Провал де Хеа и Озила, инвалид из Перу и неудержимый Головин

Сборная и антисборная первого тура ЧМ-2018

Фото: Дмитрий Резнов

Старт чемпионата мира ознаменовался громкими сенсациями, ярким футболом и неожиданными развязками. Накануне поздним вечером уверенной победой сборной России над Египтом начался второй тур. Популярный комментатор и футбольный автор Виталий Ошовский тем временем собрал для «Реального времени» сборную и антисборную тура первого — с несколькими сенсационными персонами.





Каспер Шмейхель



С каким счетом проиграла бы Дания, не будь в ее составе Каспера Шмейхеля? В первом туре ЧМ многие вратари, начиная с Очоа и закачивая Муэ Ассеном, проявили себя очень ярко. Однако всех затмил Каспер Шмейхель: его сейвы после ударов в упор Куэвы, Фарфана и Андре Каррильо войдут в историю датского футбола. Перуанцы до сих пор говорят: мы не понимаем, как наша команда не забила. И сетуют на неподражаемого Каспера. «Шмейхель просто акробат — очень быстрый, ловкий, ноги как у пружины. Он — один из лучших вратарей мира», — от восхищения не удержался даже главный тренер сборной Дании Оге Харейде.

Луис Адвинкула

Никому не известный игрок сборной Перу разорвал в клочья левый фланг сборной Дании. Адвинкула настолько поймал кураж, что разогнался до 36,15 км/ч — это второй показатель в мировом футболе после Гарета Бэйла. Трудно представить, но у Адвинкулы одна нога короче другой на 10 см. Лучший «краек» сборной Дании, футболист «Сельты» и один из лучших ассистентов Ла Лиги Пионе Систо явно затерялся на фоне Луиса. Последнему 28 лет, и вполне вероятно, в следующем сезоне мы увидим его в престижном европейском чемпионате.

Андреас Гранквист

Лучший атакующий центральный защитник 1-го тура. Именно Гранквист нанес больше всех ударов в створ у сборной Швеции. Именно Гранквист отважился пробить решающий пенальти, когда у его партнеров задрожали коленки. Задача была не из простых: голкипер сборной Южной Кореи поймал кураж и тащил все подряд. Однако Гранквисту удалось его перехитрить и принести Швеции первую победу на ЧМ-2018. Очень обидно, что такой футболист покидает РФПЛ.

Фабиан Шер

Минувший сезон швейцарский защитник провел в «Депортиво», который вылетел в Сегунду. А сам Шер из-за различного вида ошибок нахватал аж 10 желтых карточек за чемпионат. Однако на мундиале ряд футболистов начинают с чистого листа, и Фабиан оказался одним из таких. В поединке с бразильцами Шер хорошо начинал атаки первым пасом, но самое главное — наглухо закрыл Виллиана и Габи Жезуса.

Александар Коларов

Когда в начале второго тайма судья назначил штрафной в ворота сборной Коста-Рики, ощущения, что гол витает в воздухе, не возникло. Тем удивительнее было наблюдать роскошнейший гол Коларова с 30 метров! Александар стал первым за 20 лет сербом, которому удалось забить на ЧМ прямым ударом со штрафного. Сразу после этого сборная Сербии резко отошла назад и последние полчаса матча с Коста-Рикой удерживала преимущество.

Эктор Эррера

Обыграв Германию, сборная Мексики сотворила главную сенсацию первого тура. Особая роль в этой победе принадлежит Эктору Эррере, который проделал выдающуюся работу в середине поля. При поддержке Гуардадо хавбек «Порту» героически сражался с Кроосом и Хедирой. Эррера своевременно разгонял мексиканские контратаки, а также безошибочно занимал нужную позицию в ходе наступлений немцев. Лучшим игроком матча был признан Ирвинг Лосано, однако Эррера имеет веские основания поспорить с этим.

Джордан Хендерсон

Ночь 18 июня стала ночью игрока «Ливерпуля». В игре со сборной Туниса Хендерсон чувствовал себя в своей тарелке: правильно открывался в глубине во время стандартов, почти не терял мячи. А его длинные диагональки регулярно пугали оборону тунисцев в первом тайме. Во втором создалось впечатление, что Хендерсон немного подсел физически — и тут же атаки сборной Англии потеряли остроту. «Сборной Англии не хватает хорошего разыгрывающего уровня Лэмпарда и Джеррарда», — утверждает Леонид Слуцкий. При том что специалист великолепно прокомментировал матч, это заявление видится весьма спорным.

