Не та Испания, или Закат тики-таки в мировом масштабе?

«Красная фурия» не мытьем, так катаньем обыграла Иран под аккомпанемент вувузел

Фото: Максим Платонов

Испанцы с большим трудом и не без помощи судей наскребли (1:0) три очка в противостоянии с Ираном, отбросив «принцев Персии» на 3-е место в группе. Атака вувузел на «Казань Арену», не та Испания и незаметный Азмун — в репортаже «Реального времени».

Когда вывеска лукавит

Вывеска Иран — Испания лишь на первый взгляд казалась предсказуемой и не особенно распаляющей воображение. На самом же деле рядовой, казалось, матч таил в себе немалые интриги. Прежде всего, именно с одной из команд, занявших 1-е — 2-е место в группе «В», сыграет в 1/8 финала сборная России, которая впервые за 32 года вышла из группы на ЧМ.

С другой стороны, совершенно убийственная интрига завертелась для главных фаворитов — Португалии и Испании, которые в стартовом туре выдали матч-триллер (3:3), тем самым выпустив на 1-е место как раз Иран. Последний в случае даже ничьей сегодня ставил Испанию на грань вылета с ЧМ.

Ко всем этим раскладам стоит добавить очередное посещение Сердаром Азмуном Казани в составе его сборной. Прошлый подобный визит, напомним, завершился голом в ворота российской сборной. Пострадает ли в Казани от иранца сборная Испании? Чем не интрига?!

Команду в пожарном порядке возглавил Фернандо Йерро



У «Красной фурии» нынче все не как у людей

Вообще, у Испании нынче все не по-людски. Буквально перед стартом турнира «Красная фурия» сменила тренера. Дело в том, что экс-наставник команды Юлен Лопетеги соблазнился предложением мадридского «Реала» и перешел в Королевский клуб вне рамок приличий, по мнению федерации футбола Испании. В итоге команду в пожарном порядке возглавил Фернандо Йерро.

— Вы знаете, мы уже забываем о том, что произошла замена, — признался накануне легенда испанского футбола Андрес Иньеста. — Конечно, это была сложная ситуация для нас, но мы стараемся не слишком зацикливаться на этом и смотреть в будущее. Возникают ли сомнения в отношении тренерского штаба? Нет, мы доверяем нашему главному тренеру.

Конечно, дипломатичный и опытнейший Иньеста не рассказал бы журналистам о проблемах на тренерском мостике, даже если бы они были. А тут еще Давид де Хеа поймал «бабочку» от Криштиану Роналду в первом туре ЧМ, что отчасти стало причиной потери очков испанцами в той игре. Впрочем, Йерро и сегодня доверил пост номер один де Хеа. «Мы доверяем Давиду полностью», — говорил накануне тренер.

Трибуны, как и на первом казанском матче, заполнились сегодня до отказа



Вувузелы! Неприятный «привет» из ЮАР

Трибуны, как и на первом казанском матче, заполнились сегодня до отказа. Но была принципиальная разница, причем довольно раздражающая для российского уха. Имя ей вувузелы, принесенные на матч иранскими болельщиками. Эти музыкальные инструменты во время ЧМ в ЮАР заставляли российских зрителей смотреть футбол, выключив звук на телеприемниках, а некоторые ученые на полном серьезе пытались обосновать вред звучания вувузел для мозга человека. Особенно когда они звучат сотнями одновременно и на протяжении всей игры.

В итоге все 90 минут игры прошли под этот монотонный аккомпанемент, заглушаемый лишь всплесками децибел от эмоций фанатов обеих команд. Так или иначе, «Красная фурия» с первых мгновений взяла мяч под контроль. Да так, что иранцы впервые пересекли центральную линию лишь на пятой минуте. Да и то лишь на мгновение. Иньеста и компания играючи переигрывали полузащиту иранцев. Поэтому о присутствии на поле главной атакующей силы «принцев Персии» Сердара Азмуна можно было вспомнить, лишь заглянув в протокол.

В первом тайме испанцы владели мячом 82 процента времени, но толку-то, если полумоментов было создано в лучшем случае полтора

Не та Испания или закат тики-таки?

Впрочем, иранская оборона держалась уверенно, и в первую пятнадцатиминутку создать серьезные моменты у ворот Али Бейранванда не позволила. В атаке же иранцы в основном уповали на забросы в сторону Азмуна, у которого не получалось цепляться за эти мячи. А с 23-й минуты иранцы начали не успевать за быстрым движением мяча Испании, к тому же команда Йерро включила прессинг. Как следствие, «Красная фурия» получила право на несколько потенциально острых стандартов. Однако итогом стал лишь удар Сильвы, после которого мяч транзитом через рикошет прилетел прямо в перчатки иранскому вратарю.

Лишь на 30-й минуте испанцам удалась действительно опасная атака, когда Сильва добрался до мяча в чужой вратарской и с разворота неловко пробил выше ворот метров с шести. И все: «фурии» катали-катали, вувузелы гудели-гудели, а счет на табло к перерыву так и не изменился. То ли испанцы уже не те, то ли тики-така морально устарела. Хави-то на поле не было. В первом тайме испанцы владели мячом 82 процента времени, но толку-то, если полумоментов было создано в лучшем случае полтора.

Уже каталонская «Барселона» потихоньку отказывается от тики-таки как тактической формации, а сборная Испании все не меняется. На Иран титаническим напряжением сил сегодня этого хватило, но чего ждать «Красной фурии» в плей-офф? Очевидно, что мода на тики-таку прошла, а главное, на крупнейших футбольных стартах эта модель игры уже не приносит результата.

Отдадим должное Ирану, игроки которого нашли в себе силы навалиться на ворота де Хеа

Команда Йерро взяла три очка на опыте

Но вернемся к игре. Испанцы почуяли в перерыве «запах жареного» и в первую пятиминутку второго тайма создали два неплохих момента, чтобы взломать-таки оборону Ирана. Сначала Бускетс опасно пробил с 20 метров — Бейранванд с трудом отбил мяч перед собой, но после этого успел не позволить сыграть на добивании Васкесу. Через пару минут Карвахаль с правого фланга вошел в чужую штрафную площадку и отпасовал на свободного Иско, но тот в касание пробил выше ворот.

Иранцы ответили более чем достойно. После вброса мяч срикошетил на свободного Ансарифарда, который с угла штрафной в касание выстрелил по воротам, но промахнулся совсем чуть-чуть. И все-таки испанцы своего добились. Иньеста нашел на линии штрафной Диего Косту, у которого мяч выбивал иранский защитник, но попал форварду в колено, от которого мяч срикошетил прямиком в угол мимо оторопевшего вратаря персов — 1:0.

Отдадим должное Ирану, игроки которого нашли в себе силы навалиться на ворота де Хеа и даже забить. На 65-й минуте мяч от Хоссейни после подачи штрафного из глубины поля отскочил к Эззатоллахи, который мощным ударом прошил де Хеа, но боковой судья поднял флаг, сигнализируя о положении вне игры.

Форвард казанского «Рубина» был абсолютно незаметен

Странное решение арбитров решило исход матча

Не беремся судить по горячим следам о наличии микроскопического офсайда. Странно, что судьи отказались от видеопросмотра, хотя иранцы всей командой настаивали на этом. Иранские болельщики в эти секунды попросту бесновались на трибунах. Их можно понять — у противоположных ворот видеопросмотр наверняка бы последовал.

Таким образом, странное решение арбитров предрешило исход поединка. Поскольку чем ближе к концу матча, тем больше были вынуждены раскрываться иранцы, и у Испании вместе со свободными зонами появились моменты для повторного взятия ворот Бейранванда. Да и иранцы заметно сникли после эпизода с отмененным голом. В итоге испанцы на опыте довели дело до победы, которая не должна прибавить оптимизма поклонникам «Красной фурии».

А что же Сердар Азмун, о котором мы писали в начале репортажа? Форвард казанского «Рубина» был абсолютно незаметен. Возможно, менеджменту татарстанского клуба стоило рассмотреть продажу «иранского Месси» до мундиаля. Не факт, что по его итогам на Сердара будет спрос и его рыночная стоимость вырастет.

1 / 47 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Артур Халилуллов