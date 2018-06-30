«Люди, которые рассказывают, какие русские женщины шлюхи, — бытовые расисты»

Феминистки стоят за право болельщиков ЧМ-2018 на секс по обоюдному согласию, а политологи убеждены, что «сексуальный скандал» — вовсе и не сексуальный

Фото: Максим Платонов

«Страсти по Фрейду» разгораются вокруг ЧМ-2018 — пока одни зрители ведут невинные дискуссии о пасах, фолах и голах, другие всматриваются в полуголые тела российских болельщиц и всерьез переживают, что барышни слишком деятельно проявляют уже не только любовь к футболу, но и любовь к иностранным болельщикам. Что такое хорошо и что такое плохо в любви к иностранцам, выясняла корреспондент «Реального времени».

«Не ходите, девки, замуж… за «запущенных» мужчин»



Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева еще перед началом ЧМ-2018 в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что плохо в сексе с иностранцами то, что от него случаются дети, «которые будут страдать», особенно если ребенок «родится другой расы». В одном она была права: появление «детей разных народов» — неизбежное следствие всех мероприятий масштаба мундиаля, и люди, близкие депутату по возрасту, отлично помнят это по Олимпиаде-80, а москвичи старшего поколения — по Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

Потом известная сеть фастфуда предложила в соцсети три миллиона рублей и пожизненное право на бесплатные вопперы, то бишь бутерброды, тем россиянкам, которые сумеют забеременеть от звезд футбола. Это «коммерческое предложение» спровоцировало шквал негодования, его быстро убрали и извинились, а осадочек в виде мысли, что любовь с иностранцем может быть продажной, кое у кого остался.

Потом подоспела 28-летняя «Мисс Москва — 2007», которую вначале объявили самой красивой болельщицей сборной России, а потом ославили как порномодель, и осадочка стало больше. Определенная часть общества сделала выводы, что российские болельщицы — сплошь такие «модели», которые не за голы переживают, а судьбу свою спешат устроить, и если уж не замуж выйти, так хоть отношения с иностранцами стараются завязать, доходя в этом стремлении до полного бесстыдства.

В общем, пошло-поехало и доехало до оскорблений. Причем женщины в долгу не остались — защитницы права на международные интимные связи «навешали» русским мужчинам по полной.

К примеру, журналист Анастасия Миронова заявила в «Газете.ру», что только с европейскими мужчинами наши женщины могут чувствовать себя полноправными людьми и «хотя бы на несколько недель хотят почувствовать себя европейками, американками… то есть женщинами, не обремененными патриархальными ценностями», поскольку «у нас мужчины запущенные, лысоватые или болезненные» и имеют «архаичное сознание». И в информационном пространстве завязалась межгендерная драка…

— Не вижу тут никакой проблемы, — прокомментировала «Реальному времени» ситуацию на поле половой брани феминистка Ольгерта Харитонова.

— Я знаю, что российские половозрелые женщины умны, самостоятельны, преисполнены чувства собственного достоинства и знают, чего хотят. Если они хотят иностранных половозрелых мужчин, то помешать им в этом могут только сами иностранные мужчины. Если же со всех сторон раздается однозначное, заявленное в здравом уме и трезвой памяти «да», то есть смысл просто порадоваться этому обоюдному согласию. Ведь в конце концов только согласие и радость могут быть спутниками счастливых моментов жизни. Чего я нам всем желаю.

«Чемпионат — это большой корпоратив»

— Я считаю, говорить о том, что наши девушки лучше или хуже девушек из других стран или наши мужчины лучше или хуже, чем мужчины из других стран, — это бытовой расизм! — раскритиковала позицию Анастасии Мироновой журналист Екатерина Винокурова. — Это первое. Второе — полагаю, что тема очень сильно искусственно раздута. Один мой друг верно заметил, что так рассуждать [о том, что наши девушки ведут «сексуальную охоту» на иностранцев] может только человек, который никогда не посещал ни рок-фестиваля типа «Нашествия», ни крупных мероприятий байк-клубов, ни даже обычного новогоднего корпоратива. Чемпионат — это корпоратив мирового масштаба, и эмоции на нем принимают мировой масштаб! Во многом современные фестивали — это такое продолжение средневековых маскарадов, которые устраивались как раз для того, чтобы в традиционном обществе произошел какой-то выплеск эмоций, но все, что произошло на карнавале, остается произошедшим на карнавале и никак не относится к поведению людей в реальной жизни. И я не понимаю категорически людей, которых эта тема сильно волнует, поскольку меня совершенно не волнует, с кем занимаются сексом незнакомые мне женщины и мужчины.