Александр Головин

Непростые времена наступают у хавбека ЦСКА. Испытание медными трубами выдерживает лишь считанное количество российских футболистов: почему-то именно наши больше других склонны к звездной болезни. Головин провел идеальный матч с Саудовской Аравией, забил гол и отдал два ассиста. Тут же пошли слухи о договоренности Александра с «Ювентусом», после чего о желании перехватить Головина якобы заявили «Барселона» и «Челси». В стане лондонского клуба его хочет видеть лично Маурицио Сарри. Лишь бы желание нового тренера «Челси» не угасло после игр с Египтом и Уругваем! С Египтом Головин был уже не так заметен, как против саудитов.

Криштиану Роналду

«Португальцы производят впечатление команды одного футболиста. Но футболиста гениального», — лучше, чем Игорь Суркис, и не скажешь. Испанцы заметно переигрывали португальцев в комбинационном футболе, их атаки смотрелись живее и разнообразнее. Но Криштиану провел очередной легендарный матч, сотворив ничью и еще на шаг приблизившись к шестому «Золотому мячу».

Харри Кейн

Сборная Англии во вчерашней игре с Тунисом подсунула своим болельщикам дополнительных загадок. Какая Англия настоящая? Та, что без конца возила арабов в первом тайме, или та, что спала во втором? Утвердительный ответ есть только для Харри Кейна: нападающий «Тоттенхэма» не зря стоит 200 млн евро! Его дубль в ворота Туниса спас англичан от очередного позора. «Кейн — абсолютный топ-форвард. Он сделал то, для чего рожден. Особенно ценен его второй гол, ведь он забил его в тяжелейший момент. Харри — великий бомбардир», — главный тренер Гарет Саутгейт, как и болельщики, остались от игры нападающего в абсолютном восторге.

Денис Черышев

Так получилось, что у нас с Денисом очень много общих знакомых, живущих повсюду — от Севильи до Саранска. И все они утверждают: Черышев — невероятно талантливый и трудолюбивый футболист и скромный человек. «Я стараюсь ничего не читать. Надо не читать, а дело свое делать» — слова, после которых автора дубля в ворота Саудовской Аравии хочется любить еще больше. Позади у Черышева — 3 года бесконечных травм. Сейчас у него уже три гола на ЧМ, как у Роналду. У столь хорошего человека просто не может не получиться!





Давид де Хеа

До поры до времени лучший вратарь АПЛ чувствовал себя спокойно. Прежнее хладнокровие и обессиливающая противников самоуверенность улетучились на 45-й минуте. Криштиану Роналду отважился на мощный удар по центру, после чего вратарь сборной Испании выронил мяч из рук в свои ворота. Голкиперу «МЮ» сейчас как никогда тяжело, и он этого не скрывает. «Я не чувствую серьезной поддержки из Испании. Несмотря на случившееся, я буду сохранять спокойствие и постараюсь исправиться уже в следующих матчах», — заявил де Хеа. По слухам, тренерский штаб сборной Испании планирует выпустить его и в игре с Ираном.

Мохаммед Аль-Бурайк

«На 3-й минуте матча всех саудовцев можно было менять. Из-за Рамадана у них не было никаких сил», — заявил Александр Мостовой. На первых минутах матча у саудовцев еще клеились какие-то комбинации, а на 7-й минуте показалось, что они готовы даже попробовать зацепиться за территориальное преимущество. Сопротивление Саудовской Аравии закончилось на 12-й минуте. Особенно «обезвоженным» Рамаданом оказался правый фланг, где Аль-Бурайк буквально стонал от регулярных прорывов Головина и Черышева.

Омар Хавсави

Но однозначно главной «жертвой» Рамадана стал центральный защитник Саудовской Аравии. В эпизоде со вторым голом обессиленный Хавсави «пошатывался» и потерял мяч на ровном месте. Омар был настолько плох в матче с Россией, что футбольное руководство Саудовской Аравии наложило на него крупный штраф.

