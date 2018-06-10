13-й воин. Овечкин поднял Кубок Стэнли над головой и получил комплимент от Трампа

И стал спортсменом недели по версии «Реального времени»

Пройдя долгий путь, Александр Овечкин в один вечер «сорвал» абсолютно все, что только можно выиграть в клубном хоккее. Он впервые поднял над головой Кубок Стэнли, о котором мечтал всю свою жизнь, и забрал звание самого ценного игрока плей-офф. Такой фантастический сезон в исполнении «Александра Великого» (как его называют в НХЛ) случился сразу после провального. «Реальное время» объясняет, почему на этот раз мы увидели совершенно нового Овечкина.

Не забыл о хоккейных братьях даже в важнейшем матче жизни

Овечкин наконец-то сделал это. После 13 лет неудач в плей-офф, извечного проклятия второго раунда Кубка Стэнли (за вычетом сезона в «Динамо» в период локаута в НХЛ), упреков российских и заокеанских критиков в том, что личная статистика для него важнее командного результата. Что ж, Александр Овечкин наконец-то поднял над головой такой желанный Кубок Стэнли.

Да, было множество личных трофеев, отличная статистика, статус самого звездного и сильного российского хоккеиста за океаном. Все, кроме главного. За эти годы через «Кэпиталз» прошли пять главных тренеров и десятки игроков, которые себя не оправдали.

Но, по словам самого хоккеиста, на протяжении всех 13 лет своей заокеанской карьеры он верил, что выиграет Кубок Стэнли. И поздравил болельщиков с главным успехом команды за всю ее историю:

— В реальности этот момент даже лучше. Чувствую себя почти как во сне. Это был долгий и трудный сезон. Мы так тяжело трудились, столько всего превозмогли за эти годы. Мы ждали этого момента долго, очень долго. Я ждал его с первого дня. И я счастлив, что оказался связан с этой организацией и провел в ней все эти 13 или 14 лет. Мы пережили много тяжелых времен, но теперь едем домой к нашим родным, к нашим болельщикам. Я сейчас невероятно взволнован и мне сложно говорить, – цитировал Овечкина официальный сайт НХЛ.

По словам самого хоккеиста, на протяжении всех 13 лет своей заокеанской карьеры он верил, что выиграет Кубок Стэнли. Фото nhl.com



И что самое трогательное, нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел встречу в нагруднике с эмблемой ярославского «Локомотива» в память о команде, разбившейся в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года. Вот что значит настоящая память о хоккейном брате.

Как все начиналось?

В июле прошлого года российскую прессу обошли фото и видео с фешенебельной свадьбы Александра Овечкина и его возлюбленной Анастасии Шубской. Торжество проходило в роскошном концертном зале «Барвиха Luxury Village» в поселке Барвиха Московской области.

Возможно именно с выступления Boney M на этой свадьбе и началось восхождение Александра Овечкина к его главной мечте в спортивной карьере. Дело в том, что во время исполнения одной из популярных песен диско-коллектива жених, обнаженный по пояс, выхватил микрофон у солиста и принялся подпевать и отплясывать на сцене.



Видео с зажигательными танцами обошло весь Instagram, а потом и отечественные СМИ — и волна критики поднялась с новой силой, докатившись и до Северной Америки. Критиковали даже не столько за размах бракосочетания, сколько за физическую форму хоккеиста — а именно, за сильно выпирающий живот и далеко не идеальную мускулатуру. И все это после самого неудачного сезона в заокеанской карьере Александра. В сезоне 2016/2017 Овечкин не просто не забил свой привычный «полтинник» — он забросил каких-то 33 жалких (для себя, конечно) шайбы за регулярный чемпионат. И болельщики стали писать, что в этом корень всех проблем хоккеиста, почему его и не хватает на решающие матчи плей-офф. Мол, вместо того, чтобы работать над собой, он гуляет и позволяет себя запустить.

