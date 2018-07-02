«Ростов» возвращается в добердыевскую эпоху, фавориты включили экономрежим, а «Рубин» шустрее всех

Трансферный гид РФПЛ

Трансферные дела всегда будоражат умы болельщиков, с нетерпением ожидающих усиления своих любимых коллективов. Правда, клубы РФПЛ в привычном для себя стиле оставляют серьезные подписания на закрытие рынка, тем не менее уже сейчас в российском футболе случаются интересные переходы как внутри лиги, так и в виде подкрепления извне. О самых сочных новостях и слухах — в материале «Реального времени».

Куда ушли игроки «Амкара» и «Тосно»

Главными поставщиками на трансферном рынке России в июне были обанкротившиеся и исчезнувшие с футбольных просторов «Амкар» и «Тосно». Клубы прекратили свое существование из-за долгов, и их игроки автоматически оказались свободными агентами. Благо интерес к ним большой, и почти все футболисты этих многострадальных команд уже подыскали себе варианты продолжения карьеры. Правда, большинство из них перешли в клубы ФНЛ и ПФЛ, что естественно в сложившейся ситуации. И все же особый интерес вызывают те, кто были лидерами в пермском и тосненском коллективах.

Первым новый клуб для себя нашел вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин. Неудивительно, ведь голкипер весь прошлый сезон играл надежно, а данная позиция требовала усиления сразу у нескольких команд РФПЛ. Например, у тульского «Арсенала», куда Нигматуллин в итоге и перебрался. Основной вратарь «Тосно» Давид Юрченко также не имел проблем с дальнейшей пропиской и согласился на переезд в Красноярск, где ему придется спасать «Енисей» от возвращения в ФНЛ. К слову, поближе к Сибири перебрались и еще несколько игроков «Амкара» в лице защитника Занева и полузащитников Комолова и Костюкова.

Еще один хавбек подписался в «Ахмате». Речь о Михаиле Гащенкове, который в прошедшем сезоне несколько раз неплохо выходил со скамейки запасных. Такое качество вкупе со всеми остальными сильными сторонами полузащитника очень понадобятся тренерскому штабу из Грозного. Особенно в свете возможного ухода Антона Швеца, на которого уже второй год заглядываются «Спартак» и «Зенит». Двое других бывших игроков «Амкара», цементировавших оборону «красно-черных», Зайцев и Белоруков, находятся на просмотре в другом кавказском клубе — «Анжи».

Фактически нигериец — игрок «Амкара», и именно поэтому акционеры пермской команды тянут с созданием ликвидационной комиссии. Фото Владимира Шалимова/fc-amkar.org



Все еще остаются без команд игравшие не последнюю роль в исчезнувших клубах защитник «Тосно» Раде Дугалич, а также футболисты «Амкара» Секу Конде, Сергей Баланович и Брайан Идову. Белорус почти подписался под возвращением к себе на родину, но пока ждет возможной отмены лимита на легионеров в РФПЛ в отношении спортсменов из Белоруссии. В случае с Идову ждут другие люди, и с совсем иными мотивами. Дело в том, что за каждого игрока, выступавшего за сборную своей страны на ЧМ-2018, ФИФА выделяет определенные средства его клубу. Фактически нигериец — игрок «Амкара», и именно поэтому акционеры пермской команды тянут с созданием ликвидационной комиссии (нет клуба, нет и денег от ФИФА). Цена вопроса — 8 с лишним миллионов рублей, в Перми решили, что можно и подождать с исчезновением.

«Рубин» хочет собрать команду быстрее всех

Казанский «Рубин» стал неожиданно активен на трансферном рынке. За прошедшие несколько дней казанцы объявили о подписании контрактов сразу с тремя игроками, по одному на каждую линию, кроме нападения. Вратарей в Казани всегда было с избытком, но после ухода Рыжикова и скандального разрыва контракта с Фильцовым тренерскому штабу пришлось выискивать варианты усиления конкуренции для Джанаева. Нашли в Белоруссии и сразу подписали Ивана Коновалова. В защиту подобрали нового испанца Чико Флореса, а в линию полузащиты арендовали Хорена Байрамяна, знакомого Бердыеву по работе с «Ростовом».

