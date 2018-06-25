Ложь во спасениИ: сокращения в МЧС продолжились, а зарплаты за 4 года не выросли
Итог провала реформы в МЧС: катастрофа в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и отставка министра Владимира Пучкова
Аналитическая служба «Реального времени» год назад уже писала о ситуации, связанной с сокращениями кадров и медленным ростом (а временами даже падением) зарплат в МЧС в последние 3 года. В 2017 году положение почти не изменилось. Реальные зарплаты фактически «заморожены» с 2013 года и индексируются разве что на размер инфляции, тогда как сокращения происходят ежегодно, делая территориальные органы службы все более неукомплектованными. Реформа чрезвычайной службы, по сути, провалилась, и следствием этого стала не только трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», но и отставка министра Владимира Пучкова.
Сокращения не сокращаются
Сокращение сотрудников МЧС в прошлом году продолжилось. Напомним, в 2013—2016 годах было сокращено 28% спасателей, в 2017 году за ними последовали еще 6% — более 1 тыс. человек. Таким образом, численность сотрудников территориальных органов МЧС составила чуть более 17 тыс. человек (сюда не входят гражданский персонал и сотрудники государственной противопожарной службы).
Самые серьезные сокращения произошли в Ставропольском (в 2017 году уволено почти 40% персонала) и Хабаровском краях (-35,7%), Нижегородской (-34,2%), Рязанской (уволена почти четверть сотрудников) и Свердловской областях (-17,6%). Сокращения прошли в 74 регионах РФ. Только в четырех субъектах РФ, в том числе в Башкортостане, численность сотрудников МЧС в 2017 году не изменилась. В восьми регионах она незначительно выросла, а вот в Камчатском крае увеличилась более чем в 4 раза, со 126 до 425 человек. Причем не сказать, что это как-то коррелирует с большим количеством чрезвычайных ситуаций в регионе: напомним, в нашем исследовании статистики ЧС в РФ отмечалось, что на Камчатке в 2016 и 2017 годах произошло по одной ЧС с общим числом жертв 25 человек, хотя еще в 2015 году в семи ЧС погибли 165 жителей края.
Татарстан потерял в 2017 году еще 5% сотрудников МЧС — численность их в РТ составила теперь немногим более 300 человек. Не считая Нижегородской области (см. выше: численность сотрудников местного МЧС сократилась в 2017 году с 509 до 335 человек), это самое серьезное сокращение в ПФО. Всего с 2013 года под кадровый «нож» попала почти треть татарстанских спасателей (31%).
Больше всего за 4 года пострадали территориальные подразделения МЧС в Хабаровском крае (уволено почти 60% сотрудников) и Ставропольском крае (-54%), Нижегородской (-53%) и Свердловской областях (почти половина работников).
|Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Российская Федерация
|17 043
|18 111
|21 243
|23 472
|24 830
|г.Москва
|952
|1 050
|1 202
|1 514
|1 578
|г.Санкт-Петербург
|761
|804
|943
|1 055
|1 124
|Тюменская область
|624
|678
|813
|926
|967
|Московская область
|592
|630
|749
|735
|705
|Красноярский край
|501
|517
|632
|718
|804
|Камчатский край
|425
|96
|109
|121
|126
|Ростовская область
|360
|376
|417
|472
|552
|Иркутская область
|347
|370
|462
|490
|522
Но сотрудников территориальным подразделениям МЧС не хватает
В прошлом году мы обращали внимание на то, что сокращения никак не коррелировали с укомплектованностью персонала, а проводились фактически ради повышения зарплаты. На кадровую политику последние 2 года действовал и указ президента РФ от 2016 года, в соответствии с которым предельная численность работников территориальных органов МЧС устанавливалась в 20,3 тыс. единиц (ранее она составляла 26,3 тыс. человек). На тот момент, к началу 2016 года, в них работали 21,2 тыс. человек. «Закатав рукава», кадровые службы выполнили и, кажется, перевыполнили план: уже к концу 2016 года было уволено более 3 тыс. человек, а в 2017 году, как уже отмечалось, еще тысяча. Таким образом, нынешняя численность сотрудников региональных МЧС не добирает до предельной 3 тыс. человек. И это еще не предел: план на 2018 год — сократить до 10%. Правда, в ведомстве уверяют, что сокращения коснутся лишь руководящего состава территориальных подразделений.
