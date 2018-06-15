«Татарстан — малая родина более тысячи человек, совершивших героические подвиги»

Михаил Черепанов: сколько героев дал Татарстан родине?

Фото: Максим Платонов

Заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Казанского кремля Михаил Черепанов в сегодняшней колонке, написанной для «Реального времени», задается вопросом: сколько уроженцев ТАССР стали героями? Также наш колумнист рассуждает, кого следует считать земляком и соплеменником.

378 — откуда такая цифра?

В дни памятных дат мы вспоминаем о тех, кто своим трудом на фронте и в тылу, мужеством, а порой и ценой жизни заслужил высшие звания нашей страны — Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, Герой России. Не забываем и о тех, кто стал полным кавалером орденов Славы и Трудовой Славы. А знаем ли мы хотя бы число героев-земляков?

На одном из заседаний республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сказал: «Многие сегодня не знают имен героев Великой Отечественной войны, и это неправильно. Если мы не будем знать своей истории, то не сможем гордиться своей страной, теми подвигами, которые совершили ветераны для будущих поколений». Участники совещания были единодушны во мнении, что знание подвигов земляков — необходимое условие патриотического воспитания.

Среди предложений, прозвучавших на совещании, — идея посадить в Парке Победы Казани 378 деревьев по количеству героев-земляков, чьи имена выбиты на мраморных плитах у Вечного огня. А задумывался ли кто-то, сколько все же у нас героев-земляков и сколько среди них уроженцев нашей республики и ее столицы?

Упомянутая цифра (378 земляков) взята из «Книги Героев», изданной в 2000 году под руководством Академии наук Татарстана



В Татарской энциклопедии ответа на эти вопросы, к сожалению, нет. Сказано так: «Из жителей Татарстана звания Героя Советского Союза удостоены 187 человек, из них 63— татары… Звания Герой Социалистического Труда в Татарстане удостоен 201 человек. Из них 93 — татары».

Упомянутая цифра (378 земляков) взята из «Книги Героев», изданной в 2000 году под руководством Академии наук Татарстана. В ней зафиксированы судьбы 378 Героев Советского Союза. В том числе 186 уроженцев нашей республики, 81 ее житель и 111 воинов-татар из других регионов СССР. Судя по этой книге, 21 герой родился в Казани, в том числе дважды герой Н.Г. Столяров и живущий ныне Б.К. Кузнецов.

Уроженцы ТАССР, курсанты и татары

А сколько у нас в республике земляков-героев? Кого вообще можно и нужно считать земляком?

Если ставший на фронте героем офицер был слушателем одного из казанских военных училищ — он земляк? А если просто поработал перед войной в Татарии несколько лет или месяцев, как ставший легендарным И.К. Кабушкин? Таких примеров в изданной «Книге Героев» немало. В нее попали лишь 25 героев-выпускников военных училищ нашей республики. А многие — не вошли.

В 2012 году доктором исторических наук А.А. Ивановым выпущена книга «Герои Российской Федерации». В ней упомянуты 52 фамилии, среди которых 11 уроженцев Татарстана, 19 жителей и 22 воина-татарина.

В 2015 году под редакторством автора этих строк и автора-составителя Е.В. Панова выпущен второй том «Книги Героев. Батырлар китабы». В ней опубликованы биографические сведения еще о 80 Героях Советского Союза, чьи судьбы связаны с Татарстаном.

В 2017 году вышла книга «Герои Казани»

В 2017 году вышла книга «Герои Казани» (главный редактор, автор-составитель М.В. Черепанов, автор-составитель Е.В. Панов), в которой опубликованы очерки о 241 казанце, награжденном высшими наградами страны. В том числе 42 уроженца (20 — Героев Советского Союза, 15 — Героев Социалистического Труда, 4 — Героя России, 3 полных кавалера ордена Славы).

В результате исследовательской работы авторов книги установлено, что, по состоянию на май 2018 года, среди уроженцев Республики Татарстан:

185 удостоены звания Героя Советского Союза;

12 — звания Герой России;

134 — звания Герой Социалистического Труда;

1 — звания Герой Труда России;

48 — полный кавалер ордена Славы;

5 — полный кавалер ордена Трудовой Славы.

Итого уроженцев-героев — 383 человека.

Установлено, что представлены к званию Героя Советского Союза, но не получили его, еще 183 уроженца Татарстана.

Всего это 566 человек.

Кроме того, тесно связаны судьбой с Республикой Татарстан:

166 Героев Советского Союза;

43 Героя России;

78 Героев Социалистического Труда;

2 полных кавалера ордена Славы;

4 полных кавалера ордена Трудовой Славы.

Итого 293 человека.

Представлены к званию Героя Советского Союза, но не получили его, 25 солдат и офицеров, призванных из Татарстана.

24 Героя Социалистического Труда работали в годы Великой Отечественной войны в эвакуации в Казани.

Более 150 Героев Советского Союза, Героев России и Социалистического Труда учились в военных училищах и вузах Татарстана.

Таким образом, можно говорить о том, что Республика Татарстан — малая родина более тысячи человек, отмеченных высшими наградами нашей страны или совершивших героические подвиги.

Плюс к тому опубликованы данные и о 111 Героях Советского Союза, 22 Героях России — татарах из других регионов России и республик бывшего СССР.

Все фамилии зафиксированы в упомянутых выше изданиях и в Музее-мемориале Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. в Казанском кремле.

Михаил Черепанов