Следком пришел с обыском в Минобрнауки РТ по делу директора интерната для слепых

В Лаишевском районе повторно задержана директор местной школы-интерната для слепых детей. Как сообщает Следком, в отношении 44-летней Венеры Давлиевой возбуждено новое дело по признакам мошенничества.

Давлиеву подозревают в незаконном получении в мае-июле прошлого года 1 млн 155 тыс. рублей от республиканской общественной организации «Национальный Союз Карате» под видом оказания услуг по сдаче помещений интерната под летний детский лагерь из расчета 7,7 тыс. рублей на каждого отдыхающего ребенка.

По версии следствия, деньги директор получила от тренера каратистов, но на счет бюджетного учреждения их не зачислила.

В рамках нового уголовного дела следователи проводят обыски в Минобрнауки Татарстана.

Напомним, в апреле Венера Давлиева была задержана и получила статус подозреваемой в деле о мошенничествах с хищением средств на сумму минимум в 398 тыс. рублей путем списания расходов по ГСМ, заключения фиктивных договоров поставки продуктов и хищений продуктов со склада и из школьной столовой. Вину не признала. Суд отправил ее в СИЗО до 26 июня, однако позже Верховный суд РТ заменил реальный арест домашним.



