Ганий Сафиуллин: герой Сталинграда, отец солдату и мастер ночных атак

О генерале Сафиуллине, который добивался победы малыми потерями, потому что воевал… по ночам

22 июня 1941 года немцы напали на Советский Союз. Началась Великая Отечественная война, принесшая нашей стране огромные потери. Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского Кремля Михаил Черепанов в авторской колонке, написанной для «Реального времени», задается вопросом: можно ли было избежать таких жертв? По его мнению, Победа могла бы достаться стране меньшими потерями, если бы командование действовало эффективно. В пример наш колумнист приводит уроженца Татарстана — генерала Сафиуллина, который успешно выполнял военные операции, громя фашиста смекалкой и невероятным упорством.

Потери от преступного формализма командования

В День памяти и скорби мы вспоминаем прежде всего о тех потерях, которые понес наш народ в годы Великой Отечественной войны. До сих пор обоснованно не установлено даже примерное количество погибших с 1941 по 1945 годы советских военнослужащих и мирных жителей. Официальная цифра — 27 миллионов человек — сразу вызывает вопрос: а сколько из них солдат и офицеров? Если 8,6 миллиона, как утверждает Генеральный штаб ВС РФ, то получается, что гражданских наша страна потеряла вдвое больше — 18,4 миллиона человек.

Соответствует ли это действительности — разговор особый. Хотелось бы поразмышлять о том, могли бы наши генералы одержать Победу над врагом не такими огромными потерями? Была ли возможность у советских солдат громить фашистов не в кровопролитной атаке с криками «ура» под свинцовым дождем пуль и снарядов, по минному полю, а какими-то другими методами?

Изучение рассекреченных сравнительно недавно документов военного времени свидетельствует: очень часто так называемые боевые потери были следствием не только опытности и организации противника, объективных условий боя, но и нередко преступного формализма со стороны нашего командования всех уровней, нежелания лишний раз поразмышлять над поиском решения той или иной тактической задачи по возможности малыми потерями личного состава.

Татарский генерал

Одно из доказательств тому — персональное дело №9798 генерал-лейтенанта Гания Бекиновича Сафиуллина, Героя Советского Союза, который с боями во главе полка, дивизии и корпуса прошел от Подмосковья летом 1941 года до Венгрии и Монголии в 1945 году. Будучи сам дважды ранен, уроженец Татарстана все эти годы был известен на фронте своей способностью побеждать врага малыми потерями. И лишь внимательное изучение его автобиографии в рассекреченном лично деле дает понимание главного секрета успеха генерала-татарина.

В Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском Кремле на почетном месте можно увидеть мундир генерал-лейтенанта Г.Б. Сафиуллина. Его многочисленные награды хранятся в фондах Национального музея РТ, в том числе уникальный «Превосходнейший орден Британской империи». Его вместе с рыцарским званием наш земляк удостоен за участие в Сталинградской битве.

В 2015 году открыт его музей в с. Старый Кишит Арского района Татарстана. Многие читали написанные генералом Сафиуллиным книги «Через реки, через горы» (1973) и «Дорогами побед» (1987). Там каждый желающий мог ознакомиться с биографией Героя.

Все послевоенные годы он был известен тем, что возглавляемая им 38-я стрелковая дивизия 18 января 1943 года первой разгромила 371-ю пехотную дивизию Вермахта под Сталинградом и захватила в плен штаб дивизии во главе с генералом Морицем фон Дреббером. Освобождая Ворошиловский район Сталинграда, бойцы-сафиуллинцы взяли в плен и генерал-лейтенанта Шиллера. А перед этим отличились тем, что захватили целый аэродром фашистов с 24 исправными самолетами.

Но звание Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллин получил за то, что возглавляемый им 25-й гвардейский стрелковый корпус не только одним из первых форсировал Днепр в 1943 году, но и 18 суток удерживал захваченный плацдарм на западном берегу до подхода основных сил фронта.

И все же главной заслугой генерала Сафиуллина перед родиной были не сами победы, а то, какой ценой он их добивался. К сожалению, долгие годы об этом как-то не принято было говорить всерьез. Но, думается, пришла пора изучить боевой опыт генерал-лейтенанта Сафиуллина, чтобы использовать его в непрекращающихся военных конфликтах.

Итак, слово самому Герою.

Из автобиографии Сафиуллина

«В результате проведенных мною боев в Отечественной войне и войне против японцев, начиная с 27 июня 1941 года по октябрь 1945 года, я приобрел значительный боевой опыт:

1. По ночным действиям (внезапным атакам) подразделениями в масштабе батальон, полк.

