Исчезнувшие остановки Казани: Купеческая биржа, Дом печати и подземелья на Профсоюзной

Четыре имени исчезнувшей остановки. Отрывок из книги «Казань из окон трамвая»

В прошлом месяце в свет вышла книга краеведа Алексея Клочкова «Казань из окон трамвая». С разрешения автора, «Реальное время» публикует новую главу «Четыре имени исчезнувшей остановки», посвященную центральному участку города в районе нынешних улиц Баумана, Профсоюзной, Мусы Джалиля. Здесь рассказывается о Купеческой бирже, Доме печати, подземных ходах под улицей Профсоюзной и связанных с ними других городских объектах.

Купеческая биржа у Хлебной площади

В середине современной улицы Баумана, на углу Мусы Джалиля, стоит с незапамятных времен старый дом, в котором еще недавно помещался магазин «Подарки». Этот дом, облицованный керамогранитом и сверкающий зеркальными витринами, гости города (да и многие горожане) обычно принимают за «новодел», которому можно дать от силы лет 10—15. А между тем это строение, как и сами здешние места, имеет богатейшую многовековую историю…

Тут до революции размещалась купеческая биржа. Точно также звался ближайший к бирже остановочный пункт трамвая — так и сказано в адресном справочнике за 1912 год: «Биржа купеческая. Трамвай Волго-Проломной линии, у дома Меркулова».

До 1874 года в этом доме находилась одна из контор Хлебного базара, построенная, очевидно, в весьма давние времена, поскольку строение на несколько метров отступало от очерченной регулярным планом 1767 года красной линии застройки. А современный застекленный фасад появился относительно недавно (его просто «достроили» до линии улицы) — в этом и заключается весь секрет его современного вида. Кому интересно, обойдите этот дом со стороны улицы Мусы Джалиля и осмотрите его со стороны двора — вы увидите заложенные растворы лавок Хлебной площади.

За шикарным зданием купеческой биржи, на углу Поперечно-Вознесенской (Кави Наджми) и Большой Проломной (Баумана) — там, где сегодня массивная арка Дома печати, когда-то шумела огромная Хлебная площадь и была конечная станция барабусов, которая так и называлась — «Хлебный базар». Барабус — единственный в своем роде зимний вид казанского транспорта, существовавший в Казани во второй половине XIX — начале XX века, когда это импровизированное общедоступное такси было вытеснено трамваем. Его название происходит от татарского слова «барабыз», что в буквальном переводе означает «поедем». Транспорт представлял собой сани-розвальни, поперек которых был положен мягкий тюфяк, набитый сеном или соломой. Поскольку барабусы возили пассажиров за гроши, они были популярны в самых бедных слоях общества.

Барабусы на Хлебной площади. 1890-е годы



Устройство на Большой Проломной улице линии конной железной дороги сильно пошатнуло финансовое положение возчиков барабусов, а трамвай и вовсе прекратил их бизнес — в 1903 году станция барабусов на Хлебной площади перестала действовать. В результате наиболее оживленным транспортным узлом на Проломной улице надолго сделался остановочный пункт трамвая «Биржа» — услугами справочного бюро купеческой биржи пользовались практически все слои населения города. Здесь всегда можно было узнать конъюнктуру цен на товары, курсы валют, стоимость услуг, навести справки, узнать адреса нужных людей. За услуги взималась плата, а для разных категорий посетителей отводились определенные часы.

Первая перестройка здания биржи случилась еще в 1874 году, когда в связи с «усечением» территории Хлебной площади была распродана часть исторических строений хлебного торга — фасад оформили двумя рядами арочных окон, а сам дом получил архитектурное убранство барокко. Перед революцией здание биржи вновь перестроили — на сей раз в классических формах. В двадцатые годы прошлого века здесь были продуктовые магазины, а на втором этаже — контора кожевенной фабрики «Власть труда», цеха которой находились по соседству — в старинных павильонах и подземных складских помещениях Хлебного базара. Остановка трамвая первого маршрута в этом месте в ранние советские годы называлась «Банковая», по имени Второго народного банка (бывшего Волжско-Камского коммерческого), располагавшегося на одноименной поперечной улице — современной Мусы Джалиля.

