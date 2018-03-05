Сборная Японии
Участие на чемпионатах мира
Свой первый матч в истории сборная Японии провела еще в далеком 1917-м году, когда с разгромным счетом уступила китайцам. С тех пор прошло больше ста лет, но стабильно выступать в финальных частях чемпионата мира японцы начали лишь с 1998-го, отобравшись на французский мундиаль. С того момента представить мировое первенство без представителей восходящего солнца практически невозможно, хотя зачастую они и ограничиваются лишь выступлением в группе.
В Россию японская дружина отобралась не без эксцессов. Изначально команду на турнир должен был готовить мексиканский специалист Хавьер Агирре, но конфликт с лидерами сборной привели к тому, что федерации футбола Японии пришлось искать нового тренера. Им в итоге стал Вахид Халилходжич, последним местом работы которого был Алжир, дошедший на ЧМ-2014 до 1/8 финала. Путевку на мундиаль японцы завоевали за тур до окончания отборочного раунда и спокойно начали готовится к попытке преодолеть наконец заколдованный этап 1/8 финала.
|
Год
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
Итог
|
1998
|
3
|
0
|
0
|
3
|
1-4
4-е место в группе
|
2002
|
4
|
2
|
1
|
1
|
5-3
1/8
|
2006
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-7
|4-е место в группе
|
2010
|
4
|
2
|
1
|
1
|
4-2
1/8
|
2014
|
3
|
0
|
1
|
2
|
2-6
4-е место в группе
|
Итого
|
17
|
4
|
4
|
9
|
14-22
-
Главный тренер и лучший игрок
Основной силой японской сборной всегда являлась сплоченность. Не станет исключением и нынешний мундиаль, куда Япония едет без ярко выраженного сильного лидера. Таковым с натяжкой, конечно, можно сказать Кейсуке Хонду, бывшего полузащитника московского ЦСКА. Однако, он сейчас играет в мексиканской лиге, да и после армейцев явно не прибавил в своих умениях. Кроме него на эту роль претендуют хавбек «Боруссии» Синдзи Кагава, а также нападающий «Лестера» Синдзи Окадзаки, но их «час Х» тоже, пожалуй, уже пройден.
Главной движущей силой этой дружины, скорее всего, станет ее главный тренер. Вахиду Халилходжичу еще не покорялась отметка в 1/4 финала мирового первенства, но при этом он еще не руководил и такой сборной как Япония. Тандем тренера и восточного коллектива выглядит довольно симпатичным и наверняка станет открытием чемпионата мира.
Ориентировочные составы: Кавасима — Нагатомо, Макино, Йосида, Сакаи — Харагути, Ямагути, Кагава, Хасебе, Хонда — Окадзаки.
Где будет базироваться и в каких городах выступать
Местом дислокацией на период проведения чемпионата мира японцы выбрали комфортабельную базу казанского «Рубина», на который кроме них претендовали еще и иранцы. Такой выбор вполне оправдан, сборная Япония начнет свой путь на мундиале матчем в Саранске против Колумбии. Далее японцы отправятся в Екатеринбург, а последний тур проведут в Волгограде. Там они сыграют с крепкими коллективами Сенегала и Польши.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым