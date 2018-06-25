Ложь во спасениИ: сокращения в МЧС продолжились, а зарплаты за 4 года не выросли

Итог провала реформы в МЧС: катастрофа в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово и отставка министра Владимира Пучкова

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» год назад уже писала о ситуации, связанной с сокращениями кадров и медленным ростом (а временами даже падением) зарплат в МЧС в последние 3 года. В 2017 году положение почти не изменилось. Реальные зарплаты фактически «заморожены» с 2013 года и индексируются разве что на размер инфляции, тогда как сокращения происходят ежегодно, делая территориальные органы службы все более неукомплектованными. Реформа чрезвычайной службы, по сути, провалилась, и следствием этого стала не только трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», но и отставка министра Владимира Пучкова.

Сокращения не сокращаются

Сокращение сотрудников МЧС в прошлом году продолжилось. Напомним, в 2013—2016 годах было сокращено 28% спасателей, в 2017 году за ними последовали еще 6% — более 1 тыс. человек. Таким образом, численность сотрудников территориальных органов МЧС составила чуть более 17 тыс. человек (сюда не входят гражданский персонал и сотрудники государственной противопожарной службы).

Самые серьезные сокращения произошли в Ставропольском (в 2017 году уволено почти 40% персонала) и Хабаровском краях (-35,7%), Нижегородской (-34,2%), Рязанской (уволена почти четверть сотрудников) и Свердловской областях (-17,6%). Сокращения прошли в 74 регионах РФ. Только в четырех субъектах РФ, в том числе в Башкортостане, численность сотрудников МЧС в 2017 году не изменилась. В восьми регионах она незначительно выросла, а вот в Камчатском крае увеличилась более чем в 4 раза, со 126 до 425 человек. Причем не сказать, что это как-то коррелирует с большим количеством чрезвычайных ситуаций в регионе: напомним, в нашем исследовании статистики ЧС в РФ отмечалось, что на Камчатке в 2016 и 2017 годах произошло по одной ЧС с общим числом жертв 25 человек, хотя еще в 2015 году в семи ЧС погибли 165 жителей края.

Татарстан потерял в 2017 году еще 5% сотрудников МЧС — численность их в РТ составила теперь немногим более 300 человек. Не считая Нижегородской области (см. выше: численность сотрудников местного МЧС сократилась в 2017 году с 509 до 335 человек), это самое серьезное сокращение в ПФО. Всего с 2013 года под кадровый «нож» попала почти треть татарстанских спасателей (31%).

Больше всего за 4 года пострадали территориальные подразделения МЧС в Хабаровском крае (уволено почти 60% сотрудников) и Ставропольском крае (-54%), Нижегородской (-53%) и Свердловской областях (почти половина работников).

Численность работников МЧС РФ, 2017 год

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 17 043 18 111 21 243 23 472 24 830 г.Москва 952 1 050 1 202 1 514 1 578 г.Санкт-Петербург 761 804 943 1 055 1 124 Тюменская область 624 678 813 926 967 Московская область 592 630 749 735 705 Красноярский край 501 517 632 718 804 Камчатский край 425 96 109 121 126 Ростовская область 360 376 417 472 552 Иркутская область 347 370 462 490 522

Но сотрудников территориальным подразделениям МЧС не хватает

В прошлом году мы обращали внимание на то, что сокращения никак не коррелировали с укомплектованностью персонала, а проводились фактически ради повышения зарплаты. На кадровую политику последние 2 года действовал и указ президента РФ от 2016 года, в соответствии с которым предельная численность работников территориальных органов МЧС устанавливалась в 20,3 тыс. единиц (ранее она составляла 26,3 тыс. человек). На тот момент, к началу 2016 года, в них работали 21,2 тыс. человек. «Закатав рукава», кадровые службы выполнили и, кажется, перевыполнили план: уже к концу 2016 года было уволено более 3 тыс. человек, а в 2017 году, как уже отмечалось, еще тысяча. Таким образом, нынешняя численность сотрудников региональных МЧС не добирает до предельной 3 тыс. человек. И это еще не предел: план на 2018 год — сократить до 10%. Правда, в ведомстве уверяют, что сокращения коснутся лишь руководящего состава территориальных подразделений.

