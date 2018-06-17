«Я устаю, качество управления компанией снижается»

Интернет-газета «Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Как стать командой, работая в одном офисе, чем работа аэропорта похожа на управление компанией и как геймеры меняют бизнес-среду — предприниматели рассказали «Реальному времени», какие книги читают во время перелетов и в командировках.

Тимур Ахмеров, генеральный директор «Барс ГРУП»:

— Я бы порекомендовал книгу Фредерика Лалу «Открывая организации будущего». Бизнес настолько быстро меняется, что порой стандартные системы управления не работают. В книге подробно раскрывается тема развития организации, я считаю, что она должна быть на столе у менеджеров среднего и высшего звена. Из командообразующих книг советую «Пять пороков команды» Патрика Ленсиони. Она иллюстрирует ситуацию, в которой персонажи, работающие в одном офисе, не могли добиться успеха до тех пор, пока не стали одной командой. Если говорить о международном бизнесе, то мне порекомендовали прочесть книгу Ричарда Льюиса «Столкновение культур. Путеводитель для всех, кто делает бизнес за границей». Уже прочел введение, и оно меня зацепило.

Айдар Гузаиров, генеральный директор компании «ICL Системные технологии»:

— Книги я выбираю стихийно, составляю подборку на iPad и во время командировок ее изучаю. Частые перелеты способствуют этому, всегда есть время для чтения. Я не читаю книги от корки до корки, а ищу интересные моменты, что-то перечитываю. На художественную литературу времени нет, надеюсь, что смогу ее изучить вне рабочего графика.

Обязательно надо всем прочитать Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей» и книги Ицхака Адизеса. Я негативно отношусь к отечественным авторам, доверяю только издательству «Манн, Иванов и Фербер». Читаю то, что они советуют в отзывах. Мне кажется, что самая главная мысль, которую я сформировал по всем прочитанным книгам, — надо ставить цель и достигать ее. Читая произведение, всегда проецирую его на свои или сиюминутные, или стратегические планы.

Владимир Конышев, разработчик роботов, генеральный директор компании «Нейроботикс»:

— В этом году я сконцентрировался на повышении личностной эффективности, изучал книги по тайм-менеджменту, менеджменту команд, лайфхакам. Прочел книгу Игоря Манна «Номер 1: Как стать лучшим в том, что ты делаешь». Со временем сложность проектов возрастает, и в конце прошлого года я почувствовал, что моя работа стала неэффективной. Я устаю, качество управления компанией снижается. Книги по тайм-менеджменту Игоря Манна помогают структурировать свое время, в результате появляется дополнительные свободные часы. В книгах содержатся рекомендации для поддержания здоровья, ведь бизнесмен не может позволить себе болеть. Каждый пропущенный день на работе — это удар по продуктовой линейке компании. Простые советы по тайм-менеджменту помогают улучшить качество жизни, качество управления. Появляется дополнительное время, которое можно тратить на себя, семью или начать новые проекты.

Василий Воропаев, CEO и основатель сервиса Rubrain.com:

— Мне безумно понравился «Аэропорт» Артура Хейли, роман о повседневной жизни огромного аэропорта. Действие происходит в вымышленном Международном аэропорту им. Линкольна в пятницу вечером, с 18.30 до 1.30, в один из январских дней 1967 года. На аэропорт обрушился снежный буран. Администрация, наземные службы и летный персонал работают в условиях запредельных нагрузок, чтобы аэропорт продолжал функционировать. Это захватывающий жанр производственного романа.

Я читал его в издании 1980 года. Не буду расшифровывать, что это значит, «кто знает, тот поймет». Мне посоветовал его прочитать знакомый, которому доверяю такой выбор. Я прочитал его за один вечер и полночи. Читая, сравнивал с работой, с которой сам сталкиваюсь каждый день. И там, и там люди, работа с людьми, проблемы, вопросы, которые надо решить. Но в аэропорту целый микромир: техника и люди, «живые», а не как у нас, на экранах мониторов. От моих решений не зависит жизнь людей или сиюминутная реакция, как в аэропорту, — иначе катастрофа. От моих решений не зависит ближайший отпуск или важная встреча людей, куча вопросов в разных областях жизни и работы. После прочтения книги захотелось руководить аэропортом. Во-первых, это трудно. Это огромная машина с «разными деталями», которые надо держать в голове. Во-вторых, мало собрать всех, надо «завести» так, чтобы работало, как часы. Ну а в-третьих, романтика: кто не хотел бы попробовать работать с самолетами.

Анна Александровская, CEO медийного агентства Total View:

— Одна из последних книг, которую я прослушала, — «Доигрались! Как поколение геймеров навсегда меняет бизнес-среду» Джона Бека и Митчела Уэйда. Авторы отметили уникальные навыки геймеров и их отличие от остальных участников бизнес-среды. Геймеры смело, но очень обдуманно идут на риск. Они умеют выполнять множество дел одновременно и принимать неожиданные организационные решения. В бизнесе такие люди успешно работают в команде и нацелены только на победу! Они могут быть сильными именно в том, что так необходимо компаниям сегодня и без чего невозможен бизнес завтра. Руководителям старше 35 лет, которые управляют геймерами, но сами при этом не увлечены онлайн-играми, книга Бека и Уэйда даст инструкцию, как мотивировать таких сотрудников играть за вашу компанию и выигрывать.

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