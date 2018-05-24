«Слив» со всех сторон: кто виноват в том, что «Амкар» чуть не вылетел в ФНЛ

Пермский клуб, вышедший в Премьер-лигу в 2004 году, никогда не был так близок к провалу, как этой весной

Впервые с 2004 года, когда «Амкар» выиграл тогда еще Первый дивизион и вышел в Премьер-лигу, пермяки были так близки к понижению в классе. Неприятная ситуация была в 2010 году, когда судьба команды решилась в последнем туре, но тогда еще не существовало стыковых матчей. С сезона 2011/12, когда стыки и появились, «Амкар» не финишировал ниже 12-й строчки, дающей право их избежать. А вот минувший сезон, ставший самым трудным для клуба за последние 8 лет, мог стать последним в элите российского футбола. К счастью для пермяков, они оказались организованнее и выше классом, чем «Тамбов». Более того, по информации «Реального времени», тамбовский клуб и не собирался играть в РФПЛ, даже в случае победы в стыках. Но все это не отменяет того факта, что «Амкар» был близок к вылету как никогда. О том, кто в этом виноват, — в материале пермского автора «Реального времени».

Глава минспорта Пермского края Олег Глызин

Новый министр спорта Пермского края начал свою работу в январе 2017 года с типичной мантры бравого чиновника, ратующего за спорт и ЗОЖ: «Профессиональные клубы должны зарабатывать сами. Мы будем вкладываться в массовый и детский спорт». Кроме пары-тройки турников, появившихся в пермских дворах, и публичных «терок» с руководством двух самых популярных в крае профессиональных команд, о новой политике Глызина ничего слышно не было. Хоккейный «Молот-Прикамье» — одна из самых посещаемых команд ВХЛ — еле докатил до окончания сезона и даже залез в плей-офф, но весь в долгах и на грани расформирования. В «Амкаре» ситуация чуть радужнее только за счет более убедительного управления клубом и выступления в самой престижной футбольной лиге России. И если бы «Тамбов» не был настолько ниже классом и выбил пермяков в стыковых играх, профессиональный футбол в столице края мог погибнуть.

Сам конфликт между клубом и министром спорта начал развиваться в конце 2017 года. Наставник «Амкара» Гаджи Гаджиев, который уже подходил к завершению своей трехлетней карьеры в Перми, выдал в прессе секрет с бюджетной кухни: «Клуб может прекратить существование. <…> Мы разработали стратегию экономического развития, но, чтобы ее реализовать, нужны время и поддержка со стороны края, но региональное министерство спорта этим заниматься не хочет». Потом под словами Гаджи Муслимовича подписался генеральный директор пермяков Игорь Резвухин: «Нам не подтверждают финансирование на будущий год ни со стороны края, ни со стороны спонсора».

Уже зимой «Амкар» рисковал сняться с чемпионата по ходу сезона. Клуб и министерство спорта огрызнулись друг на друга еще парой интервью в прессе, но внезапно через некоторое время «ударили по рукам». Министр спорта продолжал разбрасываться популистскими комментариями про спортивные площадки детишкам, сократил финансирование «Амкара» на 19 миллионов рублей, а руководство пермяков, в свою очередь, смогло убедить министра продолжать спонсировать клуб, хотя и на более жестких условиях. В итоге «Амкар» сумел доковылять до конца сезона. Единственный аргумент клуба в борьбе за выживание — продолжение агонии в Премьер-лиге. Лишь сохранение прописки в ней оставляет шансы на минимальное финансирование команды.

Конфликт между клубом и министром спорта начал развиваться в конце 2017 года. Фото duma.perm.ru



Футбольный арбитр Михаил Вилков

Помните удручающий по своей атмосфере матч «Амкар» — «Арсенал», перенесенный из Перми в Уфу? Тогда «Амкар», который не сказать чтобы сыпался по игре, бомбили со всех нефутбольных сторон. Про министра спорта мы уже сказали, а здесь — более локальная история.

По сути, Вилков присудил победу тульскому «Арсеналу» уже на 10 минуте, когда поставил один из самых неоднозначных пенальти в сезоне. И если вопрос, фолил ли в этом эпизоде защитник «Амкара» на Артеме Дзюбе, остается открытым, то сомнений в том, где был совершен потенциальный фол, нет — за пределами штрафной. Да, конечно, «Амкар» сам виноват в том, что не умеет отыгрываться и играть «первым номером» (выносим за скобки «домашний» вынос чемпиона), и именно поэтому у него не было шансов после гола Дзюбы. При счете 0:1 Евсеев, при котором «Амкар» впервые и единственный раз вышел играть по схеме 4-3-3, отошел к привычной формации в три защитника и пытался вернуть свою команду в игру.

«Амкар» даже прижал туляков, и гол, казалось, назревал, но Вилков вновь вмешался в игру, достав из кармана красную карточку для только что вышедшего на поле Фегора Огуде. Эпизод, по мнению экспертов, тянул максимум на желтую карточку. Но Вилков неправильно оценил эпизод, в чем признался после игры: «Извиняться перед кем-либо не хочу. Скажу одно: мне стыдно за несправедливое удаление Огуде».

В конце того злополучного матча Вилков назначил второй пенальти и удалил второго пермяка. В итоге за нижегородского судью «извинился» тогда еще руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский, поставив Вилкову «единицу» и отстранив от матчей, но разве извинения положишь в копилку турнирной таблицы? Именно в этой игре «Амкар» был способен набрать очки, которые позволили бы избежать стыковых матчей.

Историю о лишении пермского стадиона «Звезда» лицензии на право принимать матчи Премьер-лиги знают все. Фото fc-amkar.org



РФС и РФПЛ

Историю о лишении пермского стадиона «Звезда» лицензии на право принимать матчи Премьер-лиги знают все. Но мало кто углублялся в ее суть и не поддавался соблазну облить «Амкар» и его доисторический стадион помоями.

В начале сезона 2017/18 стадиону была выдана соответствующая лицензия сроком до 2020 года. Однако после «эпохальной» кубковой игры с «Авангардом» в феврале этого года, проведение которой при таких погодных условиях, по идее, необходимо было запретить, лицензия внезапно была отозвана. Работники стадиона «Звезда», расчищая снег до ледяной корки во время четвертьфинала, чуть перестарались и вымели из синтетики большую часть резиновой крошки. Неожиданно нагрянувшая в Пермь комиссия не пожалела «Амкар», который только недавно оправился от войн с местным министерством спорта, и запретила проводить матчи на «Звезде».

Молодежка красно-черных тем временем спокойно катала мяч по тому самому «газону», а основа смоталась в Уфу, а затем и в Москву. При этом, по признанию всех игроков и тренеров, никто вообще не понимал, в чем дело. По их словам (футболистам, согласитесь, в этом вопросе верится больше, чем неким «экспертам»), пермский газон был в отличном состоянии, а его уфимский «коллега» по качеству футбольного покрытия от него никак не отличался. Некоторые даже утвердали, что без огромного количества крошки играть приятнее: она не забивается во все части тела, а мяч гораздо быстрее катится по газону.

Тем временем руководство «Амкара» эпатировало российское футбольное сообщество ультиматумами сыграть в Хабаровске, а в итоге (совместно с футболистами) совершило «кражу века» в Черкизово, обыграв «Локомотив». Чтобы вернуться в Пермь, необходимо было закупить и засыпать еще крошки, дабы газон совсем в ней утонул. Но в Перми тогда не было ни плюсовой температуры, при которой эту крошку можно засыпать, ни, собственно, денег на ее закупку.

Более того, РФС порекомендовал «Амкару» заменить искусственный газон на стадионе «Звезда»… посреди сезона. На это лаконично отреагировал генеральный директор Резвухин: «Как можно поменять газон в минусовую температуру?». Также он признался, что «Амкар» посылал кучу писем в РФС с просьбой разъяснить эту позицию, но не получал на них ответа.

В начале апреля клуб отправил в РФС очередное письмо, в котором пригласил комиссию проверить газон. Та допустила стадион до матчей Премьер-лиги, но глава РФПЛ Сергей Прядкин поставил жесткое условие: по окончании сезона обязательно поменять покрытие на новое. Никого в руководстве нашего футбола не волновало мнение тех, кто на этом самом покрытии играет — ни одной претензии в его адрес от футболистов так и не поступило. Вся эта история не позволила «Амкару» добрать от трех до шести очков.

Проваленные сборы (по признанию Гаджиева) и вытекавшие из этого игровые проблемы преследовали команду все лето. Фото fc-amkar.org



«Амкар»

Здесь, как и в предыдущем пункте, история сразу в нескольких лицах. Несмотря на откровенный «слив» команды со всех сторон, она сама довела себя до 13-го места в турнирной таблице. 5-матчевая безголевая серия и 7 матчей без побед на старте сезона сразу отбросили «Амкар» на дно, где снизу могли постучать только хабаровские армейцы.

Проваленные сборы (по признанию Гаджиева) и вытекавшие из этого игровые проблемы преследовали команду все лето. В сентябре в тренерский штаб вернулся Вадим Евсеев, «Амкар» одержал серию «сухих» побед, но потом опять пошли проблемы. И если вопросы в обороне были решены — «Амкар» вновь стал самым крепким «автобусом» — то атака по-прежнему была самой никудышной в лиге. Не получалось ни создавать моменты, ни реализовывать их.

Еще одна неожиданно свалившаяся на голову команды проблема — игра в домашних матчах. «Амкар», который всегда славился успешной игрой на своем поле и ужасной — на чужом, в этом сезоне делал с точностью до наоборот. В гостях команда успешно отсиживалась в обороне, ей хватало пару раз выбежать в острую контратаку и затем опять «закрыться». А дома «Амкар» регулярно допускал нелепые ошибки в защите, а когда надо было отыгрываться, не мог перестроиться на игру «первым номером». Апогей домашней игры «Амкара» в этом сезоне — последний тур с «Ахматом», когда избежание стыков было в руках самих пермяков. Весь второй тайм в большинстве, не высовывающийся из своей штрафной соперник и дикие для «Амкара» 68% владения мячом — этого не хватило даже на один гол. Всего три домашние победы, одна из которых в Москве, а другая — над «СКА-Хабаровском» — это была заявка на самовывоз из Премьер-лиги.

В общем, творцов сезона на грани катастрофы в исполнении «Амкара» хватает. А вот найдутся ли люди, которые переломят неутешительные тенденции, пока непонятно.