Неудивителен и результат: в целом по России к концу 2017 года укомплектованность (отношение фактической численности к штатной) оказалась самой низкой с 2013 года, составив 89,6% (не хватает около 1 700 человек). В 2013 году укомплектованность составляла 93,7%, а лучшим годом в этом смысле был 2014-й, когда она доходила до 95,3%.

Укомплектованность МЧС РФ, 2017 год

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Уровень управления 2017 2016 2015 2014 Республика Саха (Якутия) региональный 76,2 90,2 95,9 86,8 Магаданская область региональный 76,3 89,6 86,9 90,2 Мурманская область региональный 77,7 93,3 91,7 90,8 Тверская область региональный 78,9 87 86,4 89,9 Приморский край региональный 79,5 88,5 97,2 91,1 Республика Крым региональный 80,4 84,2 88,8 Курганская область региональный 82,4 92,3 89,1 95,7 Вологодская область региональный 82,8 92,7 96,1 99,3 Амурская область региональный 83,3 92,3 94 93,8

Татарстанское МЧС — одно из самых неукомплектованных в ПФО

Самыми неукомплектованными структурами в 2017 году стали территориальные подразделения МЧС в Якутии (укомплектованность составила всего 76,2%), Магаданской (76,3%), Мурманской (77,7%) и Тверской областях (78,9%). И даже в Крыму, несмотря на отдельное внимание российских властей к региону, она снижается не первый год: с 88,8% в 2015 году она упала до 80,4% к 2017-му. Самая низкая укомплектованность в ПФО теперь в Нижегородской области — 88,2% (еще в 2016 году она составляла 95%). Второй по неукомплектованности регион в ПФО — Пензенская область (88,8%), а на третьем месте, увы, Татарстан — здесь не хватает 10% сотрудников (отметим, что только в 2016 году в татарстанском МЧС сократили 12% сотрудников).

Наиболее укомплектованы подразделения МЧС в кавказских регионах — в Карачаево-Черкесии (97,1%), Ингушетии (97,9%), Кабардино-Балкарии (98%), а также в Орловской области (97,2%). Отметим, в число самых укомплектованных территориальных подразделений вошли МЧС сразу четырех регионов ПФО: Чувашии (96,8% — редкий случай, здесь она в 2017 году выросла на 1,25%), Ульяновской области (96,6%), Марий Эл (96,4%), Удмуртии (96,3%).

Впрочем, ни в одном регионе РФ по итогам 2017 года нет полностью укомплектованного территориального подразделения, хотя в прошлом году таковых было четыре: Северная Осетия, Ингушетия, Саратовская и Орловская области. Но в 2017 году в Саратовской области сократили 7% сотрудников и численность спасателей уменьшилась с 229 до 213 человек. В итоге укомплектованность составила там 91,8%.





Второй по неукомплектованности регион в ПФО — Пензенская область (88,8%), а на третьем месте, увы, Татарстан — здесь не хватает 10% сотрудников. Фото Олега Тихонова



На бумаге оклады выросли в 2,5 раза, а реальные зарплаты упали

Итак, мы имеем дело с парадоксальным решением властей — продолжать увольнять сотрудников МЧС при ежегодном снижении укомплектованности территориальных подразделений. Объяснить это предположением, что кадровые службы действительно стараются увольнять административных работников (управленцев), а не рядовых сотрудников, которые работают в тяжелых условиях, нельзя.

В голову приходит более очевидное объяснение. Если верить рядовым сотрудникам МЧС, в регионах они не получают и 20 тыс. рублей, в отличие от все тех же управленцев и работников федеральных структур МЧС. Иначе говоря, пока желание властей повысить зарплату толком не воплотилось в жизнь, при одновременном плановом сокращении персонала из МЧС идет и «добровольное сокращение», то есть оттуда продолжают убегать кадры, не желающие работать в экстремальных условиях за маленькие оклады.

