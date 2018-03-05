Сборная Японии

Участие на чемпионатах мира

Свой первый матч в истории сборная Японии провела еще в далеком 1917-м году, когда с разгромным счетом уступила китайцам. С тех пор прошло больше ста лет, но стабильно выступать в финальных частях чемпионата мира японцы начали лишь с 1998-го, отобравшись на французский мундиаль. С того момента представить мировое первенство без представителей восходящего солнца практически невозможно, хотя зачастую они и ограничиваются лишь выступлением в группе.

В Россию японская дружина отобралась не без эксцессов. Изначально команду на турнир должен был готовить мексиканский специалист Хавьер Агирре, но конфликт с лидерами сборной привели к тому, что федерации футбола Японии пришлось искать нового тренера. Им в итоге стал Вахид Халилходжич, последним местом работы которого был Алжир, дошедший на ЧМ-2014 до 1/8 финала. Путевку на мундиаль японцы завоевали за тур до окончания отборочного раунда и спокойно начали готовится к попытке преодолеть наконец заколдованный этап 1/8 финала.

Год И В Н П М Итог 1998 3 0 0 3 1-4 4-е место в группе 2002 4 2 1 1 5-3 1/8 2006 3 0 1 2 2-7 4-е место в группе 2010 4 2 1 1 4-2 1/8 2014 3 0 1 2 2-6 4-е место в группе Итого 17 4 4 9 14-22 -

Главный тренер и лучший игрок

Основной силой японской сборной всегда являлась сплоченность. Не станет исключением и нынешний мундиаль, куда Япония едет без ярко выраженного сильного лидера. Таковым с натяжкой, конечно, можно сказать Кейсуке Хонду, бывшего полузащитника московского ЦСКА. Однако, он сейчас играет в мексиканской лиге, да и после армейцев явно не прибавил в своих умениях. Кроме него на эту роль претендуют хавбек «Боруссии» Синдзи Кагава, а также нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки, но их «час Х» тоже, пожалуй, уже пройден.

Главной движущей силой этой дружины, скорее всего, станет ее главный тренер. Вахиду Халилходжичу еще не покорялась отметка в 1/4 финала мирового первенства, но при этом он еще не руководил и такой сборной как Япония. Тандем тренера и восточного коллектива выглядит довольно симпатичным и наверняка станет открытием чемпионата мира.

Ориентировочные составы: Кавасима — Нагатомо, Макино, Йосида, Сакаи — Харагути, Ямагути, Кагава, Хасебе, Хонда — Окадзаки.



Где будет базироваться и в каких городах выступать

Местом дислокацией на период проведения чемпионата мира японцы выбрали комфортабельную базу казанского «Рубина», на который кроме них претендовали еще и иранцы. Такой выбор вполне оправдан, сборная Япония начнет свой путь на мундиале матчем в Саранске против Колумбии. Далее японцы отправятся в Екатеринбург, а последний тур проведут в Волгограде. Там они сыграют с крепкими коллективами Сенегала и Польши.