Остановка трамвая «Банковая» в 1920-х и начале 1930-х годов располагалась рядом с конторой и складскими помещениями кожевенной фабрики «Власть труда», разместившимися в исторических строениях Хлебной площади

История остановки у Дома печати

В 1933 году на территории бывшей Хлебной площади решено было построить Дом печати — единый комплекс, в котором разместились бы редакции всех главных изданий Татарской Автономной Республики, а также местное издательство и полиграфкомбинат.

Начало строительства Дома печати. Снимок сделан в 1933 году с крыши бывшей Купеческой биржи. На заднем плане — подпорная стенка Кремлевского холма



Он сооружался с 1933 по 1935 год по конкурсному проекту архитектора Семена Пэна, окончившего в 1925 году Ленинградский институт гражданских инженеров, в стиле конструктивизма. По его проектам ранее были построены клуб типографии «Красный пролетарий» в Москве и Дворец печати в Баку.

Комплекс казанского Дома печати, значительно превосходящий их по размерам, был довольно удачно вписан в исторический квартал Хлебного базара (между улицами Баумана и Профсоюзной), помимо сложного рельефа изобиловавшего многочисленными подземными коммуникациями, остававшимися еще со времен Хлебной площади. Имеются свидетельства, что при возведении здания строители то и дело натыкались на подземные ходы, которые тогда безжалостно засыпались. Сам проект был подлинно новаторским и необычным для старомодной Казани. Он предполагал постройку нескольких взаимосвязанных технологических блоков: протяженный редакционно-издательский корпус с магазинами вдоль улицы Баумана; печатно-брошюровочный корпус вдоль Профсоюзной улицы; корпус наборного и цинкографического производства вдоль Международной улицы (Кави Наджми). Проектируемый вдоль южной стороны Международной улицы корпус бытового обслуживания сотрудников со столовой, амбулаторией и яслями из-за нехватки средств так и не был реализован. Комплекс только начали возводить, а трамвайную остановку «Банковая», не дожидаясь завершения строительства, официально назвали «Дом печати».

В 1933 году, не дожидаясь завершения строительства типографско-издательского комплекса на улице Баумана, трамвайную остановку «Банковая» переименовали в «Дом печати». На заднем плане — начало возведения Дома печати

Стройка, которую планировалось завершить в год, в итоге растянулась на три. Еще в 1934 году местная пресса писала, что «на площадке Дома печати создалось нетерпимое положение. Наша площадка намозолила глаза всей Казани. Мы имеем все возможности завершить сооружение Дома печати в ближайшее время. Ответственность за медленные темпы целиком ложится на Татстройтрест и первую стройконтору. Работники треста чрезвычайно неохотно идут навстречу нуждам стройплощадки. Между тем, работы осталось не так уж много. Строительная часть в основном закончена. Выведены все корпуса, здания покрыты кровлей, остеклены. Осталось лишь уложить 20 тысяч штук кирпича и закрыть крышу фасадного корпуса. На первом корпусе (печатный и наборный цехи) осталось сделать магнолитовые полы, в фасадном корпусе — внутренние переборки, паркетные полы, штукатурку и остекление. Но когда будут окончательно завершены эти работы — неизвестно...».

Весной 1935 года ведущие издания республики и все отделы Татгосиздата переехали в Дом печати. Наряду с редакционным комплексом здесь была сдана в эксплуатацию новая типография (государственная типография имени Камиля Якубова). В 1930-е и последующие годы в Доме печати располагалось несколько ведомств и организаций, связанных с книжным делом, например, Государственный комитет ТАССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, Татарское книжное издательство, крупнейший в республике книжный магазин, правление Союза писателей Татарии, клуб писателей имени Г. Тукая и типографский комплекс. По иронии судьбы трамвайная остановка «Дом печати» прекратила свое существование спустя месяц после ввода в эксплуатацию одноименного комплекса — Дом печати официально был открыт 1 мая 1935 года, а трамвайное движение на улице Баумана было ликвидировано ровно через тридцать дней — 31 мая того же года.

