Брат главы Камских Полян признался в хищениях под 20 млн рублей

В Татарстане дошло до суда уголовное дело о хищениях средств, выделенных еще в 2011 году на создание рыбоводно-рекреационного кластера в зоне замороженной стройки АЭС в Камполянах. В преступлении обвиняют 59-летнего экс-директора ООО «Камстройпроект-НК» и брата главы Камских Полян Василия Павлова.

Первоначально следствие полагало, что подрядчиком, так и не построившим завод по разведению форели и «Рыбацкую деревню» для туристов, были похищены 45 из 250 млн рублей, однако в суд дело ушло с ущербом в 19,6 млн рублей.

Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре РТ, вину в преступлении обвиняемый признал и заявил ходатайство о рассмотрении дела судом в особом порядке.

По версии следствия, Павловым в 2011 году с целью хищения средств в ходе реализации госконтракта был заключен фиктивный договор с одной из субподрядных организаций. Стоимость работ по этому договору якобы составила более 19,6 млн рублей. После чего обвиняемый попросил своего знакомого — друга директора субподрядной организации — договориться о возврате ранее перечисленной суммы якобы из-за имевшего место разрыва договорных отношений.

В итоге злоумышленник через посредника получил 18 млн рублей и распорядился ими по своему усмотрению. Остаток суммы субподрядчик потратил на уплату налогов. В дальнейшем директор ООО «Камстройпроект-НК» изготовил и представил в региональное казначейство подложные документы о приобретении товаров и оказании услуг несколькими контрагентами на общую сумму более 19,6 млн рублей.



Во время следствия под арест попало имущество обвиняемого на общую сумму около 15 млн рублей: некое сооружение стоимостью 1 млн рублей, половины долей в квартирах в Казани и Камских Полянах на сумму 2 млн рублей, земельный участок в 3,5 млн рублей и здание стоимостью 1,95 млн рублей, а также «Мерседес-Бенц» стоимостью 6 млн рублей.



Напомним, незадолго до заключения госконтракта по строительству объектов рыбного кластера пост директора ООО «Камстройпроект-НК» оставил Александр Павлов, избранный на должность главы поселка Камские Поляны.

Также «Реальное время» сообщало о пропавших из бюджета 90 млн рублей, которые были направлены на реализацию другого проекта в Нижнекамском районе.