Клёв в Камских Полянах: почему брат главы идет под суд один?

Как сотрудник ГИСУ стряпал липовые акты о строительстве рыбного кластера, замруководителя исполкома их подписывал, и оба кивали на… Муратова

В Нижнекамский горсуд поступило уголовное дело о мошенничестве брата главы Камских Полян. По данным «Реального времени», Василий Павлов признал вину в хищении 19,6 млн бюджетных рублей на строительстве в 2011 году рыбоводно-рекреационного кластера в зоне АЭС. А еще признался — лично жег доказательства! Занимаясь этим делом, Следком установил — проект не реализован до сих пор, более того, эксперты посчитали: бюджет переплатил 50 из 251 млн рублей вследствие завышения объема работ.



Минус замглавы исполкома и чиновник ГИСУ: боялись увольнения и подписывали



Завод по разведению форели и «Рыбацкую деревню» в зоне замороженной АЭС, по документам построили и ввели в эксплуатацию еще в декабре 2011 года. Федералы вложили в проект 210,7 млн, Татарстан — 40,8 млн рублей. А в августе 2017-го Следком возбудил дело о хищениях по тому госконтракту в отношении неустановленных лиц. Значительная часть работ не выполнена до сих пор. На запуск якобы построенного завод ищут инвестора!

В числе фигурантов дела оказались бывший замглавы исполкома Нижнекамского района Ленар Юнусов, бывший специалист производственного отдела ГИСУ Юрий Смирнов и бывший директор фирмы-подрядчика ООО «Камстройпроект-НК» Василий Павлов. Дела о превышении должностных полномочий Смирновым и Юнусовым с их согласия были прекращены следствием за истечением срока давности. Отметим, что в 2013 году Юнусова уже привлекали к ответственности за незаконное отчуждение участка в центре Нижнекамска, на котором его дядя отстроил торговый центр «Олимп». До суда история племянника не дошла.

В чем же признавались нереабилитированные чиновники? Источник «Реального времени» в правоохранительных органах уверяет: Смирнов, как представитель заказчика стройки — ГИСУ РТ, написал восемь писем в адрес Юнусова с просьбой ввести в эксплуатацию реально не построенные объекты — газовые коммуникации, котельную, сети водоснабжения и проч. При этом специалист ГИСУ прекрасно знал — работы не выполнены. Но на следствии заявил: написал письма, опасаясь увольнения и выполняя прямое указание Равиля Муратова, в ту пору вице-премьера Татарстана, курировавшего объект.

Зачем же понадобилось подписывать явную подделку, следователям рассказал бывший замглавы исполкома района Ленар Юнусов — якобы чиновники боялись, что неосвоенные до конца декабря 2011 года деньги по федеральной программе вернутся в бюджет… Фото vasha-gazeta.ru



Любопытно, что бумажному вводу в эксплуатацию недостроенного рыбного кластера не помешало и отсутствие положительного заключения Госстройнадзора. К слову, этот документ был издан примерно через месяц, правда, как уверяют в надзорном ведомстве, касался лишь первой части объектов кластера. Зачем же понадобилось подписывать явную подделку, следователям рассказал бывший замглавы исполкома района Ленар Юнусов — якобы чиновники боялись, что неосвоенные до конца декабря 2011 года деньги по федеральной программе вернутся в бюджет…

18 млн налом, фиктивные поставщики и поджог

На скамью подсудимых по делу о хищениях по госконтракту отправлен только 59-летний Василий Павлов. Как утверждают источники «Реального времени», на следствии этот обвиняемый признался — в строительстве разбирался слабо и переоформил ООО «Камстройпроект-НК» на себя лишь по просьбе младшего брата, который после избрания главой Камских Полян не мог заниматься коммерческой деятельностью.

Уже перед направлением дела в суд Павлов-старший рассказал и о том, как осенью 2017-го, узнав о возбуждении дела, лично сжег в мусорном контейнере фирмы системный блок с доказательствами против себя. Но следователи нашли другие. В частности, обыски по делу проводились в администрации Камских Полян, департаменте казначейства Минфина РТ, институте «Татинвестгражданпроект» и Госстройнадзоре по РТ.

По версии следствия, Павлов увел 19 млн 638 тысяч рублей — сначала по договору субподряда с компанией «ДомстройАрт» с августа по декабрь 2011 года перечислил эти деньги на строительно-монтажные работы и закупку материалов, а потом попросил вернуть их — наличными. Директор субподрядчика поначалу отказывался — мол, ради этого проекта сдвинул другие, задействовал определенные силы, а также уплатил налог с перечисленной суммы. Однако вмешательство общего с Павловым знакомого и обещания будущих контрактов помогли: 18 млн наличными были переданы, а работы на 19,6 млн так и остались невыполненными.

Обыски по делу проводились в администрации Камских Полян, департаменте казначейства Минфина РТ, институте «Татинвестгражданпроект» и Госстройнадзоре по РТ. Фото kampol.e-nk.ru



В получении денег и последующем представлении в казначейство сфабрикованных платежек на сумму похищенного покаялся на допросе в Следкоме сам Василий Павлов, подчеркнув при этом — незаконных вознаграждений чиновникам из ГИСУ или другим должностным лицам не давал, деньги потратил на личные цели, о которых говорить не хочет. На тот момент силовики уже располагали доказательствами подделки — показаниями представителя реально действующего производителя стройматериалов и двух фиктивных учредителей фирм, которые никогда о рыбном кластере даже не слышали, зато теряли свои паспорта.

Документы еще на 37 млн рублей пропали

Сам Василий Павлов ждет суда под подпиской о невыезде, под арестом его имущество почти на 16 млн рублей, в том числе Mercedes Benz за 6 млн, земельный участок и доли в квартирах в Казани и Камских Полянах. Потерпевшим по делу признан ГУП «Главное строительно-инвестиционное управление РТ», которым заявлен иск к Павлову на 19 млн 638 тысяч рублей. С его бывшей компании взять нечего — она стала банкротом.

Кстати, обыск в самом ГИСУ выявил отсутствие части проектно-строительной документации по рыбному кластеру, причем ответственные за ее сохранность к моменту обыска успели уволиться. Нехватку важных документов, подтверждающих траты аж на 37 млн по тому же объекту, выявили и в департаменте казначейства.

Столь загадочные пропажи на фоне выявленных строительно-технической экспертизой завышений в 50 млн рублей позволяют полагать — на скамью подсудимых Павлов мог пойти не один. И если бы материалам антикоррупционных проверок и УЭБиПК МВД дали ход раньше, то глядишь и доказательства бы нашлись, а сроки давности по делам замглавы Юнусова и специалиста Смирнова не успели истечь.

Партийцы заявляют о якобы имеющихся связях представителей семьи главы Камских Полян с криминальной группировкой и его участии в истории еще одного нереализованного нижнекамского проекта — в области свиноводства. Фото sibagrogroup.ru



Как ранее сообщила прокуратура РТ, экс-директором компании «Камстройпроект-НК» заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Это позволяет подсудимому надеяться на более мягкий приговор суда. Адвокат Василия Павлова комментировать позицию защиты «Реальному времени» не стал. Дата слушания дела судом пока не назначена.

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Между тем на сайте партии «Народ против коррупции» появилась публикация региональной ячейки с обращением в адрес главы Следкома Бастрыкина, генпрокурора РФ Чайки и прокурора Татарстана Нафикова с просьбой «обратить внимание на бездействие местных надзорных органов» и «взять под контроль надлежащее расследование» выявленных фактов коррупции. Партийцы заявляют о якобы имеющихся связях представителей семьи главы Камских Полян с криминальной группировкой и его участии в истории еще одного нереализованного нижнекамского проекта — в области свиноводства — с получением 90 млн рублей субсидии. С просьбой прокомментировать громкие заявления активистов редакция «Реального времени» обратилась в исполком Нижнекамского района и администрацию Камских Полян.