«Звезда смерти»: почему «Амкар» умирает в канун ЧМ-2018

Новый губернатор Пермского края предпочитает баскетбол, и другие «тайны мадридского двора» вокруг «кончины» клуба

Накануне Пермь встретила свое 295-летие. День города болельщики «Амкара» особенно не отмечали, но все праздничные мероприятия посещали в красно-черной атрибутике, дабы обратить внимание власти на значимость клуба для региона. А в ночь с 11 на 12 июня многие заборы и бетонные стены города окрасились в красно-черные граффити. Уже сегодня должна решиться судьба «Амкара» — изучив документы, представителей клуба пригласили на заседание комиссии РФС по лицензированию. Вероятная смерть команды, о которой, судя по всему, будет объявлено, станет уже третьей по счету в России за последний месяц. Однако кончины «Тосно» и «Кубани» вызвали куда меньший резонанс. О причинах и виновниках приближающегося закрытия одного из главных долгожителей Премьер-лиги — в материале пермского автора «Реального времени».

Зимние 201 миллион рублей от Пермского края сразу ушли на налоги

Совсем не так давно «Амкар» чуть было сам не покинул РФПЛ, впервые с 2004 года загнав себя в угол под названием «стыковые матчи». Однако команда Вадима Евсеева нашла из него выход, на классе переиграв пока не готовый к большим свершениям «Тамбов». Казалось бы, можно выдохнуть после самого тяжелого за все годы существования клуба сезона. Позади локальный конфликт с министром спорта Пермского края (который, кстати, уже ушел в отставку), позади абсурдный отзыв лицензии у стадиона «Звезда». Позади и «слив со всех сторон».

Прошлой зимой тогда еще главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев рассказывал о предсмертном состоянии клуба и вероятном банкротстве. «Амкар» мог не всплыть уже в декабре, но Пермский край выделил команде, по некоторым данным, 201 миллион рублей, чтоб она доковыляла до конца сезона. Правда, 194 миллиона, по словам все того же Гаджиева, сразу ушли на налоги.

Затем «Амкару» запретили играть дома, но красно-черные как всегда умело выкрутились, унизив попутно будущего чемпиона «Локомотив» на его поле и еще и «выкрав» из Москвы около 20 миллионов рублей за билетную программу. С этими деньгами «Амкар» смог достойно завершить сезон. Однако, по словам форварда красно-черных Алексея Гасилина, игрокам почти три месяца не платят зарплату и премиальные.

Затем «Амкару» запретили играть дома, но красно-черные как всегда умело выкрутились, унизив попутно будущего чемпиона «Локомотив». Фото fc-amkar.org



Логично, что РФС не выдал «Амкару» лицензию на новый сезон. Но в Перми на этот тревожный звоночек, уже второй после зимнего, никто так и не обратил внимания, поскольку клуб стабильно не проходил эту процедуру с первого раза на протяжении последних лет десяти (исключение — позапрошлый сезон).

До 30 мая «Амкар» должен был аккуратно устранить все недочеты, выявленные специальной комиссией РФС, и подать апелляцию. Для руководства красно-черных это заученный алгоритм, как и для многих других клубов — таковы реалии. В итоге все так и произошло — апелляция была подана и удовлетворена. «Амкар» обыденно получил лицензию от РФС на сезон 2018/19. Без бюджета на новый сезон. С трехмесячными долгами по зарплате.

Вадим Евсеев после ответной игры с «Тамбовом» в клубном автобусе объявил подопечным дату выхода из отпуска — 18 июня, хотя еще не подписал с клубом новый контракт, предложенный исполнительным директором Денисом Масловым в прямом эфире «Нашего футбола». В социальных сетях клуба объявили о выбранном для сборов месте — живописной и дешевой Словении. Посыпались также новости об уходящих из клуба игроках, у которых завершился срок аренды (Оланаре, Эззатоллахи, Рязанцев) или истек контракт (Хомич, Прокофьев, Салугин, Браун Форбс). Футбольная Пермь подсознательно обыденно готовилась к новому сезону, параллельно смакуя приближение невиданного в России футбольного праздника. Теперь, похоже, сладкое предвкушение чемпионата мира для всех неравнодушных к «Амкару» сменяется горечью утраты.