А к стремлению части российских девушек выйти замуж в другую страну, которое действительно имеет место, Винокурова относится с пониманием:

— Для среднего класса крупных городов характерны браки с иностранцами, но это связано с тем, что средний класс в Запад уже довольно сильно интегрирован. Другое дело — маленькие города… Даже в Казани это есть, как в крупном богатом городе, — туда приезжают девушки из более мелких, более бедных городов, чтобы найти богатого мужа. И богатый муж, и муж-иностранец тут идут через запятую. Хотят или-или. Но мне кажется, тут дело в проблеме, не имеющей никакого отношения к мундиалю. В маленьких городах, если девушке уже исполнилось 22 года и она не замужем, нет ребенка, она подвергается, мягко говоря, общественному недоумению. Именно хороший брак закладывается у девочек как средство самореализации, а над карьеристками принято чуть ли не издеваться. В крупных городах этого уже нет. И в этом смысле девушки являются не агрессорами, а жертвами уходящего стереотипа. Тут единственное, что мы можем сделать, — разъяснять, что замужество — не единственный способ самореализации для женщины.

Что же касается обвинений, что девушки готовы на все, лишь бы реализовать мечту о «заграничном принце», раздеться, вести себя более чем раскованно, то, по мнению Винокуровой, есть две разные группы женщин. Одни надевают декольтированные платья и мини-юбки просто потому, что им это нравится, — «и никому не должно быть до этого дела». А вторая группа — это «девочки накрасились на дискотеку», но аморального в этом тоже ничего нет — нормально, когда девушки хотят отношений с молодыми людьми:

— Ни в одной из этих мотиваций нет ничего, за что можно было бы осуждать. Понять можно только гнев мужчины, которому жена вдруг на фоне любви и согласия изменила с иностранным болельщиком… или с любым другим мужчиной.

«Унылый хайп качать не стоит»

«Стесняюсь спросить: а зачем в медийном темнике появилась волна про то, насколько русские мужчины драматически хуже любого, самого захудалого иностранца? — вбросил позавчера в «Фейсбук» витающий в воздухе вопрос политолог, вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко. — Это чтобы гости мундиаля гарантированно уехали с хорошими воспоминаниями? Мягкая сила России?»

Квинтэссенцией посыпавшихся на это откликов стал пост Марата Шибутова из далекого Казахстана: «… Дорогие россияне, вас обманывают и раскалывают, чтобы против повышения пенсионного возраста, налогов и цены на бензин особо не протестовали».

— Какие барышни?! Нет такой проблемы, она не существует, и более того, это девяносто процентов населения страны не затрагивает! — бурно отреагировал Евгений Минченко на вопрос корреспондента «Реального времени» о раскованных барышнях на мундиале.

— Тут можно говорить о создании кем-то повода для того, что принято называть словом «хайп», но хайп этот, надо сказать, достаточно унылый. Я считаю, что люди, которые рассказывают, какие русские женщины шлюхи и какие русские мужчины уроды, являются бытовыми расистами. И те и другие мне лично одинаково неприятны. Я не исключаю, что это — одна из технологий отвлечения людей от каких-то других проблем. Но лично я подобные технологии считаю вредными и деструктивными. Тема надуманная, оснований она под собой не имеет. Она не сильно цепляет, разве что ее искусственно раздувать. Надо понимать, что те люди, которые говорят про русских женщин — проституток, и те, которые говорят про отвратительных русских мужчин, — это одна команда, люди, которые играют по согласованным правилам. И пусть они играют где-нибудь в сторонке, между собой. И не стоит сильно качать эту тему, это значит — подыгрывать расистам…

«Манипуляция плюс комплекс неполноценности»

— Вся эта история — классический пример хайпа, — подвел черту в разговоре с корреспондентом «Реального времени» руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев. — Судя по тому, как эта кампания ведется, — это, по-моему, живая иллюстрация манипулятивных технологий. Кому-то очень хочется, чтобы русские мужчины и русские женщины не испытывали друг к другу добрых чувств. Понятно, что манипуляторы здесь, внутри [страны], свои собственные… Суть в том, что слишком много у нас было в последнее время восторгов по поводу того, что у нас проходит чемпионат, что к нам приехали иностранцы. А мы же на самом деле находимся в стане врагов, мы не должны терять бдительность, ну и так далее… В общем, это искусственно вброшенная тема, которая должна отвлечь наше внимание от других проблем, в частности, от пенсионной реформы. И с другой стороны, она должна поспособствовать тому, чтобы наши граждане не влюбились окончательно в иностранцев, не стали понимать, что они вообще-то такие же, как и мы…

Калачев, похоже, не видит серьезной угрозы в самом дешевом приеме, но всерьез озабочен последствиями того, что на часть жителей России он оказал-таки воздействие:

— Мне жалко тех женщин, которые начинают осуждать своих сестер по гендерной принадлежности. Хотелось бы закончить это дело шуткой, но шутить не хочется, потому что люди воспринимают все это слишком серьезно. Придурков у нас много, есть люди, которые не могут преодолеть свой комплекс неполноценности. И ведь девушки, которые публикуют свои фотографии с иностранными болельщиками в соцсетях, получают угрозы! Мне понравился хештег у одной подруги в «Фейсбуке»: «Мне не дали на мундиале». Может, этим людям, которые пишут угрозы девушкам, надо такую наклейку на лоб клеить?