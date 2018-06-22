«Денежный мешок» «Авто», канадская «Ава» и «СЮ» без головы: «Ак Барсу» на Востоке сладко не будет

Пустят ли команду Билялетдинова в финал Кубка Гагарина второй сезон подряд?

Фото: Роман Хасаев

Судя по хоккейному межсезонью, КХЛ предстоит некоторая «смена полюсов». Признанные фавориты в лице армейцев и «Ак Барса» расстаются со своими лучшими силами. Другие команды, напротив, вовсю набирают игроков для большой битвы. Особенно усердно усиливаются клубы Востока, что наводит на мысль, что «Ак Барсу», при его нынешнем трансферном «молчании», придется ой как не сладко. Не говоря уже о том, чтобы совершить тот самый кубковый дубль, о котором говорил Билялетдинов на чествовании «барсов». Свои претензии на кубок уже негласно обозначили «Авангард» и «Автомобилист», мощно укомплектован и «заклятый друг» — «Салават Юлаев». Спортивная редакция «Реального времени» оценивает шансы новоиспеченных фаворитов Востока на «трон», пока еще занятый «Ак Барсом».

«Авангард» взялся за ум? Теперь уж точно по-настоящему?

Уже который год в межсезонье из Омска доносится грозное и амбициозное: «Ну уж в этом-то сезоне мы точно вернем себе статус фаворита». Всерьез эти заявления никто, конечно, уже не воспринимает — на Востоке по-доброму ухмыляются, на Западе смеются в полный голос. Вот только кажется, что на этот раз омичи наконец решили пойти иным путем — вместо очередной смены тренера и перетряски состава там задумались о полной перезагрузке, начиная со смены руководства.

Когда «Авангард» в очередной раз не прошел дальше первых раундов плей-офф, а в стане команды произошло сразу несколько скандалов, связанных с заменой тренера по просьбе игроков и дракой между ними же, совет директоров «Авангарда» решил «снести» шалаевскую династию, заменив отца и сына на многолетнего игрока клуба Максима Сушинского. Впрочем, то, что отставка Шалаевых назревает, стало понятно еще в декабре, когда топ-менеджер финансирующей команду «Газпром нефти» Александр Дыбаль заявлял, что сделает оргвыводы после завершения сезона.

Приход Сушинского устроил большинство. В Омске серьезно подустали от старого руководства, и любая перемена воспринимается как глоток свежего воздуха. Однако богатый опыт местных болельщиков научил, что не стоит сразу же бросаться праздновать. Для начала стоит посмотреть на работу нового президента. Да и такие фразы прозвучали: «Что может сделать продавец автомобилей?» и «В одну реку не войдешь дважды».

В одном из первых своих заявлений Сушинский подстелил соломку. Мол, сиюминутный результат — это, конечно, здорово, но важнее выстроить такую же фундаментальную вертикаль хоккея, как в Казани. Чтобы была хорошая академия, база, фарм-клубы, команда МХЛ и чтобы вся эта пирамида работала на главную команду области.

Новым президентом клуба назначен Максим Сушинский, который долгие годы являлся ключевым игроком команды. Фото hawk.ru



И вот это уже дало повод предположить, что теперь в «Авангарде» все будет иначе. К управлению клубом пришел хоккейный до мозга костей человек, и мышление его кардинально отличается от мышления тех управленцев, которые занимали этот пост последние 5 лет.

Еще одной отличительной чертой нового «Авангарда» стала маркетинговая работа. В Омске теперь не просто объявляют имя нового наставника на своем официальном сайте, а делают это с размахом. О назначении канадского специалиста Боба Хартли сообщили в прямом эфире спортивного федерального телеканала. Вот только вместо обещанных 23.00 по Москве это произошло на час позже, а в самом Омске к моменту объявления была уже глубокая ночь.

Усиления «Авангарда», впрочем, говорят о том, что и результат от «ястребов» ждут уже в нынешнем сезоне. Чего стоит только приход того же Хартли, который «отжег» со сборной Латвии на последнем ЧМ, доказав, что списывать его из НХЛ было рано.

Провели менеджеры «Авы» и удачные обмены, заполучив Кирилла Петрова, а также свою бывшую звезду Сергея Широкова. Замахнулись они и на Богдана Киселевича из ЦСКА, однако тот в последний момент выбрал «Флориду», решив попробовать себя в НХЛ. Примерно в то же время в Омске объявили о подписании контракта с добротным защитником сборной Финляндии и «Оттавы» Вилле Поккой.

И кажется, что это только начало. Уж под руководством «канадского Крикунова», который «затренировывает» хоккеистов до изнеможения, «ястребы» точно не забалуют, как в прошлом сезоне.

Новым главным тренером «Авангарда» стал канадский специалист Боб Хартли. Фото hawk.ru

«Автомобилист» как новый и главный «денежный мешок» Востока

О подвигах екатеринбургского менеджмента в нынешнем межсезонье наслышаны все, кто под натиском всеобщего футбольного безумия еще сохранил силы интересоваться и хоккеем тоже.

О том, что УГМК стал генеральным спонсором «Автомобилиста» и что на клуб вот уже третий сезон выделяются немалые деньги, известно многим. Но, например, прошлым летом «Авто» усиливался хоть и добротно, но все-таки в основном игроками, лучшие годы которых уже позади. И даже при таком раскладе екатеринбургская «старая гвардия» лидировала на Востоке вплоть до Нового года. А по ходу сезона дважды обыгрывала будущего чемпиона «Ак Барс».

Теперь же на Урале решили делать ставку на иноземный легион, приправив его одним из лучших сравнительно молодых специалистов в КХЛ — Андреем Мартемьяновым, который и с меньшими силами выходил в плей-офф с «Амуром».

Экс-армеец Стефан да Коста вернулся в КХЛ транзитом через Швейцарию. Другой звездный легионер, Найджел Доус, решил поменять на Екатеринбург поднадоевший Казахстан, а завершает этот легионерский трезубец лучший бомбардир «Нефтехимика» в прошлом сезоне американский форвард Дэн Секстон. Показательно, каким образом покупались звездные легионеры. Например, при переходе Доуса владельцы клуба без проблем решили увеличить бюджет клуба на 20% (контракт канадца оценивается в 150 млн рублей в год без учета бонусов). С такими легионерами у «Автомобилиста» может быть лишь одна задача — лидерство на Востоке и финал Кубка Гагарина.

Остались в клубе и лучшие хоккеисты сезона прошлого: Якуб Коварж, Франсис Паре и Анатолий Голышев. О больших амбициях уральцев говорит и тот факт, что в центре города снесли старую телевизионную вышку, на месте которой будет возводиться новая арена для «Автомобилиста».

Андрею Мартемьянову можно только позавидовать. Теперь у него есть все возможности, чтобы добиваться результата, а руководство клуба уже высказалось в том смысле, что не будет теребить тренера с первых же дней, а выдаст ему кредит доверия ради результата в будущем.

— Мы рассчитываем, что сейчас у нас появился главный тренер и штаб, которые могут вести команду на протяжении нескольких лет, — говорил директор «Автомобилиста» Максим Рябков сайту КХЛ. — Будем оказывать Андрею Алексеевичу Мартемьянову и его помощникам всестороннюю поддержку.

С такими легионерами у «Автомобилиста» может быть лишь одна задача — лидерство на Востоке и финал Кубка Гагарина. Фото hc-avto.ru

«Салават Юлаев»: орда без вожака

Терещенко из «Магнитки», Зубарев из СКА, Жарков и Основин из ЦСКА, Кугрышев и Хохряков из «Авангарда». Звучит мощно и даже устрашающе, согласитесь? Ведущие хоккеисты топ-клубов Континентальной хоккейной лиги съехались в Уфу, чтобы вновь побороться за первенство на Востоке. Но не торопитесь аплодировать менеджменту уфимцев. Ведь едут они под руководство малоизвестного за пределами столицы Башкирии Николая Цулыгина, который до этого в КХЛ в качестве главного никогда не работал. Вся его тренерская карьера ограничивается работой с детьми местной СДЮШОР и с молодежным «Толпаром».

Чем может удивить этот специалист таких глыб, как Зинэтула Билялетдинов или Боб Хартли? Ничем. «Закапывать» Цулыгина, конечно, рано; нужно как минимум посмотреть, на что он способен. Но и допустить высокую вероятность смены тренера в Уфе можно. А уж желающих поработать с таким ростером предостаточно. По составу «Салават Юлаев» выглядит как очень грозная, хорошо вооруженная армия, но без опытного и искушенного великими сражениями генерала.

Допустить высокую вероятность смены тренера в Уфе можно. Фото hcsalavat.ru



А что остальные «топы»?

Растерявший всех своих звезд-легионеров астанинский «Барыс» тоже решил совершить «перезагрузку» и тоже начал с руководства. Новым президентом клуба стал Борис Иванищев, с 2006 года занимавший должность вице-президента клуба. Судя по всему, в хоккее он куда более искушен, чем его предшественник Аскар Шопобаев.

Но пока все, чем может похвастать новое руководство, — это подписание сильного специалиста на тренерский мостик. И главная задача Андрея Скабелки на сегодня — построить команду на будущее. Пока что трансферные дела у «Барыса» выглядят не очень радужно. Астанинцы даже приобрели первого в истории КХЛ британца Бена О'Коннора, но вскоре решили расстаться с ним. Единственным весомым усилением «Барыса» можно считать бывшего нападающего омского «Авангарда» Андре Петерссона.

А вот магнитогорский «Металлург» не может похвастать и этим. Тренера «сталевары» пригласили весьма сомнительного — чешский специалист Йозеф Яндач за годы у руля сборной Чехии так с ней ничего и не добился. А единственным усилением, на которое стоит обратить внимание, является Никита Язьков из «Ак Барса». А это точно не та сила, с которой стоит выходить против тех же казанцев.