Вадим Евсеев после ответной игры с «Тамбовом» объявил подопечным дату выхода из отпуска — 18 июня, хотя еще не подписал с клубом новый контракт. Фото fc-amkar.org

Агентский «вброс»

Похоронную информационную волну в интернете запустил футбольный агент Павел Нестеров, ведущий дела нескольких футболистов «Амкара». «Решение принято! Команды «Амкар» больше нет. Футболисты подписывают документы и забирают трудовые. <…> «Амкар» умер», — написал Нестеров в своем твиттере. Официальная группа «Амкара» «ВКонтакте» тут же начала рубить невиданный доселе трафик. Посыпались сотни комментариев с вопросами о будущем клуба. Самое изумительное — пресс-служба клуба ничего не знала о будущем клуба. Администрация группы «ВК» закрыла комментарии, а в «остальном» интернете, как это всегда происходит, поползли миллионы как похожих на правду, так и совсем экзотических слухов. Например, еще до вброса Нестерова ряд источников сообщал, что пермский футбольный клуб может переехать в Нижний Новгород или Калининград. Удивительно, что многие болельщики верили в такую откровенную фантазию.

Официальные лица — руководство «Амкара» в лице генерального и исполнительного директоров — отказывались комментировать ситуацию, не брали трубки. В РФС рассказали о непредоставлении «Амкаром» финансовых гарантий на новый сезон и отзыве недавно выданной лицензии. В воздухе завис вопрос о том, где были эти гарантии раньше и как без них РФС удовлетворил апелляцию пермяков. Вся ситуация в целом складывается в типичный российский футбольный цирк.

Новый губернатор предпочитает баскетбол

Спрогнозировать кончину «Амкара» можно было еще зимой, но менеджмент клуба, по всей видимости, понадеялся на дальнейшую помощь руководства края в лице губернатора. Ведь так было всегда. Но с прошлого года в Пермском крае сменился губернатор — им стал Максим Решетников. По слухам и некоторым фактам, ему больше по душе баскетбол. Совпадение или нет, но финансирование баскетбольной «Пармы» в Перми сейчас твердое и стабильное, клуб не знает проблем. А вот хоккейный «Молот-Прикамье», гандбольные «Пермские медведи» и футбольный «Амкар» почти одновременно объявляют о своей кончине.

Глава региона, очевидно, имеет рычаги влияния в крае, где работает и зарабатывает огромное количество промышленных предприятий. Но по всей видимости, у губернатора и подведомственного ему министерства спорта нет ни времени, ни желания заниматься вопросом финансирования профессионального спорта в Перми.

В итоге губернатор более не собирается выделять «Амкару» деньги на 2018 год, так как прописанный в смете 201 миллион рублей уже был выделен. При этом в кабинете президента «Амкара» Геннадия Шилова не стоит очередь из потенциальных спонсоров. У клуба, напомним, долги по зарплате и премиальным перед футболистами и всеми сотрудниками.

В то время как «Амкар» проходил процедуру лицензирования на новый сезон, губернатор в своем кабинете принимал живых легенд «Амкара» Алексея Попова и Константина Парамонова и бывшего директора «Звезды» Валерия Волошина. Фото permkrai.ru



Попов, Парамонов и «Звезда смерти»

В такие критические моменты в добрых фильмах обычно происходит «неожиданный» сюжетный поворот. В случае «Амкара» это мог быть сердобольный и любящий футбол спонсор, готовый протянуть руку и вытянуть красно-черных из болота. Однако по душу «Амкара» пришел лишь палач, причем порожденный самим клубом.

