Президент Татарстана отметил Сабантуй в Алтайском крае

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочего визита в Алтайский край принял участие в праздновании Сабантуя, которое было организовано на территории туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая Катунь».

Минниханов отметил, что Сабантуй отмечают в 57 регионах России и 30 странах мира. Он передал благодарности президента РТ жителям Алтая, а руководителям Алтайского края и Республики Алтай вручил традиционные татарские наряды чапаны.

Врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко подчеркнул, что на протяжении тысячи лет Сабантуй символизирует щедрость и гостеприимство татарского народа.

«Этот праздник характеризуется мудростью, опытом старшего поколения, а также энергией и силой молодого поколения. Это сплав богатой истории, культуры и традиций», — цитирует Томенко пресс-служба президента РТ.

Затем они все вместе посетили выставку народных художественных промыслов алтайских мастеров и татарское национальное подворье, организованное силами Заинского района РТ.



Ранее Рустам Минниханов предложил возобновить прямой авиарейс между Казанью и Горно-Алтайском.