«У Минниханова хватает своих задач. Зачем ему еще объединение двух сибирских регионов?»

Главный редактор барнаульского издания — о том, что происходит на Алтае, куда в последнее время зачастили татарстанские власти

На днях президент Татарстана второй раз за последние 9 месяцев посетил алтайский регион, что породило почву для разговоров об особом отношении татарстанских властей к «прародине тюрок», проснувшемся в последнее время. «Криптоканалы» предположили даже, что Рустам Минниханов ездит туда затем, чтобы на месте разобраться с якобы порученным ему «объединением двух Алтаев». «Реальное время» спросило у журналиста, главного редактора независимого информационно-аналитического сайта «ПолитСибРу» Василия Морозова, можно ли об этом говорить всерьез и что вообще происходит в Алтайском крае и Республике Алтай.

Последний опыт совместного бизнеса с Казанью оказался неудачным



— Один из телеграм-каналов написал, что президент Татарстана Рустам Минниханов станет «неформальным куратором двух Алтаев и координатором их объединения в единый субъект федерации», а «татарский бизнес» выступит в роли «экономического интегратора двух регионов», вложившись в дороги, строительство и туризм на их территории. Собственно, все это похоже на досужий вымысел, и пресс-служба правительства Алтайского края эту информацию уже опровергла, но, вообще, насколько в Алтайском крае и Республике Алтай склонны к допуску на свою территорию чужого бизнеса и, в частности, как относится к этому новый руководитель Алтайского края?

— Что касается объединения Алтайского края и Республики Алтай, то это давняя тема. Инициативные группы периодически поднимают этот вопрос еще с начала 2000-х. Тогда эту идею двигал Александр Назарчук, председатель крайсовета народных депутатов и экс-министр сельского хозяйства РФ. В принципе, она витает в воздухе, потому что регионы достаточно хорошо связаны. Во многом экономика у них одна на двоих, например, туризм развивают и Алтайский край, и Республика Алтай. Понятно, что Алтайский край в данном случае транзитный регион, поэтому нет смысла разделять турпоток. Так что этот фейк сработал на достаточной известной и популярной в определенных кругах идее.

А что касается инвестиций, то оба региона их очень хотят и всячески пытаются бороться за крупных инвесторов. У Алтайского края это получается хуже, по крайней мере в абсолютных показателях. Крупные инвесторы здесь не появлялись тоже с начала 2000-х, с тех времен, когда «Вимм-Билль-Данн» купил Рубцовский молочный завод, или когда УГМК завладел местным АО «Сибирь-Полиметаллы».

В игорную зону «Сибирская монета» пришла «РТГ Сибирь» — дочка «Роял тайм групп» Рашида Таймасова. Фото Игоря Новикова / primorsky.ru



Последний раз Алтайский край налаживал совместный бизнес с Казанью в 2014 году. Тогда в игорную зону «Сибирская монета» пришла «РТГ Сибирь» — дочка «Роял тайм групп» Рашида Таймасова, и сейчас у них там происходит черт-те что. Ничего не получилось, компания так и не начала строиться и, более того, местные региональные власти подали в суд на РТГ за невыполнение инвестиционных обязательств, попытавшись взыскать с нее 60 млн рублей. В итоге компания никакой деятельности не ведет, найти ее не получилось, да и суд региональным властям отказал.

В Республике Алтай с крупными инвестициями тоже не так чтобы совсем хорошо, но, в частности, известно, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова хочет построить крупный туристический комплекс на Каракольских озерах. Точную сумму инвестиций я не помню, но это что-то около 12 млрд рублей. Понятно, что очень крупная сумма не только для Алтая, но и в принципе для регионов.

В остальном желание привлекать инвестиции, конечно, имеется, но успехов тут немного. Может быть, дело в макроэкономической ситуации, может быть в том, что власти не дорабатывают в создании каких-то специальных условий.

— А проект Евтушенкова может восприниматься как конкурента курорту «Белокуриха»?

— Ну, во-первых, Белокуриха находится в Алтайском крае. И это именно город-курорт, так повелось еще с советских времен. То есть там не только пляжный и горнолыжный отдых, которые добавились уже позже. Изначально это как бы санаторий. То есть это немного разные сегменты. А в Республике Алтай турист более…

— дикий?

— Скажем так, самостоятельный. Он сам принимает решение, куда он хочет поехать. Не думаю, что «Система» будет строить туркомплекс для дикого туризма. В принципе, у них там уже сейчас есть туркомплекс на Телецком озере — один из самых дорогих, на котором отдыхают министры, депутаты и прочие.

«Это именно город-курорт, так повелось еще с советских времен. То есть там не только пляжный и горнолыжный отдых, которые добавились уже позже. Изначально это как бы санаторий». Фото altairegion22.ru



— Минниханов ездил не так давно в Алтайский край и Республику Алтай и встречался там с обоими алтайскими губернаторами, Томенко и Бердниковым. Кому из них была интереснее эта встреча?

— Мне кажется, Томенко. У него впереди предвыборная кампания и выборы в сентябре 2018 года. Соответственно, засветиться и показать таким образом интерес других регионов к Алтайскому краю и к нему лично со стороны таких известных в федеральном масштабе глав регионов, как Минниханов, — это скорее добавит очков ему, чем Бердникову. Понятно, что на самом деле все делается «на полях и в кулуарах», и о чем там договаривались, мало кто знает. Возможно, и Бердников какой-то свой «кошт» заработал.