Самуэль Умтити

Слухи о его возможном уходе из «Барселоны» продолжают периодически возникать в испанской прессе. В какой-то момент матча с Австралией француз Умтити настолько задумался о своем клубном будущем, что в безобидной ситуации сыграл рукой в своей штрафной после подачи с фланга. Майл Единак пенальти реализовал, а австралийцы благодаря «подарку» Умтити едва не зацепили ничью с французами. Сам защитник сборной Франции с иронией отреагировал на ошибку, опубликовав веселую картинку в своем «Инстаграме».

Марвин Платтенхардт

Защитник сборной Германии великолепно смотрелся в одном из последних матчей. Несколько его навесов с левого фланга едва не заставили капитулировать защиту сборной Бразилии. Возможно, под впечатлением от той игры наставник «Бундестим» Йоахим Лев решил доверить левый край Платтенхардту, а не Йонасу Хектору на ЧМ против Мексики. Решение оказалось ошибочным: Платтенхардт весь матч боролся с волнением, не создавал никаких угроз впереди и был заслуженно заменен.

Сами Хедира

Весь подготовительный цикл хавбека «Ювентуса» мучили проблемы со спиной. В том числе из-за этого Хедира полностью провалил матч с Мексикой. Сами вроде бы делал все, как обычно, однако мексиканские опорники распоряжались мячом значительно быстрее и искуснее. На провал Хедиры отреагировал даже Оливер Кан: «У сборной Германии постоянно возникают проблемы при такой неупорядоченной игре, как с Мексикой. Мы теряемся, когда перестаем контролировать ситуацию. Хедира провел не лучший матч, но надо понимать, что и Дракслер с Мюллером не оказали ему нужной поддержки».

Паулиньо

Проведший великолепный сезон за «Барсу» бразилец должен был выстрелить и в игре со Швейцарией. Однако ни ему, ни Каземиро так и не удалось стать для атакующих футболистов идеальными разыгрывающими. Главный тренер «пентакампеонов» Тите решил попробовать связку Паулиньо — Фернандиньо, однако уже через 7 минут разочаровался в своей идее. Центр поля сборной Бразилии в игре со Швейцарией выглядел вальяжно и даже пижонски. Отсюда — 1:1.

Виллиан

Буквально накануне матча со швейцарцами появилась информация о том, что «МЮ» готов выложить за бразильца более 70 млн евро. Возможно, это как-то повлияло на Виллиана — к матчу со швейцарцами он подошел абсолютно не в форме. В том числе из-за аномальной пассивности Виллиана бразильцам постоянно приходилось нагружать мячами Неймара — тот, в свою очередь, был постоянно в движении и регулярно заставлял на себе фолить.

Месут Озил

С каждым последующим сезоном все сильнее убеждаешься: Озил напрямую зависит от настроения. Перед ЧМ-2018 Месут встретился с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, чем навлек на себя гнев немецких болельщиков. Немецкие политики в открытую требуют выгнать Озила из команды, и такой фон сказался на его игре. Озил действует на месте плеймейкера — позиции, где в первую очередь требуются быстрота и вдохновение. Против мексиканцев же Озил действовал крайне скованно, делая огромное количество лишних касаний. «У меня возникло ощущение, что Озил не чувствует себя своим в сборной Германии. Он словно заключенный, как будто больше не хочет играть за нашу команду. За последние два года Озил стал гораздо слабее», — Лотар Маттеус, как всегда, прав.

Тимо Вернер

К ЧМ-2018 нападающий «РБ Лейпциг» подошел в идеальной форме. В последнем контрольном матче Вернер забил гол и сделал результативную передачу. Однако игра с Мексикой прошла ожидаемо тяжелее, чем «товарняк» с Саудовской Аравией. Вернер пытался использовать свое трудолюбие и скорость, смещаясь в поисках мяча в глубину поля и на оба фланга. Однако без должной поддержки партнеров Тимо в большинстве эпизодов оказывался в качестве побежденного. Возможно, худший матч Вернера в 2018 году.

Александар Митрович

Несмотря на победу сборной Сербии, форвард по праву заслуживает звание форварда — разочарования первого тура. По ходу игры с Коста-Рикой нападающий «Фулхэма» имел четыре стопроцентных момента, однако с каждым последующим упущенным шансом усиливались два ощущения: либо Александар настолько волнуется, что боится неправильно нанести решающий удар, либо он копит голы на следующие туры. Если бы не мяч Коларова, Митровича за такую реализацию могли бы «сожрать» на родине.