Движение трамваев по улице Баумана было прекращено спустя ровно месяц после официального открытия Дома печати — 31 мая 1935 года

Но остановочный пункт в этом месте оставался и после ухода трамвайных путей. В 1935—1948 годах у Дома печати останавливались автобусы четвертого маршрута, следовавшие от Кольца до Ново-Савиновской стройки, а в 1948 году к автобусам добавились и троллейбусы, ходившие здесь вплоть до 1986 года, когда улицу Баумана сделали пешеходной.

На троллейбусной остановке «Дом печати» всегда было многолюдно







Мимо Дома печати троллейбусы ходили с 1948 по 1986 год

Загадки подземелья под Профсоюзной улицей

С этим местом меня связывают и некоторые личные воспоминания, которые я не имею права здесь не привести. Еще в школе до нас доходили неясные слухи о том, что за Домом печати под Профсоюзной улицей скрывается некий подземный ход. Наши старшеклассники застали еще те времена, когда в этом подземелье было стрельбище ДОСААФ — туда учащихся водили целыми группами на занятия по начальной военной подготовке (НВП). Говорили, что попасть в этот тир можно было через дверь, спрятавшуюся под каменной лестницей, ведущей на улицу Профсоюзную. Сегодня этот проход уже заложен — он располагался между старинным одноэтажным кабацким строением Хлебного базара и правым маршем лестничного перехода (если смотреть со стороны Дома печати).

Вход в подземное стрельбище ДОСААФ находился под правым лестничным маршем

По сведениям Сергея Саначина, на уступе соседней улицы Мусы Джалиля (там, где сегодня кафе «Вечернее»), в 1950—1960-е годы был вход в еще один подземный тир, который, в отличие от первого, был общедоступным, — туда допускали всех желающих.

А у места современного кафе «Вечернее» был вход в гражданский тир. Фото С.Саначина

Об этом подземелье упоминает и Рафаэль Мустафин: «Помнится, в студенческие годы мы с Володей Чебаевым — другом и соседом по комнате — ходили в тир, расположенный под улицей Профсоюзной. Володя был заядлым стрелком, готовым палить без роздыху хоть целыми днями. Меня же больше привлекала сама атмосфера этого таинственного подземелья, простиравшегося почти под всей улицей. Над головой грохотали машины, ходили ничего не подозревавшие люди. А здесь держалась густая темь, гулкая пустота, уходившая в обе стороны, насколько хватало глаз. Тусклое электрическое освещение выхватывало из полутьмы кирпичные своды в потеках сырости, прочно заделанные сводчатые ниши, толстые, побуревшие от ржавчины железные решетки. Говорили, что если пойти по этому ходу до конца, можно наткнуться на полузасыпанные ямы и колодцы, в которых проглядывают кости скелетов. Якобы кто-то находил здесь обломки старинного оружия, кто-то — древние монеты и украшения. И еще говорили, что ход этот имеет несколько ответвлений — как в сторону Черного озера, так и в сторону Кремля.

Случилось и мне побывать однажды в этом подземелье. Дело было так. Как-то летом 1997 года мы с начальником воспитательной службы КЮИ МВД России Алексеем Горшковым показывали город гостю из московского кадрового департамента. По окончании экскурсии, как водится, отметили встречу в кафе «Вечернее». После очередной рюмки, Алексей Георгиевич глубокомысленно произнес: «А ведь где-то здесь когда-то был вход в тир. Поговорю-ка я с хозяевами, может пропустят» . После второго стакана А.Г. Горшков мог вообще договориться с кем угодно и о чем угодно — хоть с министром внутренних дел. Короче говоря, он сходил куда-то в подсобные помещения этого заведения и договорился. …

Бывший тир под улицей Профсоюзной. Фото Сергея Саначина

Нам открыли ту самую дверь, что попала в кадр на фотографии Сергея Саначина. Мы зашли и сразу попали в обширное подземелье, где запросто может проехать легковая машина (да, кстати, я еще сбегал в соседний магазин «Подарки» и купил карманный фонарик). В общем, долго мы там не задержались — прошли метров пятьдесят и повернули обратно. Душно было, а над головой стоял страшный грохот от пробегавших над нами машин. Такой грохот, что казалось, кирпичные своды вот-вот обрушатся и раздавят нас на месте. Следов былого тира не было заметно, но под ногами валялись какие-то ящики, доски, обломки кирпичей. Да, своды были, насколько я успел заметить, в прекрасном состоянии, никаких тебе трещин или потеков. Кроме всего прочего, я вынужден разочаровать любителей романтики: золотых монет и украшений, обломков старинного оружия, а равно скелетов и крыс-мутантов, мы не обнаружили. Видно, плохо искали. А вот заложенные своды и, как будто оконные проемы, действительно попадались на некоторых участках кирпичной кладки стен.

Второй раз я увидел это подземелье уже со стороны — году, кажется, в 2004-м. Когда разрыли котлован под станцию метро Кремлевская, часть хода под Профсоюзной улицей предстала во всей красе: это был широкий кирпичный арочный свод, покоящийся, предположительно, на более древних фундаментах. На подобный свод строители наткнулись и в 2012 году при воссоздании дома Потехина. Увы, по окончании строительных работ, участок подземелья от Ивановского монастыря до дома Потехина был замурован.

Что же касается времени возникновения и первоначального назначения этой подземной галереи, то тут я склонен согласиться с Рафаэлем Мустафиным (если отбросить его романтические отступления касательно скелетов и старинного оружия). Действительно, скорее всего, «когда по крутому южному склону Кремлевского холма прокладывали проезжую улицу», возвели со стороны комплекса строений Дворянского собрания и у Гостиного двора подпорную стенку, «выложили кирпичом своды, а поверху сделали мостовую».

Вид на строительную площадку Дома печати со стороны Профсоюзной. На переднем плане — подпорная стенка Кремлевского холма, за которой скрывается подземная галерея, формирующая проезжую часть Профсоюзной улицы

Часть этих работ выполнена, очевидно, еще в XVlll веке, возможно, при формировании проезжей части улицы Профсоюзной (которая на плане 1817 года отмечена как «По под горою») по регулярному плану Кафтырева, а часть — в начале XIX века. В самом начале Профсоюзной улицы ход выходил практически на поверхность. Многие представители старшего поколения, наверное, еще помнят подземное кафе-бар напротив нынешнего здания Академии наук Республики Татарстан (бывшего Дома политпросвещения), устроенное под улицей Профсоюзной в том самом подземелье. Георгий Фролов высказал еще одну любопытную версию. По его мнению, «под Профсоюзной скрывается улица средневековой Казани». Полукруглые арки и замурованные входы, по мнению Фролова, «не что иное, как окна и двери первых этажей прежней улицы. Известно, что в средневековье Кремлевский холм был много круче, чем сейчас (это был практически обрыв, такой же, как и у кремлевских стен)».

Так вот, по мнению Фролова, старинные зодчие, для того, чтобы сгладить крутизну холма и обеспечить удобные съезды с поперечных улиц (нынешних Чернышевского, Мусы Джалиля, Кави Наджми, Астрономической и Университетской), опираясь на первые этажи строений древней улицы, возвели между ними арочный пролет, и скрыли его под многометровой толщей земли. Иными словами, проезжая часть Профсоюзной улицы проходит по рукотворному уступу Кремлевского холма. Окончательно ответить на вопрос о происхождении этой галереи помогут только дополнительные исследования историков и археологов, если кто-то захочет их провести.

Куда переехал универмаг?

Не менее интересна и дальнейшая история бывшей Купеческой биржи, с которой, собственно, мы и начали рассказ.

11 ноября 1940 года в бывшем здании Купеческой биржи открыл свои двери первый казанский универмаг № 1 — Татарский универсальный магазин (ТУМ)

Как мы помним, в тридцатые годы первый этаж дома занимали магазины — галантерейный и продовольственный, а на втором первоначально размещались службы кожевенной фабрики, а затем — школа рабфака. 11 ноября 1940 года в обновленном здании открыл свои двери первый казанский универмаг №1 — Татарский универсальный магазин. То было великолепное по тем временам торговое здание с торговой площадью около 1000 кв. м. Площадку лестницы на второй этаж, где сейчас зеркало, украшал мозаичный портрет Сталина, «народ шел буквально под его сапогами».

Как пишет Л.М. Жаржевский (краевед, колумнист «Реального времени», — прим. ред.), «в годы войны и первой послевоенной пятилетки годовые объемы товарооборота сильно колебались. Это было связано с изменением форм торговли, структуры товарооборота, денежной реформой, изменением уровня розничных цен. Универмаг №2 был открыт в том же 1940 году на той же улице Баумана в доме №52. Сейчас трудно представить удручающее убожество предлагавшихся населению товаров в первое послевоенное время. Постепенно положение дел с промтоварами несколько улучшилось, тем не менее ассортимент оставлял желать лучшего. Практически все более или менее приличные товары расходились «по блату». Исключение составляли разве что ткани, да и то не всегда — хорошие ткани обычно покупали через ателье мод, естественно, переплачивая».

В апреле 1963 года ТУМ переехал в новое здание «Универмага» на «Кольце», а в существующем доме открылся филиал Универмага — магазин «Детский мир». При этом фасад здания вновь обновили – архитекторы Агишевы достроили фасад до красной линии улицы и превратили старый дом в типичную для поздних советских лет «стекляшку».

В 1963 году архитекторы Агишевы достроили здание бывшей биржи до красной линии улицы Баумана и превратили его в обычную «стекляшку»

19 декабря 1977 года Универмаг на Кольце перебазировался во вновь открытый комплекс ЦУМа на улице Сакко и Ванцетти (переулок Рустема Яхина), а «Детский мир» переехал на Кольцо.

19 декабря 1977 года Универмаг на Кольце перебазировался во вновь открытый комплекс ЦУМа на улице Сакко и Ванцетти (переулок Рустема Яхина)



… А «Детский мир», в том же декабре перебравшийся на Кольцо, распахнул свои двери в январские каникулы 1978 года

А в здании, бывшем когда-то купеческой биржей, после очередного ремонта, открылся магазин «Подарки». В 1997 году над «стекляшкой» магазина надстроили открытое летнее кафе, а в 2005 году к тысячелетию Казани здание было вновь перестроено, снова в классических формах. Свой нынешний вид магазин «Подарки» приобрел совсем недавно — в 2013 году. Он включает три основных объема: выступающий застекленный объем первого этажа, главный фасад второго и третьего этажей и угловую башню. Хотя, насколько мне известно, сегодня подарков здесь уже не приобретешь — одни только офисные центры и рестораны.

Бывшее здание биржи за свою историю перестраивалось не менее восьми раз

Кстати, интересный факт: этот дом — «рекордсмен по количеству перестроек среди казанских зданий»: в течение двух столетий он перестраивался не менее восьми раз (в 1874, 1913, 1940, 1963, 1977, 1997, 2005 и 2013 годах), неизменно сохраняя при этом свою основную функцию — торгового объекта.

Время неумолимо бежит вперед, и даже многие казанские старожилы уже забывают о том, что улица Баумана некогда была главной транспортной магистралью города. Никто почти и не помнит о существовании на этой улице троллейбусного движения, не говоря уже о трамвайном. Былое транспортное значение этого места нашло отражение лишь в названии гостиничного комплекса при Доме печати — «Ногай» (с намеком на то, что рядом со зданием некогда проходил Ногайский тракт), да паркинг «Барабус» получил свое название тоже с исторической подоплекой, уже известной читателю.

А имена здешних остановочных пунктов, увы, канувшие в лету — «Хлебный базар», «Биржа», «Банковая» и, собственно, «Дом печати» — ныне почти совсем позабыты, оттого я и посвятил им целую главу.