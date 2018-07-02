«Ростов» возвращается в добердыевскую эпоху, фавориты включили экономрежим, а «Рубин» шустрее всех
Трансферный гид РФПЛ
Трансферные дела всегда будоражат умы болельщиков, с нетерпением ожидающих усиления своих любимых коллективов. Правда, клубы РФПЛ в привычном для себя стиле оставляют серьезные подписания на закрытие рынка, тем не менее уже сейчас в российском футболе случаются интересные переходы как внутри лиги, так и в виде подкрепления извне. О самых сочных новостях и слухах — в материале «Реального времени».
Куда ушли игроки «Амкара» и «Тосно»
Главными поставщиками на трансферном рынке России в июне были обанкротившиеся и исчезнувшие с футбольных просторов «Амкар» и «Тосно». Клубы прекратили свое существование из-за долгов, и их игроки автоматически оказались свободными агентами. Благо интерес к ним большой, и почти все футболисты этих многострадальных команд уже подыскали себе варианты продолжения карьеры. Правда, большинство из них перешли в клубы ФНЛ и ПФЛ, что естественно в сложившейся ситуации. И все же особый интерес вызывают те, кто были лидерами в пермском и тосненском коллективах.
Первым новый клуб для себя нашел вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин. Неудивительно, ведь голкипер весь прошлый сезон играл надежно, а данная позиция требовала усиления сразу у нескольких команд РФПЛ. Например, у тульского «Арсенала», куда Нигматуллин в итоге и перебрался. Основной вратарь «Тосно» Давид Юрченко также не имел проблем с дальнейшей пропиской и согласился на переезд в Красноярск, где ему придется спасать «Енисей» от возвращения в ФНЛ. К слову, поближе к Сибири перебрались и еще несколько игроков «Амкара» в лице защитника Занева и полузащитников Комолова и Костюкова.
Еще один хавбек подписался в «Ахмате». Речь о Михаиле Гащенкове, который в прошедшем сезоне несколько раз неплохо выходил со скамейки запасных. Такое качество вкупе со всеми остальными сильными сторонами полузащитника очень понадобятся тренерскому штабу из Грозного. Особенно в свете возможного ухода Антона Швеца, на которого уже второй год заглядываются «Спартак» и «Зенит». Двое других бывших игроков «Амкара», цементировавших оборону «красно-черных», Зайцев и Белоруков, находятся на просмотре в другом кавказском клубе — «Анжи».
Все еще остаются без команд игравшие не последнюю роль в исчезнувших клубах защитник «Тосно» Раде Дугалич, а также футболисты «Амкара» Секу Конде, Сергей Баланович и Брайан Идову. Белорус почти подписался под возвращением к себе на родину, но пока ждет возможной отмены лимита на легионеров в РФПЛ в отношении спортсменов из Белоруссии. В случае с Идову ждут другие люди, и с совсем иными мотивами. Дело в том, что за каждого игрока, выступавшего за сборную своей страны на ЧМ-2018, ФИФА выделяет определенные средства его клубу. Фактически нигериец — игрок «Амкара», и именно поэтому акционеры пермской команды тянут с созданием ликвидационной комиссии (нет клуба, нет и денег от ФИФА). Цена вопроса — 8 с лишним миллионов рублей, в Перми решили, что можно и подождать с исчезновением.
«Рубин» хочет собрать команду быстрее всех
Казанский «Рубин» стал неожиданно активен на трансферном рынке. За прошедшие несколько дней казанцы объявили о подписании контрактов сразу с тремя игроками, по одному на каждую линию, кроме нападения. Вратарей в Казани всегда было с избытком, но после ухода Рыжикова и скандального разрыва контракта с Фильцовым тренерскому штабу пришлось выискивать варианты усиления конкуренции для Джанаева. Нашли в Белоруссии и сразу подписали Ивана Коновалова. В защиту подобрали нового испанца Чико Флореса, а в линию полузащиты арендовали Хорена Байрамяна, знакомого Бердыеву по работе с «Ростовом».
Таким образом, только атака «Рубина» не получила усиления в это трансферное окно. С учетом ухода Жемалетдинова в «Локомотив», а также предполагаемого расставания с вечно недовольным Азмуном у казанцев в этой линии образуется огромная дыра, которую пытаются заделать непонятно чем. Да, могут вернуть Бухарова, но он уже давно не бомбардир (скорее подносчик снарядов и «добытчик» верховых мячей), а надеяться на то, что Шекари вдруг резко прибавит в голевом чутье, не приходится. Других вариантов на сборе с «Рубином» пока не видно, и это немного пугает.
Но как бы там ни было, уже сейчас понятно, что Бердыев хочет побыстрее определиться с игроками на предстоящий сезон. Безусловно, у «Рубина» еще будут покупки ближе к закрытию трансферного окна, но таких изменений ожидается немного. В казанской команде затеяна такая большая перестройка, что пополнять состав надо раньше всех, ведь новым игрокам еще надо притереться к партнерам, да и акклиматизацию никто не отменял. Впрочем, «Рубину» все равно придется дождаться продажи Азмуна, чтобы на вырученные деньги совершить пару трансферов. А без этой продажи придется, по всей видимости, довольствоваться свободными агентами сомнительного качества.