Неожиданно на авансцену вышла пермская «Звезда». Не стадион — футбольный клуб. По иронии судьбы, на смену именно этой команде в начале 1990-х пришел «Амкар», и тогда многие пермские болельщики обвинили заводской коллектив в том, что именно он виновник кончины «Звезды». Но на самом деле «Амкар» тогда финансировался пермским заводом «Минеральные удобрения», а не областным руководством.

Сегодня возрождающаяся «Звезда» заходит с другого фланга, через губернатора. В то время как «Амкар» проходил процедуру лицензирования на новый сезон, губернатор в своем кабинете принимал живых легенд «Амкара» Алексея Попова и Константина Парамонова и бывшего директора «Звезды» Валерия Волошина. Пришла троица с инициативой о создании еще одного футбольного клуба — «Звезды». Суть проекта состоит в том, что новый клуб — база для развития молодых пермских футболистов, которым предстоит переходить из молодежного футбола во взрослый. Соответственно, спонсоров на такой проект в крае найти невозможно, а значит, остается один выход — поддержка губернатора.

Для краевой власти, в частности для губернатора, новый футбольный клуб, созданный специально для пермской молодежи — своеобразная «отмазка» за развал сразу двух легендарных спортивных клубов. В особенности «Амкара», являющегося самым успешным футбольным клубом за всю историю Прикамья. Причем «отмазка» откровенно слабая, учитывая красно-черную базу фанатов по всему краю. Например, фанатское сообщество «Пермь Великая» уже объявило «всеобщую мобилизацию». Причем они не только пишут наивно-детские письма Владимиру Путину, но и ищут юристов, с помощью которых планируют отстаивать команду перед руководством края.

«В России закрыть клуб — дело пяти секунд», — Николай Зайцев, для которого «Амкар» за три года стал родным, рубит правду-матку. Фото fc-amkar.org

Что касается пермской «Звезды», то не факт, что новый клуб проживет больше одного-трех лет. И вообще, в Перми популярна точка зрения, что «старый новый» футбольный клуб — некая месть Алексея Попова «Амкару», точнее его руководству.

Дело в том, что Попов, местный воспитанник и легенда, открыто конфликтует с руководством клуба в лице нижегородского менеджера Дениса Маслова. Возможно, вследствие того, что не получил рабочего места в клубе — рассуждать о причинах остается лишь на уровне догадок и домыслов. Другой инициатор создания «Звезды», лучший бомбардир в истории «Амкара» Константин Парамонов, был до начала прошлого сезона главным тренером молодежной команды пермяков, демонстрировавшей ужасные результаты. Тот же Маслов открыто критиковал главного тренера дублеров и после занятого в сезоне 2016/17 последнего места в молодежном первенстве перевел Парамонова на работу в клубной академии. В общем, у обеих пермских легенд есть веские основания идти против руководства клуба.

Эпилог

Итак, 13 июня «Амкар» приглашен на комиссию РФС по лицензированию футбольных клубов. Там, скорее всего, будет принято решение об отзыве лицензии у клуба, и это будет означать, что ни в РФПЛ, ни в ФНЛ мы «Амкар» больше не увидим. Команда будет расформирована, клуб — признан банкротом. А в ПФЛ готовится заявиться пермская «Звезда» — Попов, Парамонов и Волошин, заручившиеся поддержкой губернатора, настроены серьезно.

И обиднее всего в этой ситуации за пермских болельщиков, для многих из которых «Амкар» был без преувеличения смыслом жизни. Обидно за неравнодушных футболистов вроде Белорукова, для которого Пермь стала роднее Санкт-Петербурга, Комолова и Зайцева, уже давших прессе эмоциональные комментарии.

«В России закрыть клуб — дело пяти секунд», — Николай Зайцев, для которого «Амкар» за три года стал родным, рубит правду-матку. С ним согласны в Тосно—Санкт-Петербурге и Краснодаре. И к сожалению, все это творится на наших глазах за несколько дней до старта самого главного футбольного турнира на планете.