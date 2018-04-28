В Татарстане арестовали директора интерната для слепых детей

Под арест до 26 июня отправил сегодня Лаишевский райсуд директора местной школы-интерната для слепых детей. Об этом ходатайствовал Следком.

Накануне стало известно, что 44-летнюю Венеру Давлиеву подозревают в мошенничествах с хищением средств на сумму минимум в 398 тысяч рублей путем списания расходов по ГСМ, заключения фиктивных договоров поставки продуктов и хищений продуктов со склада и из школьной столовой.

Вину в причастности к этим фактам подозреваемая не признала.

В Казани же сегодня арестовали 31-летнего задержанного за ночной таран, в результате которого погиб сотрудник полиции.