Новости

16:17 МСК
Новости раздела

Видеоопрос: «Что нужно изменить в России, чтобы быть в авангарде цифровизации?»

07:00, 11.06.2018 5
Видеоопрос: «Что нужно изменить в России, чтобы быть в авангарде цифровизации?» Фото: Олег Тихонов

На прошлой неделе в Иннополисе прошла IT-конференция по вопросам цифровой экономики ЦИПР-2018. За три дня площадка собрала более 4,5 тысячи посетителей, которые обсуждали проблемы и будущее цифровой индустрии промышленной России.

«Что нужно изменить в нашей стране, чтобы Россия была в авангарде цифровизации?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у экспертов отрасли.

Ксения Жаркова, видео Камиля Исмаилова
Татарстан
комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 08:12
    Мы 10 лет разрабатываем свою операционную систему, а на фоне линукс)
    С такими "специалистами" ничего не изменится.
    Погуглите статью "страна копипаста".
    1. Замена судейского корпуса скриптами.
    2. Замена прокурорского корпуса скриптами.
    3. Замена педагогического корпуса онлайн образованием.
    4. Полный запрет занимать родственникам чиновников любые гос. должности .
    5. Полный запрет чиновникам,их детям и родственникам учиться и лечиться вне пределов России. Лечить их только российскими лекарствами и только с использованием российского оборудования.
    Ответить
  • Анонимно 08:45
    Невозможно делая то же самое совершить что то новое.
    Даже если полностью экипировать аборигенов Новой Гвинеи компьютерами они не смогут совершить никакого прорыва. Для этого нужны десятилетия...
    Ответить
  • Анонимно 11:12
    Элементарно Ватсон.С 1 июля около каждой коровы будет сидеть компьютерщик и выписывать сертификаты а вот если придумать сертификаты на каждую гайку и швайку то и у каждого слесаря-токаря мы посадим по компьютерщику и нам не авангард а первое место будет обеспечено.
    Ответить
  • Анонимно 15:06
    Нужно поощрять внедрение цифровых технологий и тогда будет обеспечено первенство или авангард
    Ответить
    Анонимно 15:39
    Как определить кого поощрять и отделить разработчиков линукса от настоящих?
    Чиновники, которые это решают, ничего в этом понимают)
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем



Читайте также

Новости

16:17 МСК
Новости раздела