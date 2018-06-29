Экономический эффект в 1 млрд рублей: как «Казаньоргсинтез» внедряет изобретения своих инженеров

На предприятии сформировались движение рационализаторов и система их поддержки

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

В последнюю субботу июня «кулибины» всей страны отмечают свой праздник — День изобретателя и рационализатора. На «Казаньоргсинтезе» как на одном из высокотехнологичных нефтехимических предприятий Татарстана успешно сформировалось новаторское движение рабочих и специалистов. Экономический эффект от воплощенных инновационных идей компании за последние 5 лет составил более 1 млрд рублей. В настоящее время «Казаньоргсинтез» является разработчиком и владельцем более 100 патентов на изобретения. Реализованные инновации становятся одной из основ экономического роста предприятия. Подробности — в материале «Реального времени».

Развитие движения рационализаторов на «Казаньоргсинтезе»

В конце 50-х годов с инициативой о введении Дня изобретателя и рационализатора выступила Академия наук СССР. Инициатива была поддержана, и в начале 80-х годов праздник получил официальный статус. В постперестроечные годы связь науки и производства была разрушена и движение рационализаторов исчезло. Однако предприятия, работающие в наукоемких отраслях, традиции сохранили. Внедренные изобретения и рацпредложения позволяли ускорить экономический рост производственных показателей предприятий.





Внедренные изобретения и рацпредложения позволяли ускорить экономический рост производственных показателей предприятий.



С первых дней на «Казаньоргсинтезе» была создана система помощи заводским «кулибиным». В 1965 году на предприятии действовала служба рационализации, изобретательства и научно технической информации, которую возглавила Ольга Куликова. Она организовала работу бюро по рационализации и изобретательству, создала коллектив новаторов на производствах и в цехах.

Позднее система была реформирована под задачи современного производства. В настоящее время работа с рацпредложениями на «Казаньоргсинтезе» ведется отделом по патентной и изобретательской работе. Сотрудники отдела помогают рабочим и специалистам в изучении основ технического творчества, законодательной базы в области охраны интеллектуальной собственности, нормативных документов. С их помощью идея рабочего или инженера превращается в реальное производственное решение. В этом отделе в последние годы проходят преддипломную практику студенты КНИТУ-КХТИ.





Рацпредложениями на «Казаньоргсинтезе» занимается отдел по патентной и изобретательской работе.



«Казаньоргсинтез» активно включился в поддержку функционирования новой структуры, созданной с целью информационного обеспечения инновационных стратегий компаний, составной частью которых являются патентные стратегии. Предприятие обеспечивает широкий доступ к специализированным базам данных и другим информационным ресурсам в области интеллектуальной собственности.

В апреле 2017 года на базе «Казаньоргсинтеза» был создан Центр поддержки технологий и инноваций второго уровня при поддержке ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» и ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации». Деятельность центра курируют специалисты отдела патентной и изобретательской работы. Они помогают при работе с базами данных. Для доступа к базам данных ФИПС и другим ресурсам предоставлены компьютеры в читальном зале научно-технической библиотеки. Работники предприятия также могут ознакомиться с библиотекой на внутреннем заводском портале. Она содержит выпуски информационно-библиотечных бюллетеней с рассказами о книжных новинках и аннотациями профильных журнальных публикаций. Также на этой страничке предоставлен доступ к электронным версиям технической и специальной литературы.

От очистки воды в Волге до получения изопропилбензола

За 60 лет работы «Казаньоргсинтеза» рабочие предприятия подали сотни рационализаторских предложений. В советское время сотрудники предприятия получили более 100 авторских свидетельств на изобретения. В современных условиях «Казаньоргсинтез» является разработчиком и владельцем более 100 патентов на изобретения. В самые непростые времена заводские изобретатели помогали повышать эффективность производства за счет выявления и использования его внутренних резервов, снижая затраты, улучшая качество, сокращая сроки. Многие изобретения используются в производстве в течение многих лет и дают реальный экономический эффект. За последние 5 лет экономический эффект от их внедрения составил около 1 млрд рублей.

Признанием успеха работы коллектива изобретателей и рационализаторов «Казаньоргсинтеза» могут служить призовые места на республиканских и федеральных конкурсах. Так, специалисты предприятия — авторы изобретения «Способ комплексного обеззараживания бытового стока» (патент №2423322) — Рафис Хузаянов, Андрей Смолко, Елена Гицарева и другие были отмечены дипломом почтения на конкурсе «Лучшее изобретение года», проводимом среди предприятий Республики Татарстан.

За последние 5 лет экономический эффект от внедрения изобретений составил около 1 млрд рублей.



Предложенное авторами изменение схемы подачи активного ила и промышленного стока позволило оптимизировать процесс обеззараживания бытового стока, а также снизить количество общих и термотолерантных колиформных бактерий. Бактериологический контроль процесса обеззараживания, качества очищенных сточных вод и поверхностных вод в Волге в контрольном створе показал эффективность обеззараживания бытовых сточных вод по этому виду загрязнений до 99,9%. Результаты обследования подтвердили соответствие качества очищенных сточных вод по бактериологическим показателям санитарным правилам, нормам и требованиям СанПиН.

Специалисты «Казаньоргсинтез» Дмитрий Штатнов, Владислав Фролов, Андрей Паруллин и другие получили патент №2477717 «Способ получения изопропилбензола». Изобретение позволило увеличить селективность процесса и снизить расход бензола. Экономический эффект от внедрения инновации за 5 лет ее использования составил почти 160 млн рублей за счет сокращения удельного расхода бензола на производство 1 тонны изопропилбензола. Другой коллектив авторов получил республиканские награды за «Способ удаления органических и неорганических кислот из реакционной массы разложения гидропероксида изопропилбензола» (патент №2570203). Экономический эффект от внедрения этого изобретения за 2 года его использования составил более 83 млн рублей за счет сокращения удельного расхода изопропилбензола и щелочи на производство 1 тонны фенола.

В 2018 году за творческую активность отличниками изобретательства и рационализации стали главный инженер Завода поликарбонатов Айдар Валитов, ведущий инженер по АСУТП Завода поликарбонатов Рамзиль Гильмутдинов, мастер по ремонту аппаратуры Завода этилена Алмаз Нагимуллин, инженер-технолог цеха специализированного ремонта технологического оборудования Ранис Сабирзянов и ведущий инженер-технолог технического отдела Данис Саляхов. Десятки сотрудников также получили награды за свои разработки. Отрадно, что изобретения работников «Казаньоргсинтеза» не ложатся в стол, а реально внедряются на производстве и приносят экономический эффект предприятию.

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