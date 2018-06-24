Посетившая Казань японская принцесса поблагодарила Россию за ЧМ-2018

Японская принцесса Хисако Такамадо, посетившая Казань, Саранск и Екатеринбург, поблагодарила Россию за «прекрасную организацию» ЧМ-2018.



«Я смогла посетить три места: Саранск, Казань и Екатеринбург. В каждом городе есть свои культура и история, и у меня была возможность изучать их», — цитирует ТАСС принцессу.

Отмечается, что принцесса впервые посетила Россию. Также она поблагодарила японских болельщиков за хороший результат сборной.

«Я хотела бы выразить благодарность за то, что поддержали Японию, и благодаря этому японская команда смогла победить в Саранске», — добавила Такамадо.

Напомним, в Казани японская принцесса посетила базу «Рубина» в Соцгороде, где на время ЧМ-2018 живут и тренируются игроки сборной Японии.