Неудивителен и результат: в целом по России к концу 2017 года укомплектованность (отношение фактической численности к штатной) оказалась самой низкой с 2013 года, составив 89,6% (не хватает около 1 700 человек). В 2013 году укомплектованность составляла 93,7%, а лучшим годом в этом смысле был 2014-й, когда она доходила до 95,3%.
|Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
|Уровень управления
|2017
|2016
|2015
|2014
|Республика Саха (Якутия)
|региональный
|76,2
|90,2
|95,9
|86,8
|Магаданская область
|региональный
|76,3
|89,6
|86,9
|90,2
|Мурманская область
|региональный
|77,7
|93,3
|91,7
|90,8
|Тверская область
|региональный
|78,9
|87
|86,4
|89,9
|Приморский край
|региональный
|79,5
|88,5
|97,2
|91,1
|Республика Крым
|региональный
|80,4
|84,2
|88,8
|Курганская область
|региональный
|82,4
|92,3
|89,1
|95,7
|Вологодская область
|региональный
|82,8
|92,7
|96,1
|99,3
|Амурская область
|региональный
|83,3
|92,3
|94
|93,8
Татарстанское МЧС — одно из самых неукомплектованных в ПФО
Самыми неукомплектованными структурами в 2017 году стали территориальные подразделения МЧС в Якутии (укомплектованность составила всего 76,2%), Магаданской (76,3%), Мурманской (77,7%) и Тверской областях (78,9%). И даже в Крыму, несмотря на отдельное внимание российских властей к региону, она снижается не первый год: с 88,8% в 2015 году она упала до 80,4% к 2017-му. Самая низкая укомплектованность в ПФО теперь в Нижегородской области — 88,2% (еще в 2016 году она составляла 95%). Второй по неукомплектованности регион в ПФО — Пензенская область (88,8%), а на третьем месте, увы, Татарстан — здесь не хватает 10% сотрудников (отметим, что только в 2016 году в татарстанском МЧС сократили 12% сотрудников).
Наиболее укомплектованы подразделения МЧС в кавказских регионах — в Карачаево-Черкесии (97,1%), Ингушетии (97,9%), Кабардино-Балкарии (98%), а также в Орловской области (97,2%). Отметим, в число самых укомплектованных территориальных подразделений вошли МЧС сразу четырех регионов ПФО: Чувашии (96,8% — редкий случай, здесь она в 2017 году выросла на 1,25%), Ульяновской области (96,6%), Марий Эл (96,4%), Удмуртии (96,3%).
Впрочем, ни в одном регионе РФ по итогам 2017 года нет полностью укомплектованного территориального подразделения, хотя в прошлом году таковых было четыре: Северная Осетия, Ингушетия, Саратовская и Орловская области. Но в 2017 году в Саратовской области сократили 7% сотрудников и численность спасателей уменьшилась с 229 до 213 человек. В итоге укомплектованность составила там 91,8%.
На бумаге оклады выросли в 2,5 раза, а реальные зарплаты упали
Итак, мы имеем дело с парадоксальным решением властей — продолжать увольнять сотрудников МЧС при ежегодном снижении укомплектованности территориальных подразделений. Объяснить это предположением, что кадровые службы действительно стараются увольнять административных работников (управленцев), а не рядовых сотрудников, которые работают в тяжелых условиях, нельзя.
В голову приходит более очевидное объяснение. Если верить рядовым сотрудникам МЧС, в регионах они не получают и 20 тыс. рублей, в отличие от все тех же управленцев и работников федеральных структур МЧС. Иначе говоря, пока желание властей повысить зарплату толком не воплотилось в жизнь, при одновременном плановом сокращении персонала из МЧС идет и «добровольное сокращение», то есть оттуда продолжают убегать кадры, не желающие работать в экстремальных условиях за маленькие оклады.
Напомним, что с 2012 года по поручению президента РФ был разработан план, в соответствии с которым зарплата сотрудников МЧС до 2018 года должна была вырасти вдвое. Значимые изменения, считают эксперты, произошли в 2015 году, тогда оклады младшего состава выросли (правда, на бумаге) в 2,5 раза. Руководству, старшему составу размер выплат увеличили в 1,5 раза. Однако согласно подсчетам аналитической службы «Реального времени», даже в 2015 году рост средней зарплаты составил в регионах лишь 0,7% (ниже инфляции).
|Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
|Уровень управления
|2017
|2016
|2015
|2014
|Российская Федерация
|федеральный
|164 426
|148 399
|118 222
|136 809
|Чукотский автономный округ
|региональный
|132 808
|117 382
|127 341
|134 630
|Магаданская область
|региональный
|120 498
|110 773
|99 631
|101 532
|Республика Саха (Якутия)
|региональный
|111 621
|96 999
|101 209
|99 046
|Ненецкий автономный округ
|региональный
|102 612
|86 978
|94 689
|97 795
|Ямало-Ненецкий автономный округ
|региональный
|101 407
|97 623
|105 200
|109 846
|Мурманская область
|региональный
|99 137
|88 499
|95 858
|95 745
|Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
|региональный
|96 590
|101 981
|93 002
|90 551
|Сахалинская область
|региональный
|93 056
|88 098
|85 469
|86 850
Спасателям пообещали рост зарплаты… на уровень инфляции
В 2016 году, как мы писали в нашем прошлом материале, зарплаты даже снизились (на 3,6%). В 2017-м они, однако, вновь начали расти: средняя зарплата сотрудников региональных подразделений РФ увеличилась на 6%: с 59,5 тыс. до 63 тыс. рублей. Отметим, что президентский план фактически потерпел катастрофу: за 4 года ни о каком росте зарплат «в 2,5 раза» даже на бумаге речи не идет. Всего с 2013 года средняя зарплата регионального работника МЧС выросла на 9%, а с учетом инфляции (с 2013 по 2017 год она составила более 38%) реальная зарплата снизилась почти на треть. В 2018 году зарплаты работникам МЧС тоже планировали увеличить, но лишь проиндексировав их на уровень инфляции. Изначально на 3,7%, но после «рассмотрения в Госдуме текущего положения в МЧС» индексацию подняли аж до 4%. С учетом прогнозируемой в этом году инфляции (3,5—4%), работники никакого повышения в итоге не заметят.
Самая высокая номинальная средняя зарплата — у сотрудников федерального уровня управления. В 2017 году она составляла 164,4 тыс. рублей, увеличившись за год на 10,8%, а с 2013 года — на треть. Если президент РФ имел в виду повышение зарплат московским генералам, то, чего уж там, оно действительно состоялось! Подобные зарплаты получают сотрудники только тех регионов, где предусмотрена «северная надбавка» за работу в тяжелых природных условиях: на Чукотке (132,8 тыс.), в Магаданской области (120,5 тыс.), Якутии (111,6 тыс. рублей). Любопытно, что именно в Якутии и Магадане самые неукомплектованные подразделения — то есть высокие зарплаты, очевидно, получают лишь местные управленцы, в противном случае в МЧС была бы очередь из желающих там работать. Высокие зарплаты и в других регионах с «северной надбавкой» — в НАО, ЯНАО, ХМАО, Мурманской области (в районе 100 тыс. рублей).
В Татарстане спасатели получают одну из самых низких зарплат — 52,6 тыс. рублей, за год она выросла на 1,5% (с учетом инфляции — упала). Для сравнения, 4 года назад она составляла почти 52 тыс. рублей. То есть фактически не выросла даже номинальная зарплата, а с учетом инфляции упала с 2013 года довольно серьезно. Меньше, чем татарстанские коллеги, в ПФО получают только сотрудники МЧС Ульяновской области (52,5 тыс.) и Марий Эл (50 тыс.). Самые высокие зарплаты в 2017 году получали спасатели Башкортостана (60,6 тыс. рублей), Пермского края (58,9 тыс.), Кировской области (58,7 тыс. рублей). К слову, именно средние зарплаты могут объяснить неукомплектованность в Нижегородской области, здесь они в 2017 году упали даже номинально, составив 52,8 тыс. рублей. Сильнее всего номинально упала зарплата у сотрудников Камчатского края (на 13%). Здесь, к слову, тоже весьма низкая укомплектованность — 83,8%.
Оклад спасателя без опыта и стажа — 5,2 тысячи рублей
Еще раз напомним, что рядовые сотрудники получают в два, а то и в три раза меньше. Для примера см. таблицу с окладами по специальному званию сотрудников МЧС с 2018 года, где рядовой внутренней службы получает 5,2 тыс. рублей (сюда не входит прибавка за выслугу лет и ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание), младший начальствующий состав — от 6,2 до 8,8 тыс. рублей, средний — от 9,8 до 11,4 тыс. рублей, старший — от 12 до 13,5 тыс. рублей. Генералы МЧС — от 20,8 до 26 тыс. рублей.
Если, допустим, устроиться на работу в МЧС впервые, не будучи, разумеется, ни мастером (плюс 30% к окладу), ни даже специалистом 3 класса (плюс 5%), и, стало быть, не имея за душой никакого стажа (за 25-летний стаж к окладу добавляется еще 40% суммы; за стаж от 2 до 5 лет — 10%), то, даже работая сверхурочно и выполняя задачи, «связанные с риском для жизни и здоровья в мирное время» (за это тоже полагается надбавка), рядовой сотрудник МЧС вряд ли сможет получать хотя бы 10—15 тыс. рублей в месяц.
Результаты провалившейся реформы
Тем не менее власти продолжают уверять, что в 2019—2020 годах ожидаются еще две индексации, которые помогут поднять зарплаты. В 2018 году, напомним, на эти цели выделили 2,5 млрд рублей (большая часть пошла пожарным). В 2019 году выделят 3,1 млрд рублей, в 2020-м — 5,8 млрд рублей. Однако, учитывая предыдущие «повышения», надеяться на существенный рост зарплат сотрудникам территориальных подразделений МЧС не приходится. Разве что одновременно с индексацией уволят часть их коллег. Впрочем, и сокращения, как мы уже выяснили, не влекли за собой в последние годы реального и существенного роста заработной платы.
Ситуация в итоге абсолютно патовая. Хотя в конце марта забрезжил какой-то свет в конце тоннеля: даже лояльные к власти деятели, вроде режиссера Никиты Михалкова, резко раскритиковали ситуацию в МЧС и лично министра Владимира Пучкова после трагедии в кемеровском центре «Зимняя вишня» (в итоге были задержаны и местные руководители МЧС), заявив, что из-за сокращений в ведомстве «тушить пожары стало фактически некому». Так, в Кемеровской области численность спасателей и пожарных согласно штатному расписанию снизилась за 3 года на 32,2%: с 439 до 298 человек. Укомплектованность к началу 2018 года снизилась с 93,4 до 84,6%.
Кемерово ли стало последней каплей или понимание, что реформа в МЧС провалилась, однако Пучкова не переназначили министром в новое правительство, сформированное в мае 2018 года. Новым руководителем МЧС стал экс-фсбшник Евгений Зиничев, ранее боровшийся с терроризмом. Тот самый Зиничев, который прославился тем, что пробыл губернатором Калининградской области всего 70 дней, после чего подал в отставку (не привык к публичной работе — говорили близкие к нему люди).
Сотрудникам МЧС теперь остается надеяться, что замкнутый и суровый «спецслужбист» сможет наконец воплотить мечты правительства РФ об идеально работающей структуре МЧС с работниками-профессионалами, получающими высокую зарплату.
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