Таким образом, только атака «Рубина» не получила усиления в это трансферное окно. С учетом ухода Жемалетдинова в «Локомотив», а также предполагаемого расставания с вечно недовольным Азмуном у казанцев в этой линии образуется огромная дыра, которую пытаются заделать непонятно чем. Да, могут вернуть Бухарова, но он уже давно не бомбардир (скорее подносчик снарядов и «добытчик» верховых мячей), а надеяться на то, что Шекари вдруг резко прибавит в голевом чутье, не приходится. Других вариантов на сборе с «Рубином» пока не видно, и это немного пугает.

Но как бы там ни было, уже сейчас понятно, что Бердыев хочет побыстрее определиться с игроками на предстоящий сезон. Безусловно, у «Рубина» еще будут покупки ближе к закрытию трансферного окна, но таких изменений ожидается немного. В казанской команде затеяна такая большая перестройка, что пополнять состав надо раньше всех, ведь новым игрокам еще надо притереться к партнерам, да и акклиматизацию никто не отменял. Впрочем, «Рубину» все равно придется дождаться продажи Азмуна, чтобы на вырученные деньги совершить пару трансферов. А без этой продажи придется, по всей видимости, довольствоваться свободными агентами сомнительного качества.

На этой неделе «Ахмат» объявил о подписании контракта с ивуарийцем Идриссой Думбия. Фото fc-akhmat.ru

Место Думбия пусто в РФПЛ не бывает

С переходом в ЦСКА Сейду Думбия в России начался практически бум на игроков с такой же фамилией. После нападающего в РФПЛ появился Мусса Думбия, пытавший свое счастье в «Ростове» и «Арсенале». Теперь ростовчанин решил сменить прописку на Францию, но «Думбий» в нашем футболе меньше не стало — на этой неделе «Ахмат» объявил о подписании контракта с ивуарийцем Идриссой Думбия.

Игрока представили официально и вручили ему 8-й номер, давая понять, что рассчитывают на него всерьез. Футболиста поприветствовал и президент клуба Магомед Даудов, попутно раскрыв позицию, на которой его видит тренерский штаб.

«20-летний футболист из Кот-д′Ивуара прошел медицинское обследование и подписал личный контракт, рассчитанный на 5 сезонов. Идрисса Думбия играет на позиции опорного полузащитника. Я желаю футболисту удачи, ярких матчей и побольше побед с нашим клубом», — сказал президент «Ахмата» Магомед Даудов.

Фавориты прицениваются

Удивительно, что фавориты российского чемпионата продолжают пребывать в стороне от рыночных дел. Виной тому, скорее всего, желание руководителей клубов тщательно подобрать игроков по шкале цена-качество. В финансовый кризис, в котором, безусловно, пребывает российский футбол, варианты укрепления состава раз за разом натыкаются на неоправданно высокие запросы продавцов. Потому и уменьшилось количество приезжих топов из европейских лиг. Связываться с Россией хотят все меньше европейских футболистов.

Хотя слухи об интересе российских команд к тем или иным игрокам все же появляются на регулярной основе. На этой неделе, например, сразу несколько изданий сообщили о борьбе между ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком» за защитника турецкого «Фенербахче» Романа Нойштедтера. Называлась даже цена — 7 млн евро, что, честно говоря, выглядит смешно. Во-первых, сколько бы армейцы не интересовались укреплением обороны, но платить такие деньги за возрастного игрока они не будут. «Зенит», в свою очередь, имеет таких исполнителей уже с запасом, а «Спартак» во главе с Федуном и Каррерой скорее купят итальянца, чем добавят в пару к Кутепову еще одного россиянина.

Ростовский клуб только-только приобрел шведа Салетроса, подписал контракты с Гулиевым (на фото) и Зуевым. Фото fc-rostov.ru

«Ростов» и непонятная селекция — дубль двадцатый

Ростовский клуб только-только приобрел шведа Салетроса, подписал контракты с Гулиевым и Зуевым, а также рассчитывал продать Ингассона после ЧМ-2018. Все эти шаги выглядели так, будто ростовчане заполучили наконец разумного управленца, но на этой неделе все встало на свои места. Подписание долгосрочного контракта с Арсением Логашовым — откровенно слабый шаг, который только подчеркивает экономрежим «Ростова» на трансферном рынке.

А ведь на этом рынке все еще есть отличные варианты укрепления состава. Можно выцепить уже упомянутых Раде Дугалича или Брайана Идову. В атаку есть неплохой футболист из «Тамбова» Андрей Часовских, а молодежному составу вполне подошел бы свободный агент и бывший топ-бомбардир казанского дубля Даниил Макеев. Перечисленные варианты куда более надежны в стратегическом плане и идеально подходят под новую политику ростовского руководства. Говорить о том, что сами игроки не пойдут в «Ростов», тоже не приходится, не то сейчас время, чтобы разбрасываться предложениями от недавних серебряных призеров Премьер-лиги.

КОМАНДА ПРИШЛИ УШЛИ «Локомотив» н. Жемалетдинов («Рубин»)



з. Кверквелия («Лестер»)

з. Михалик («Волынь»)

з. Пейчинович

з. Денисов «Зенит» гл. тр. Семак («Уфа»)

з. Рейес («Порту»)

п. Бадель («Фиорентина»)

з. Кришито («Дженоа»)

з. Терентьев («Зенит»)

п. Паредес («Сампдория»)

н. Панюков («Ростов») «Спартак» в. Рыжиков («Рубин»)

з. Жиго («Гент»)

з. Шер («Депортиво»)

п. Емельянов («Урал»)

п. Ташаев («Динамо»)

п. Ромуло («Верона»)

п. Родригеш («Галатасарай») з. Максимович («Наполи»)

з. Ташчи

з. Кутепов («Фенербахче»)

п. Пашалич («Челси»)

п. Гулиев («Ростов»)

п. Зуев («Ростов»)

н. Давыдов («Спартак Ю»)

н. Роша («Крузейро») «Краснодар» п. Стоцкий («Уфа»)

н. Бензия («Лилль») з. Гранквист (Швеция)

п. Лаборде

п. Жоазиньо

н. Иван («Рапид») ЦСКА з. Магнуссон («Бристоль»)

з. Живоглядов («Уфа»)

з. Бекао («Баия»)

з. Нойштедтер («Фенербахче»)

п. Бийол («Рудар»)

п. Натхо

п. Вернблум

п. Миланов

п. Головин («Ювентус»)

н. Муса («Лестер») «Уфа» н. Абдулавов («Томь») гл. тр. Семак («Зенит»)

з. Живоглядов (ЦСКА)

п. Стоцкий («Краснодар») «Ахмат» в. Шепляков (ЦРФСО)

з. Мусалов («Анжи»)

п. Гащенков («Амкар»)

п. Думбия («Андерлехт»)

п. Силла н. Мбенг «Урал» гл. тр. Парфенов («Тосно»)

з. Дугалич («Тосно»)

з. Хайруллов («Олимпиец»)

н. Погребняк п. Егорычев («Рубин»)

п. Емельянов («Спартак») «Арсенал» гл. тр. Кононов

в. Нигматуллин («Амкар») гл. тр. Божович

п. Боурчану «Ростов» з. Логашов («Балтика»)

з. Брорссон («Мальме»)

п. Щадин («Шинник»)

п. Салетрос («АИК»)

п. Гулиев («Спартак»)

п. Зуев («Спартак»)

п. Олссон («АИК»)

н. Панюков («Зенит») п. Байрамян («Рубин»)

п. Думбия («Реймс»)

п. Вебер («Авангард») «Рубин» в. Коновалов («Торпедо-Белаз»)

з. Уремович («Олимпия»)

з. Чико («Гранада»)

п. Байрамян («Ростов»)

п. Егорычев («Урал»)

в. Рыжиков

з. Кузьмин

з. Энаке («Партизан»)

п. Карадениз

п. Нобоа («Зенит»)

н. Жемалетдинов («Локомотив») «Динамо» з. Белоруков («Амкар»)

з. Осипенко («Факел»)



п. Ташаев («Спартак») «Оренбург» п. Кисляк («Иртыш») п. Воробьев («Ротор»)

н. Делькин («Олимпиец») «Крылья Советов» в. Опарин («Тосно»)

з. Полуяхтов («Анжи»)

п. Вукович («Олимпик») з. Таранов

з. Ятченко «Анжи» з. Зайцев («Амкар»)

з. Белоруков з. Мусалов («Ахмат»)

з. Полуяхтов («Крылья Советов»)









«Енисей» в. Юрченко («Тосно»)

з. Занев («Амкар»)

з. Терентьев («Зенит»)

п. Костюков («Амкар»)

п. Комолов («Амкар»)