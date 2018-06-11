Видеоопрос: «Что нужно изменить в России, чтобы быть в авангарде цифровизации?»
На прошлой неделе в Иннополисе прошла IT-конференция по вопросам цифровой экономики ЦИПР-2018. За три дня площадка собрала более 4,5 тысячи посетителей, которые обсуждали проблемы и будущее цифровой индустрии промышленной России.
«Что нужно изменить в нашей стране, чтобы Россия была в авангарде цифровизации?» — спросили корреспонденты «Реального времени» у экспертов отрасли.
комментарии
С такими "специалистами" ничего не изменится.
Погуглите статью "страна копипаста".
1. Замена судейского корпуса скриптами.
2. Замена прокурорского корпуса скриптами.
3. Замена педагогического корпуса онлайн образованием.
4. Полный запрет занимать родственникам чиновников любые гос. должности .
5. Полный запрет чиновникам,их детям и родственникам учиться и лечиться вне пределов России. Лечить их только российскими лекарствами и только с использованием российского оборудования.
Даже если полностью экипировать аборигенов Новой Гвинеи компьютерами они не смогут совершить никакого прорыва. Для этого нужны десятилетия...
Чиновники, которые это решают, ничего в этом понимают)