2. По ведению боя по штурму кварталов, домов, отдельных строений в больших городах, таких как Сталинград, Белгород, Харьков, Первомайск, Солнок, Будапешт и т.д.

3. По ведению оборонительных боев под Сталинградом, Белгородом, на Днепре, Яссы и на Гроне.

4. В горных условиях, в горах Карпаты, Чехословакии и Большой Хинган.

5. К действиям в условиях бездорожья и безводья.

Карта боев под Сталинградом

…В период обороны (декабрь 1941 года) на этом рубеже (Тверская область) против района обороны батальона 709 стрелкового полка оборонялся 3 батальон 206 пехотной дивизии, который деревню Городища укреплял в течение 4 месяцев. По разработанному мною плану по овладению Городища проведена ночная внезапная атака. Для атаки на эту деревню я один батальон растянул на фронте 10 км, то есть на участке всего полка, всю артиллерию полка и артиллерию, приданную полку, выдвинул непосредственно к переднему краю обороны противника для прямой наводки. В момент ночного отдыха противника после 20-минутного артиллерийского налета прямой наводкой, двумя батальонами внезапно ночью ворвался в деревню. В рукопашных боях полностью уни­чтожен батальон противника. Захвачена вся его техника и штаб.

В составе этой же дивизии и армии, продолжая командовать 709 стрелковым полком, в конце декабря 1941 года прорыв обороны противника частями 22 армии долго не удавался. 31 декабря 1941 года я с полком ночью зашел в тыл противника (район 2 эшелона) через его оборону и внезапной ночной атакой деревни Жигриево овладел ею, а также с тыла атаковал его передний край обороны, что обеспечило прорыв обороны противника другими частями армии.

…31 декабря в дер. Яковка запасной батальон 371 пехотного полка и отдельный противотанковый дивизион 206 пехотной дивизии немцев встречали Новый год. Они не ожидали к этому времени подхода наших частей. Двигаясь без дорог, по лесным массивам, я с полком в полночь подошел к деревне Яковка. После разведки окружил ее и внезапным ночным ударом ворвался в деревню. В рукопашных схватках полностью уничтожены и частично пленены батальон и ИПТД противника. Захвачено большое количество автотранспорта, конского состава, склады боеприпасов и горючего, много орудий и др. видов вооружения, что обеспечило беспрепятственное наступление всем остальным частям армии.

709 стрелковый полк до конца февраля 1942 года, ведя наступательные бои в 22 и 30 армиях, получил высокую оценку Военных Советов армии и фронта. Полк наступал до Оленино почти без дорог, по лесам, по тылам противника и особенно успешно проводил все ночные операции мелкими подразделениями — ротой, батальоном.

…Ночная внезапная атака населенных и опорных пунктов противника заканчивалась большим успехом, всегда приводила к окружению и уничтожению противника. Этот метод борьбы против немцев мною применялся на всех остальных участках фронта в течение всей Отечественной войны…

15 мая 1942 года я во главе 48 стрелкового полка внезапной ночной атакой сломил сопротивление противника, овладел селом Терновой, обеспечил продвижение всех соединений 28 армии в направлении Харькова.

В период сложной обстановки для всех частей Красной армии, Юго-Западного и Южного фронтов, в период отхода на реку Дон 12 июня 1942 года я принял командование 38 стрелковой дивизией…

В конце июня 1942 года противнику удалось обходом флангов окружить 38 сд в г. Уразово. Дивизия с 26 июня по 1 июля, изолированная от всех, вела ожесточенные бои в окружении с танками и пехотой противника, после изматывания его живой силы и техники ночной атакой прорвала кольцо окружения и вышла из него, захватив с собой всю технику, материальную часть и раненых. За эту операцию артполк дивизии переименован в 214 Уразовский артполк.

Я с дивизией, последовательно отходя с боями в период параллельного преследования немцами, к 22 июля 1942 года вышел к реке Дон в районе станицы Казанская тогда, когда уже наши части вели оборонительные бои на восточном берегу р. Дон. Все переправы были заняты немцами. На переправе ст. Казанская немцы имели гарнизон до пехотного полка и тыловые части.

Не доходя переправы, после тщательной разведки, я разработал план разгрома гарнизона немцев в Казанской, захвата переправы через Дон на восточный берег.

22 июля 1942 года организованным внезапным ночным нападением на Казанский гарнизон противник был полностью уничтожен. Захвачена переправа, через которую 38 сд почти без потерь переправилась на восточный берег р. Дон и, прорвав фронт немцев с тыла, 23 июля 1942 года присоединилась к частям Красной армии…

На 3-й день командующий 64 армией тов. Шумилов и Военный Совет Юго-Восточного фронта, придав в состав 38 сд курсантские училища, 13 и 6 танковые бригады 4-го танкового корпуса, возложили на меня обязанности руководить контратакой и восстановить положение у ст. Тундутово и разъезда № 74.

Согласно разработанного мною плана, на основе имеющегося опыта ночной внезапной атаки, я в ночь с 18 на 19 августа предпринял контратаку. В результате 4-часового упорного боя курсантских училищ и 38 сд, таранного боя двух танковых бригад, прорвавших укрепленный дальний сталинградский обвод, немцы были отброшены на исходное положение. Прежнее положение было восстановлено и в этих боях немцы оставили на поле боя 80 сожженных танков, до 600 автомашин и до 8000 трупов, отошли на исходное положение…

10 января 1943 года дивизия со средствами усиления прорывала оборону немцев в первый же день прорыва, несмотря на отставание соседей справа и слева, вышла на огневые позиции его артиллерии, вклинившись глубоко в его оборону. Благодаря правильному смелому решению бить по глубине обороны противника дерзкой ночной атакой были взяты: высота 111,6 и 97,5, что решило успех не только дивизии, но и соседей справа и слева к развитию успеха операции на фронте 57 и 64 армий.

В дальнейшем, ночными атаками 38 сд взяты командные высоты в тылу противника — 117,4, ст. Бассаргино (за что в конце 48 сп 38 сд переименован на Бассаргинский), захвачен аэродром с 24 исправными самолетами.

Стремительным наступлением повернутым фронтом дивизии 18 января 1943 года была прорвана последняя укрепленная позиция противника перед Сталинградом на участке Воропоново и до подхода к самому Сталинграду дивизия полностью разгромила 371 ПД немцев, захватила в плен штаб дивизии во главе с генералом Морицем фон Дреббером, разгромила части 100, 376 и 71 ПД. Захвачен крупный штаб во главе с генерал-лейтенантом Шиллером и полностью освобожден Ворошиловский район гор. Сталинграда.

…В результате успешно проведенной операции, дивизия только пленными захватила до 9000 человек солдат и офицеров противника, 6000 автомашин, около 200 орудий, 54 танка, 26 самолетов и много другого имущества…

В этих боях, я как и под Сталинградом, приобрел значительный опыт по борьбе с танками противника посредством применения большой части артиллерии с прямой наводкой, выставлением танков и СУ в засадах (расстрелом с места)…

Преследуя противника в Карпатах по Аэтозскому перевалу к Венгрии, корпус в районе города Анешты встретил 21 танковую дивизию немцев с погранчастями Венгрии, шедшими на помощь к окруженной группе немцев под Кишиневом с запада и в узком горном перевале был закрыт с востока противником (до 10 000 человек), вышедшим из окружения из-под Кишинева.

В течение 10 суток прикрываясь с запада против 21 дивизии и венгерских частей, корпус ликвидировал в горах Трансильвании группировку уходящих из окружения, взял в плен до 7000 человек. Отражая в горах атаки войск с запада, подошел к границе Венгрии, где столкнулся с укрепленным районом.

Жетон Сафиуллина

Лобовым ударом прорвать УР не удалось. После тщательной подготовки созданы мелкие штурмовые отряды, которые по вершинам гор обходили укрепления от перевала на 10—15 км со стороны, блокировали с тыла и овладели ими.

Для действия в горах в стороне от дороги, в полосе действия корпуса создавались отдельные конные отряды с мелкокалиберными орудиями и минометами на вьюках, которые заходили в тыл обходом, захватывали опорные пункты в горах, расчищали леса и присоединялись к главным силам корпуса, на указанных ранее им сборных пунктах…

Плацдарм на западном берегу реки Грон (Венгрия) захвачен на излучине реки у р. Дунай. После трехдневных боев форсировал реку на подручных средствах, расширил плацдарм на глубину до 4 км в ширину 6 км, что обеспечило переправу сюда 6 танковой армии и остальных корпусов армии.

В результате ночной атаки 25 гв. ск совместно с 6 танковой армией товарища Кравченко без артиллерийской подготовки плацдарм расширен глубиной до 28 км и шириной около 18 км.

В боях за плацдарм под Комарно корпус с 17 по 22 февраля 1945 года перемолол до 2 танковых дивизий противника».

Полностью все материалы персонального дела генерал-лейтенанта Г.Б. Сафиуллина опубликованы в виде факсимильного альбома, который хранится в Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле.

Михаил Черепанов, фото предоставлены автором