Уже через месяц Александр Овечкин в одном из интервью признался, что и сам понял, что до сих пор готовился к сезонам неправильно, и теперь, учитывая весь негативный опыт, решил готовиться иначе. Неизвестно, что такого с собой сотворил на льду и «на земле» Александр Великий, но заиграл он действительно совсем по-другому.

Нет, никуда не делись его знаменитые броски из круга вбрасывания, да и очки набирались по старому графику. Вот только играть он стал все-таки больше с командой, нежели сам с собой, как это было ранее. Желание быть главным на льду Александр наконец-то оставил, и команда, видя это, начала биться за своего капитана с еще большей силой. О том, насколько отличная и по-мужски бойкая атмосфера в раздевалке «Вашингтон Кэпиталз», можно понять по этому короткому, но красноречивому видео.

Но и на этом список его последних достижений не закончен. Капитан «Вашингтона» стал и обладателем «Конн Смайт Трофи» — приза самому ценному игроку Кубка Стэнли нынешнего сезона. Оно и не удивительно. Овечкин в сезоне 2017/2018 рвал на льду вообще всех своих конкурентов. Он стал лучшим снайпером как регулярного первенства, так и плей-офф. В текущем плей-офф Ови набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах, установив новый рекорд «Кэпиталс» по голам. А в «регулярке» отметился 49 шайбами.

В предыдущие годы Александр Великий уже не раз забирал персональные призы лиги. Трижды он выигрывал «Харт Трофи» — приз MVP регулярного чемпионата. До Овечкина такой «фулл хауз» из трофеев собирали только три игрока — Уэйн Гретцки (9 «Харт Трофи» и 2 «Конн Смайта»), Бобби Орр (3 «Харта» и 2 «Конна») и Марио Лемье (3 и 2).

О критике в адрес сына уже после победы в Кубке Стэнли высказалась даже мама Александра, при этом показав глубокие познания в истории отечественного хоккея.

— Ребята здесь защищают честь нашей страны. Они показывают, какой хоккей у нас в России. Надо гордиться ими, а не обливать грязью. Сашку многие обливают, говорят, что он такой-то и сякой-то… Так вот, пускай они закроют свои рты. Саша прославляет нашу страну, прославляет наш хоккей! Саша взял эстафету от поколения Ларионова, Крутова, Фетисова, Федорова, Могильного. И какую эстафету! Смотрите, Саша вошел в число ста лучших игроков за всю историю НХЛ. Он каждый год завоевывает призы! Каждый год, понимаете? — заявила Татьяна Овечкина.

Как это происходило?

Последний матч в Лас-Вегасе начался довольно бодро, и когда «Вашингтон» упустил преимущество в счете, капитан «столичных» тут же сотворил гол, исполнив его так, чтобы было понятно наверняка — это гол Александра Овечкина. Настолько он вышел типично-фирменным. Но видели ли вы когда-нибудь такое счастье во время празднования? Казалось, что Ови вот-вот вновь выпрыгнет из одежды и примется танцевать, напевая песню Boney M.

Этой шайбой Овечкин установил рекорд клуба по голам в плей-офф — 15 голов.

Когда до финальной серены оставалось 2:27, Овечкин заблокировал бросок и поехал отдыхать. Все оставшееся время Овечкин сидел на лавке, и казалось, что за эти две с половиной минуты он прошел все круги ада. Камера то и дело выхватывала его лицо на лавке, а он то закрывал глаза, то просто смотрел в пол — настолько тяжело ему было следить за происходящим на льду. И он дождался.

Так что теперь уже Александр Овечкин (как в прошлом году Евгений Малкин) может готовить солидный смокинг для похода в гости к президенту США в Белый дом. Тем более что сам Дональд Трамп уже выразил восхищение Овечкиным.

«Поздравляю «Вашингтон» с отличной игрой и победой в Кубке Стэнли. Алекс Овечкин, капитан команды, был великолепен — настоящая суперзвезда. Вашингтон радуется. Вот это момент!» — написал Трамп в своем Twitter.