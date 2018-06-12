В Свияжском музее летают ангелы

Фото: Максим Платонов

На острове-граде Свияжске скоро начнет принимать посетителей Музей истории Успенского монастыря, созданный на территории действующей мужской монашеской обители по инициативе митрополита Казанского и Татарстанского Феофана. Подробности — в материале «Реального времени».

В согласии

Желание открыть музей в историческом здании одновременно оказалось и у монастыря, и у музея-заповедника «Остров-град Свияжск», и у фонда «Возрождение», но озвучил его впервые, конечно, глава Татарстанской митрополии владыка Феофан, автор многих церковно-культурных инициатив. Создавать интерьеры музея пригласили давно и успешно сотрудничающую с музейными структурами дизайнерскую мастерскую «Айбят», которой руководит Сергей Насекин.

«Музей, который создан в Никольской церкви Успенского монастыря — это уникальный опыт взаимодействия музея и церковных структур. Есть разные примеры сотрудничества в этой области, разные примеры воплощения церковных музеев. Чем уникален наш музей? Он находится на территории объекта РПЦ и на территории объекта ЮНЕСКО. Музей-заповедник как организация, на которую возложены функции оперативного управления культурным объектом ЮНЕСКО, естественно, плотно взаимодействует с монастырем в этой области. Изначально все отчеты перед ЮНЕСКО готовятся музеем-заповедником. Об этом достигнута соответствующая договоренность. Хотя одновременно и в монастыре создается сейчас структура, которая будет отвечать за сохранность объекта ЮНЕСКО. А так же группа мониторинга буферной зоны этого объекта, которая является не менее важной составляющей, создается в музее-заповеднике», — рассказал «Реальному времени» директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск» Артем Силкин.

В монастыре создается сейчас структура, которая будет отвечать за сохранность объекта ЮНЕСКО. А так же группа мониторинга буферной зоны этого объекта, которая является не менее важной составляющей, создается в музее-заповеднике», — рассказал « Артем Силкин



По его словам, существуют музеи чисто церковные, например, в Вологодской или Ярославской митрополиях, они представляют собой собрание неких артефактов, они больше похожи на комнаты древности, где собрана утварь, археологические находки, предметы быта. Музей истории Свято-Успенского монастыря, созданный научной группой музея-заповедника и представителями Татарстанской митрополии иной. Музей в Никольской церкви выполняет несколько функций. С одной стороны, он позволяет познакомить просветителей с историей Успенской обители, собственно Успенского собора и его уникальных фресок С другой стороны его задача заключается в просвещении в области православия, что особенно важно для посетителей иных конфессий, а туристы едут сейчас на Свияжск со всего света.

«Как только Свияжск стал объектом ЮНЕСКО, количество иностранных посетителей увеличилось в разы, когда приезжает человек из Европы, человек христианской культуры, он более-менее подготовлен, но у нас много туристов, например, из стран Азии, из Японии, для того, чтобы они поняли ценность объекта, на котором находятся. Им нужна информация», — пояснил Артем Силкин.

Подготовка к экскурсии в собор

Итак, задача музея — рассказать об истории обители, подготовить посетителей к посещению Успенского собора. Дело в том, что по требованию ЮНЕСКО Успенский собор будет посещаться ограничено — и по времени, и по количеству туристов или паломников. Уникальные фрески Успенского собора — произведения искусства нежные, им нужен особый влажно-температурный режим. Углекислый газ, выделяемый при дыхании, действует на них губительно. Антропогенное влияние на памятник и фрески ЮНЕСКО необходимо снижать.

По требованию ЮНЕСКО Успенский собор будет посещаться ограничено — и по времени, и по количеству туристов или паломников



Поэтому чтобы все же узнать о фресках и подготовить людей к их восприятию, в музее истории монастыря посетителям сначала покажут десятиминутный фильм об этом виде изобразительного искусства, крупные планы позволят подробно рассмотреть даже мелкие детали росписи, для этого оборудован специальный небольшой зал с экраном. В фильм, кстати, даже включены фрагменты из «Андрея Рублева» Андрея Тарковского. После этого люди, подготовленными, проходят в Успенский собор.



Вторая задача — миссионерская. «Как видно по стендам музея — их значительная часть носит миссионерский характер. На четырех языках — русском, татарском, английском и китайском — на них рассказано об основах православной веры. Здесь можно узнать как устроен православный храм, как устроен иконостас, есть информация об истории церкви, о монашестве, о православии на Руси и, в частности, в Поволжье. Создавая эти миссионерские стенды, мы в первую очередь исходили из того, какие вопросы люди чаще всего задают», — рассказывает наместник Свято-Успенского мужского монастыря игумен Симеон.

Игумен Симеон (Кулагин) по светскому образованию историк, преподавал в вузе, однажды поехал в паломничество в Оптину пустынь, да так и решил там остаться. Принял постриг. Полтора года назад волею Господа попал на Свияжск, впервые стал наместником. Естественно, что музейное дело для него — привычное. «Я не ожидал, что Свияжск это такая жемчужина, хотя слышал о нем», — делится отец Симеон.

Музейное дело для отца Симеона — привычное



Как стать дарителем

Естественно, несколько стендов рассказывают о том, как Успенский монастырь был признан памятником ЮНЕСКО и какие в результате этого накладываются обязательства. Разумеется, в музее не может быть без экспонатов. На витринах можно видеть иконы, богослужебную утварь, книги. Создателям музея хочется, чтобы как можно больше экспонатов было связано со Свияжским Успенским монастырем, но после десятилетий безбожия их обнаружить непросто.

И отец Симеон обращается к коллекционерам, к православным людям, всем, у кого есть что-то относящееся к Успенскому монастырю, пожертвовать артефакты монастырскому музею. То есть каждый из нас может стать дарителем и принять участие в формировании экспозиции музея церковной истории.

«Те, предметы, что у нас есть, приносили люди, часть хранилась в монастыре, часть из музея-заповедника предоставлена нам его директором Артемом Силкиным», — поясняет игумен Симеон. И хотя наиболее ценные иконы Успенского монастыря находятся в храмах, как, например, икона с изображением Святителя Германа, где святой запечатлен на фоне Свияжска, она находится у мощей святого в соборе Всех Скорбящих Радости, в музее много раритетов.

Музей расположен в подклети храма XVI века, до революции в этих помещениях находилась монастырская поварня (кухня)



Например, псалтирь, изданный в XVII веке, на нем видна печать «Библиотека Успенского мужского монастыря». Ее передали в музей прихожане, которые хранили псалтирь в годы безбожия. Или необычной формы — круглая — икона с изображением Святителя Николая. Раритетом сейчас может считаться, и фотография первого богослужения в Успенском соборе после его закрытия. Это было в год тысячелетия крещения Руси, в 1988 году.

Вокруг музея истории монастыря пока идут работы, облагораживается территория, на которой будет разбит небольшой парк, поэтому массового доступа для посетителей в его залы еще нет, но он откроется в ближайшее время. «Ждем с нетерпением, когда сможем массово приглашать сюда туристов и паломников», — говорит отец Симеон. По его мнению, от светских экскурсоводов трудно требовать, чтобы они освоили все тонкости церковной экспозиции, поэтому в музее будет дежурить представитель монастыря, более компетентный в церковной истории.

…Музей расположен в подклети храма XVI века, до революции в этих помещениях находилась монастырская поварня (кухня) и пекли просфоры. Светлые своды музея отнюдь не давящие, а как раз наоборот, когда включается видеопроектор, звучат православные песнопения, и по сводам начинают «летать» изображения ангелов, словно возносишься ввысь.

1 / 48 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов



