать принцессу Японии, когда она посещала Казань. Она была и в мечети Кул Шариф, и в соборе в Казанском кремле. Когда мы пригласили ее посетить Крестовоздвиженскую церковь, где находится сейчас икона Казанской Божьей Матери, несмотря на то, что это не было поставлено в ее график, она с большим удовольствием приняла это приглашение, — рассказала спикер.

В обители главной иконы Казани принцессу сопровождал в том числе владыка Феофан. Почетная гостья подошла к Казанской иконе Божьей Матери и перекрестилась — Татьяна Ларионова вспоминает, что тогда она с извинением в голосе призналась: «Может быть, я это сделала не совсем правильно, потому что это не моя религия, но я это сделала от души». На это владыка ответил принцессе, что она это сделала не просто от души, а с сердцем.