Место Думбия пусто в РФПЛ не бывает
С переходом в ЦСКА Сейду Думбия в России начался практически бум на игроков с такой же фамилией. После нападающего в РФПЛ появился Мусса Думбия, пытавший свое счастье в «Ростове» и «Арсенале». Теперь ростовчанин решил сменить прописку на Францию, но «Думбий» в нашем футболе меньше не стало — на этой неделе «Ахмат» объявил о подписании контракта с ивуарийцем Идриссой Думбия.
Игрока представили официально и вручили ему 8-й номер, давая понять, что рассчитывают на него всерьез. Футболиста поприветствовал и президент клуба Магомед Даудов, попутно раскрыв позицию, на которой его видит тренерский штаб.
«20-летний футболист из Кот-д′Ивуара прошел медицинское обследование и подписал личный контракт, рассчитанный на 5 сезонов. Идрисса Думбия играет на позиции опорного полузащитника. Я желаю футболисту удачи, ярких матчей и побольше побед с нашим клубом», — сказал президент «Ахмата» Магомед Даудов.
Фавориты прицениваются
Удивительно, что фавориты российского чемпионата продолжают пребывать в стороне от рыночных дел. Виной тому, скорее всего, желание руководителей клубов тщательно подобрать игроков по шкале цена-качество. В финансовый кризис, в котором, безусловно, пребывает российский футбол, варианты укрепления состава раз за разом натыкаются на неоправданно высокие запросы продавцов. Потому и уменьшилось количество приезжих топов из европейских лиг. Связываться с Россией хотят все меньше европейских футболистов.
Хотя слухи об интересе российских команд к тем или иным игрокам все же появляются на регулярной основе. На этой неделе, например, сразу несколько изданий сообщили о борьбе между ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком» за защитника турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера. Называлась даже цена — 7 млн евро, что, честно говоря, выглядит смешно. Во-первых, сколько бы армейцы не интересовались укреплением обороны, но платить такие деньги за возрастного игрока они не будут. «Зенит», в свою очередь, имеет таких исполнителей уже с запасом, а «Спартак» во главе с Федуном и Каррерой скорее купят итальянца, чем добавят в пару к Кутепову еще одного россиянина.
«Ростов» и непонятная селекция — дубль двадцатый
Ростовский клуб только-только приобрел шведа Салетроса, подписал контракты с Гулиевым и Зуевым, а также рассчитывал продать Ингассона после ЧМ-2018. Все эти шаги выглядели так, будто ростовчане заполучили наконец разумного управленца, но на этой неделе все встало на свои места. Подписание долгосрочного контракта с Арсением Логашовым — откровенно слабый шаг, который только подчеркивает экономрежим «Ростова» на трансферном рынке.
А ведь на этом рынке все еще есть отличные варианты укрепления состава. Можно выцепить уже упомянутых Раде Дугалича или Брайана Идову. В атаку есть неплохой футболист из «Тамбова» Андрей Часовских, а молодежному составу вполне подошел бы свободный агент и бывший топ-бомбардир казанского дубля Даниил Макеев. Перечисленные варианты куда более надежны в стратегическом плане и идеально подходят под новую политику ростовского руководства. Говорить о том, что сами игроки не пойдут в «Ростов», тоже не приходится, не то сейчас время, чтобы разбрасываться предложениями от недавних серебряных призеров Премьер-лиги.
|
КОМАНДА
|
ПРИШЛИ
УШЛИ
|
«Локомотив»
|
н. Жемалетдинов («Рубин»)
з. Кверквелия («Лестер»)
|
«Зенит»
|
гл. тр. Семак («Уфа»)
з. Кришито («Дженоа»)
|
«Спартак»
|
в. Рыжиков («Рубин»)
з. Максимович («Наполи»)
|
«Краснодар»
|
п. Стоцкий («Уфа»)
з. Гранквист (Швеция)
|
ЦСКА
|
з. Магнуссон («Бристоль»)
п. Натхо
|
«Уфа»
|
н. Абдулавов («Томь»)
гл. тр. Семак («Зенит»)
|
«Ахмат»
|
в. Шепляков (ЦРФСО)
н. Мбенг
|
«Урал»
|
гл. тр. Парфенов («Тосно»)
п. Егорычев («Рубин»)
|
«Арсенал»
|
гл. тр. Кононов
|гл. тр. Божович
п. Боурчану
|
«Ростов»
|
з. Логашов («Балтика»)
п. Байрамян («Рубин»)
|
«Рубин»
|
в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)
в. Рыжиков
|
«Динамо»
|
з. Белоруков («Амкар»)
п. Ташаев («Спартак»)
|
«Оренбург»
|
п. Кисляк («Иртыш»)
п. Воробьев («Ротор»)
|
«Крылья Советов»
|
в. Опарин («Тосно»)
з. Таранов
|
«Анжи»
|з. Зайцев («Амкар»)
з. Белоруков
|з. Мусалов («Ахмат»)
з. Полуяхтов («Крылья Советов»)
|
«Енисей»
|
в. Юрченко («Тосно»)
комментарии
откуда такие дикие фантазии?