Напомним, что с 2012 года по поручению президента РФ был разработан план, в соответствии с которым зарплата сотрудников МЧС до 2018 года должна была вырасти вдвое. Значимые изменения, считают эксперты, произошли в 2015 году, тогда оклады младшего состава выросли (правда, на бумаге) в 2,5 раза. Руководству, старшему составу размер выплат увеличили в 1,5 раза. Однако согласно подсчетам аналитической службы «Реального времени», даже в 2015 году рост средней зарплаты составил в регионах лишь 0,7% (ниже инфляции).

Среднемесячная зарплата работников МЧС РФ, 2017 год

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Уровень управления 2017 2016 2015 2014 Российская Федерация федеральный 164 426 148 399 118 222 136 809 Чукотский автономный округ региональный 132 808 117 382 127 341 134 630 Магаданская область региональный 120 498 110 773 99 631 101 532 Республика Саха (Якутия) региональный 111 621 96 999 101 209 99 046 Ненецкий автономный округ региональный 102 612 86 978 94 689 97 795 Ямало-Ненецкий автономный округ региональный 101 407 97 623 105 200 109 846 Мурманская область региональный 99 137 88 499 95 858 95 745 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра региональный 96 590 101 981 93 002 90 551 Сахалинская область региональный 93 056 88 098 85 469 86 850

Спасателям пообещали рост зарплаты… на уровень инфляции

В 2016 году, как мы писали в нашем прошлом материале, зарплаты даже снизились (на 3,6%). В 2017-м они, однако, вновь начали расти: средняя зарплата сотрудников региональных подразделений РФ увеличилась на 6%: с 59,5 тыс. до 63 тыс. рублей. Отметим, что президентский план фактически потерпел катастрофу: за 4 года ни о каком росте зарплат «в 2,5 раза» даже на бумаге речи не идет. Всего с 2013 года средняя зарплата регионального работника МЧС выросла на 9%, а с учетом инфляции (с 2013 по 2017 год она составила более 38%) реальная зарплата снизилась почти на треть. В 2018 году зарплаты работникам МЧС тоже планировали увеличить, но лишь проиндексировав их на уровень инфляции. Изначально на 3,7%, но после «рассмотрения в Госдуме текущего положения в МЧС» индексацию подняли аж до 4%. С учетом прогнозируемой в этом году инфляции (3,5—4%), работники никакого повышения в итоге не заметят.

Самая высокая номинальная средняя зарплата — у сотрудников федерального уровня управления. В 2017 году она составляла 164,4 тыс. рублей, увеличившись за год на 10,8%, а с 2013 года — на треть. Если президент РФ имел в виду повышение зарплат московским генералам, то, чего уж там, оно действительно состоялось! Подобные зарплаты получают сотрудники только тех регионов, где предусмотрена «северная надбавка» за работу в тяжелых природных условиях: на Чукотке (132,8 тыс.), в Магаданской области (120,5 тыс.), Якутии (111,6 тыс. рублей). Любопытно, что именно в Якутии и Магадане самые неукомплектованные подразделения — то есть высокие зарплаты, очевидно, получают лишь местные управленцы, в противном случае в МЧС была бы очередь из желающих там работать. Высокие зарплаты и в других регионах с «северной надбавкой» — в НАО, ЯНАО, ХМАО, Мурманской области (в районе 100 тыс. рублей).

В Татарстане спасатели получают одну из самых низких зарплат — 52,6 тыс. рублей, за год она выросла на 1,5% (с учетом инфляции — упала). Для сравнения, 4 года назад она составляла почти 52 тыс. рублей. То есть фактически не выросла даже номинальная зарплата, а с учетом инфляции упала с 2013 года довольно серьезно. Меньше, чем татарстанские коллеги, в ПФО получают только сотрудники МЧС Ульяновской области (52,5 тыс.) и Марий Эл (50 тыс.). Самые высокие зарплаты в 2017 году получали спасатели Башкортостана (60,6 тыс. рублей), Пермского края (58,9 тыс.), Кировской области (58,7 тыс. рублей). К слову, именно средние зарплаты могут объяснить неукомплектованность в Нижегородской области, здесь они в 2017 году упали даже номинально, составив 52,8 тыс. рублей. Сильнее всего номинально упала зарплата у сотрудников Камчатского края (на 13%). Здесь, к слову, тоже весьма низкая укомплектованность — 83,8%.

Рядовые сотрудники получают в два, а то и в три раза меньше. Фото Олега Тихонова

Оклад спасателя без опыта и стажа — 5,2 тысячи рублей

Еще раз напомним, что рядовые сотрудники получают в два, а то и в три раза меньше. Для примера см. таблицу с окладами по специальному званию сотрудников МЧС с 2018 года, где рядовой внутренней службы получает 5,2 тыс. рублей (сюда не входит прибавка за выслугу лет и ежемесячная надбавка к должностному окладу за квалификационное звание), младший начальствующий состав — от 6,2 до 8,8 тыс. рублей, средний — от 9,8 до 11,4 тыс. рублей, старший — от 12 до 13,5 тыс. рублей. Генералы МЧС — от 20,8 до 26 тыс. рублей.

Если, допустим, устроиться на работу в МЧС впервые, не будучи, разумеется, ни мастером (плюс 30% к окладу), ни даже специалистом 3 класса (плюс 5%), и, стало быть, не имея за душой никакого стажа (за 25-летний стаж к окладу добавляется еще 40% суммы; за стаж от 2 до 5 лет — 10%), то, даже работая сверхурочно и выполняя задачи, «связанные с риском для жизни и здоровья в мирное время» (за это тоже полагается надбавка), рядовой сотрудник МЧС вряд ли сможет получать хотя бы 10—15 тыс. рублей в месяц.

Результаты провалившейся реформы

Тем не менее власти продолжают уверять, что в 2019—2020 годах ожидаются еще две индексации, которые помогут поднять зарплаты. В 2018 году, напомним, на эти цели выделили 2,5 млрд рублей (большая часть пошла пожарным). В 2019 году выделят 3,1 млрд рублей, в 2020-м — 5,8 млрд рублей. Однако, учитывая предыдущие «повышения», надеяться на существенный рост зарплат сотрудникам территориальных подразделений МЧС не приходится. Разве что одновременно с индексацией уволят часть их коллег. Впрочем, и сокращения, как мы уже выяснили, не влекли за собой в последние годы реального и существенного роста заработной платы.

Ситуация в итоге абсолютно патовая. Хотя в конце марта забрезжил какой-то свет в конце тоннеля: даже лояльные к власти деятели, вроде режиссера Никиты Михалкова, резко раскритиковали ситуацию в МЧС и лично министра Владимира Пучкова после трагедии в кемеровском центре «Зимняя вишня» (в итоге были задержаны и местные руководители МЧС), заявив, что из-за сокращений в ведомстве «тушить пожары стало фактически некому». Так, в Кемеровской области численность спасателей и пожарных согласно штатному расписанию снизилась за 3 года на 32,2%: с 439 до 298 человек. Укомплектованность к началу 2018 года снизилась с 93,4 до 84,6%.

Пучкова не переназначили министром в новое правительство, сформированное в мае 2018 года. Фото Максима Платонова

Кемерово ли стало последней каплей или понимание, что реформа в МЧС провалилась, однако Пучкова не переназначили министром в новое правительство, сформированное в мае 2018 года. Новым руководителем МЧС стал экс-фсбшник Евгений Зиничев, ранее боровшийся с терроризмом. Тот самый Зиничев, который прославился тем, что пробыл губернатором Калининградской области всего 70 дней, после чего подал в отставку (не привык к публичной работе — говорили близкие к нему люди).

Сотрудникам МЧС теперь остается надеяться, что замкнутый и суровый «спецслужбист» сможет наконец воплотить мечты правительства РФ об идеально работающей структуре МЧС с работниками-профессионалами, получающими высокую зарплату.