— А как вам версия, что Минниханов станет неформальным куратором двух Алтаев? Она действительно смешная, как сказал нам один сибирский журналист?

— Да, скорее смешная. Как и история с объединением двух Алтаев. «Неформальное кураторство» — как они себе это представляют? У нас же все делается через администрацию президента РФ. И я думаю, что у Минниханова хватает своих задач, зачем ему брать на себя объединение двух сибирских регионов?

К слухам об отставке выработался иммунитет

— Какую динамику экономических показателей демонстрировал Алтайский край при Карлине в последние годы?

— Сами власти постоянно отчитывались, что такие показатели, как валовый региональный продукт и инвестиции в основной капитал, в регионе растут. И я думаю, что Карлина убрали все-таки не за экономику. Алтайский край, в принципе, смотрелся не хуже других, а если брать статистику, то и выше среднего по России. Хотя темпы роста были на самом деле в пределах погрешности — процент-полтора, и, самое главное, не было видно, за счет чего они могут вырасти. За это его критиковали и журналисты, и оппозиция. Но в то же время у нас по соседству есть регионы, в которых вообще полный швах. Например, Хакасия, где из-за долгов бюджета ввели внешнее финансовое управление.

— А что успел показать сменщик Карлина Томенко за те 3 недели, что он возглавляет регион?

— У Карлина были определенные «контры» с Бердниковым. И интересно, что чуть ли не первым делом Томенко заявил, что Алтайскому краю и Республике Алтай надо работать вместе. Как минимум в плане туризма, потому что бренд один.

Судя по словам Томенко и его прошлому, он будет больше внимания уделять именно привлечению инвестиций, в частности производственных, потому что «не сельским хозяйством единым» все-таки.

Судя по словам Томенко и его прошлому, он будет больше внимания уделять именно привлечению инвестиций. Фото president.tatar.ru



— А посыл Томенко о том, что двум регионам нужно работать вместе — можно ли его рассматривать как сигнал и свидетельство того, что объединение этих регионов все-таки рассматривается (под его началом)?



— Думаю, нет. Тот, кто распространил эти фейки, опирался, скорее всего, как раз на заявление Томенко.

— Как его принимает местная элита?

— Насколько мне известно, он пока только знакомится с ней. Вообще, не думаю, что какая-то сила может выступить открыто против Томенко, да и необходимости в этом нет.

— Соответственно, и избрание его в сентябре выглядит стопроцентным?

— Это, конечно, наиболее вероятный сценарий. Во-первых, он пойдет от «Единой России», во-вторых, у него будет самая масштабная избирательная кампания и широкое освещение его деятельности.

— А Владимир Рыжков, уроженец Алтайского края, мог бы с ним побороться? И насколько это возможно?

— Насколько это возможно, лучше спросить у самого Рыжкова. Но политологи и политтехнологи даже не держат этот вариант в уме, потому что кандидаты от всех партий уже более-менее понятны. Еще одним кандидатом можно стать разве что от карликовой партии, условно, от зеленых или «Коммунистов России». И, кроме того, маловероятно, что Рыжков прошел бы муниципальный фильтр, ему бы просто не дали собрать подписи.

— Но у населения он, наверное, относительно популярен?

— Именно что относительно. Он же баллотировался в депутаты Госдумы в 2016 году по одномандатному округу и очень серьезно проиграл тогда единороссу — вице-губернатору Даниилу Бессарабову.

— Как вы думаете, серьезно ли обновится губернаторская команда при Томенко?

— Сам он заявляет, что кардинальных и радикальных изменений не будет.

Если Бердников пойдет на выборы, то может их выиграть. Еще один срок у него по закону есть, насколько я помню. Но пойдет он или нет, решает АП в Москве. Фото president.tatar.ru





— Он не оговаривается, что это только до выборов?

— Нет, не оговаривается. Пока он уволил только находящегося под следствием управляющего делами губернатора администрации.

— А кого взял на это место?

— Там сейчас и. о. из числа заместителей этого управделами. То есть это не новый человек. Думаю, что свой красноярский десант Томенко с собой все-таки приведет, вопрос в том, насколько он будет многочисленный. Наверное, он захочет поставить своего человека в финансовой сфере и на некоторые другие ключевые позиции.

— А что будет с Бердниковым, по вашему мнению? Досидит ли он до окончания срока своих полномочий в 2019 году?

— Судя по всему, досидит. Потому что как минимум в 2018 году его точно не снимут, это понятно. А вот в 2019 году — это вопрос. Он ведь постоянно ходит в потенциальных отставниках, как ходил в свое время Карлин, однако до сих пор держится. Поэтому в 2019 году все может быть. Если Бердников пойдет на выборы, то может их выиграть. Еще один срок у него по закону есть, насколько я помню. Но пойдет он или нет, решает АП в Москве. Повторю, разговоры о том, что он не досидит, ведутся регулярно, так что у команды губернатора уже выработался определенный иммунитет: ну, говорят об отставке, ну и ладно.