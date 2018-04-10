«Роял Тайм Групп» погорел на «Сибирской монете»

Администрация Алтайского края намерена оштрафовать связанного с татарстанским бизнесом резидента местной игорной зоны

Свыше 56 миллионов рублей потребовала администрация Алтайского края с «РТГ-Сибирь», резидента местной игорной зоны «Сибирская монета», который, впрочем, так и не открыл там обещанное казино за миллиард. При этом ответчик ранее был «дочкой» казанского инвестора игорной зоны «Азов-Сити». Сейчас ООО «Роял Тайм Групп» отрицает какую-либо связь с «РТГ-Сибирь» и вообще с сибирской игорной зоной. Тем не менее этот случай может стать еще одним в копилке неудачных попыток экспансий «Рояла» в различные игорные зоны, при том что на родине компании предъявляют многомиллионные иски банки группы ТФБ. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Штраф за бездействие

На выставке «Туризм и спорт», которая пройдет в Казани на этой неделе, впервые представят игорную зону «Сибирская монета», расположенную в Алтайском крае. Несмотря на территориальную удаленность, некогда «Сибирская монета» была не чужой для РТ: свои проекты в ней собиралась развивать татарстанская «Роял Тайм Групп» через бывшее своим ООО «РТГ-Сибирь». Однако уже сейчас вся деятельность компании, связанная с алтайской игорной зоной, проходит в стенах арбитража.

Арбитражный суд Алтайского края зарегистрировал иск Управления региона по внешним связям, туризму и курортному делу к казанскому ООО «РТГ-Сибирь». Сумма иска составляет свыше 56 млн рублей, при этом 55 млн рублей, согласно определению суда, приходится на некий штраф. Еще 995,95 тыс. рублей — задолженность по арендной плате с января 2017 по январь 2018 года, и 56,6 тыс. рублей приходятся на пени. Первое заседание по этому иску состоится 13 апреля.

Как пояснили «Реальному времени» в администрации Алтайского края, иск связан именно с неисполнением обязательств по договорам аренды и инвестиционным соглашениям. В марте 2014 года «РТГ-Сибирь» выиграло аукцион на аренду четырех земельных участков общей площадью в 153,7 тыс. кв. м в «Сибирской монете». Согласно условиям аукциона, потенциальные инвесторы должны завершить строительство многофункциональных развлекательных комплексов с казино до 1 мая 2019 года. Общая площадь каждого объекта должна составлять не менее 10 тыс. кв. м, сумма капвложений в строительство объектов на каждом участке — не менее 266,52 млн рублей.

Таким образом, «РТГ-Сибирь» заявила объем инвестиций в размере почти 1,1 млрд рублей, однако к реализации проектов так и не приступила. Сейчас на территории «Сибирской монеты» по-прежнему находится лишь одно казино, открытое в конце 2014 года Altai Palace.

Сейчас на территории «Сибирской монеты» по-прежнему находится лишь одно казино, открытое в конце 2014 года Altai Palace. Скриншот видео alttur22.ru



Блудная и убыточная «дочка»

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Роял Тайм Групп» ранее являлось на 99% учредителем «РТГ-Сибирь», еще 1% принадлежал Айдару Насырову. Однако с 22 октября 2015 года структура собственников изменилась: теперь компания на 75% принадлежит АО «Роял Тайм Групп», еще на 25% — ООО «УК «Капиталъ».



Руководителем АО «Роял Тайм Групп» является Рустем Галимьянович Абдуллин, человек, достаточно известный в игровом бизнесе. Учредителей несколько: помимо Абдуллина, близкий к Роберту Мусину металлотрейдер Галиакберов Рустем Рашидович, Таймасова Аниса Касимовна, Мингазов Рушан Ильдусович, сын основателя группы «Сувар» Корольков Игорь Евгеньевич и Гимадеев Рустем Фаритович.

Впрочем, даже с текущей структурой собственников можно усмотреть определенные связи «РТГ Сибирь». К примеру, в числе учредителей АО «Роял Тайм Групп», помимо иных физлиц, числятся Аниса Таймасова и Игорь Корольков — они же выступали учредителями ООО «Роял Тайм Групп» до того, как их место заняла кипрская компания Gucen Enterprises Ltd. К слову, в татарстанском строительном холдинге «Сувар» начинал карьеру Рашид Таймасов — гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» до 19 декабря 2016 года.

Второй учредитель «РТГ-Сибирь», УК «Капиталъ», владеет долей в 12,5% в одном из крупнейших игроков букмекерского рынка ООО «Стар Бет». Еще 37,5% в этой компании ранее числилось за ООО «Роял Тайм Групп», сейчас владелец этой доли в открытых источниках не указан.

В татарстанском строительном холдинге «Сувар» начинал карьеру Рашид Таймасов — гендиректор ООО «Роял Тайм Групп» до 19 декабря 2016 года. Фото Игоря Новикова / primorsky.ru



Последняя доступная отчетность «РТГ-Сибирь» датируется 2016 годом и выглядит не очень радостной. При нулевой выручке компания получила за год 387 тыс. рублей убытка. Связаться с представителями «РТГ-Сибирь» не удалось: у компании нет каких-либо контактов в открытом доступе.

Пресс-служба «Роял Тайм Групп» открестилась от каких-либо связей с «РТГ-Сибирь». «ООО «Роял тайм групп» никакого отношения к ООО «РТГ-Сибирь» не имеет и никакой деятельности в Алтайском крае не ведет», — заявили «Реальному времени» в компании. Более того — по заявлению компании, ООО «Роял Тайм Групп» никогда и не вело никаких дел в этом регионе.

Кубанская история

Напомним, что случай с «Сибирской монетой» — не единственный пример неудачной экспансии татарстанского игорного бизнеса. Здесь можно вспомнить все тот же пример с кубанской игровой зоной «Азов-Сити», резидентом которой холдинг стал в 2010 году. Компания построила в Краснодарском крае три очереди казино общей площадью 11 700 кв. м и гостиницу на 90 номеров. Суммарный размер инвестиций в эти проекты компания оценивала в размере около 3,4 млрд рублей. Однако в июле 2014 года правительство РФ решило перенести игорную зону с Кубани на территорию олимпийских объектов в Сочи.

Вскоре после этого «Роял Тайм Групп» также оказалась втянута в судебный процесс с местными властями: они попытались расторгнуть договоры аренды по двум участкам в Щербиновском районе (здесь планировалось возвести комплекс игорных заведений, гостиниц, объектов спортивно-развлекательного назначения и общественного питания) и возместить неуплату арендной платы в 2015 году почти на 5 млн рублей. В ответ «Роял Тайм» потребовала возместить 2,4 млрд рублей упущенной прибыли.

Помимо этого, известно, что «Роял Тайм» интересовалась другими игровыми зонами в России. Компания реализовала проекты в Калининграде, выступает соинвестором интегрированной курортной зоны «Приморье» с декларируемой стоимостью более 113 млрд рублей. К слову, к Дальнему Востоку «рояловцы» присматривались давно. Так, в 2011 году глава «Роял Тайма» Рашид Таймасов и Роберт Мусин ездили вместе во Владивосток и проводили рекогносцировку местности.

Сейчас на сайте «Роял Тайм Групп» указано только казино «Оракул» в «Азов-сити». Фото yuga.ru



Рашид Таймасов летом прошлого года создал еще одну компанию — ООО «Юни Менеджмент» (деятельность по управлению финансово-промышленными группами), которую он контролирует вдвоем с Булатом Бахтиозиным, связанным с нефтяниками.

В феврале 2017 года стало известно, что «Роял Тайм Групп» больше не развивает расположенную в Калининградской области игорную зону «Янтарную», а ее развивают «московские инвесторы». Московскими инвесторами, по данным «Ведомостей», стало таймасовское ООО «Юни Менеджмент».

Сейчас на сайте «Роял Тайм Групп» указано только казино «Оракул» в «Азов-сити».

Игорный бизнес в центре банковского кризиса

«Роял Тайм Групп» также является одним из наиболее заметных фигурантов в деле о банкротстве «Татфондбанка» и связанных с ним компаний. В частности, «Тимер-Банк» предъявил компании иск о банкротстве с суммой требования в 527,7 млн рублей по спорным кредитам, которые компания погасила в преддверии краха ТФБ средствами, находящимися на счетах в «Татфондбанке». При этом кредиты ранее выдавал как раз ТФБ, позже переуступив права требования «Тимер Банку».

«Роял Тайм Групп», в свою очередь, через суд требовала признать положенные в основу иска обязательства исполненными. Компания подавала и другие иски подобного характера: к примеру о снятии обременения с земельных участков в Зеленодольском районе в связи с погашением ипотечного кредита.

Кроме того, «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в ноябре через суд потребовал признать недействительными расторжение ряд договоров поручительства по ссудам, выданным «Роял Тайм Групп».