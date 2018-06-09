«Бразильцы ничем не удивили — у нас «Зенит» сильнее играет»: когда после драки языками машут

Сборная России уступила бразильцам, но постаралась взять реванш в словесных баталиях

В первый игровой день 3-го российского тура мужской волейбольной Лиги наций — 2018 в стенах «Уфа-Арены» встречались команды первого квартета по итогам двух туров. Россия и Бразилия — в представлениях эта пара не нуждается. Если в футболе это две большие разницы, то парить над сеткой с мячом умеют и те, и другие, в зависимости от настроения и физической готовности. О том, как прошел очередной поединок хорошо знающих друг друга соперников — в репортаже «Реального времени» из Уфы.

Цены на билеты били по карманам простым смертных



Ледовый дворец «Уфа-Арена» — лучшая площадка в столице Башкортостана, которая на сегодняшний день может принять игры такого масштаба. Правда, пришлось растопить лед, ведь накала ожидания встреч лучших волейбольных сборных мира для этого было не достаточно. Последний раз, он же первый, волейбол уровня Мировой лиги в этом дворце спорта был аж 7 лет назад. Как раз после первого и пока единственного Кубка Гагарина в активе хозяина этой арены — «Салавата Юлаева». Тогда свидание с большим волейболом было коротким, сборная России в конце мая дважды выиграла у команды Японии — 3:0 и 3:1.

До этого «Уфа-Арена» уже показывала свой универсализм: первыми на ней блистали игроки молодежной Суперсерии Россия — Канада, а затем и батыры VI чемпионата мира по борьбе на поясах. После волейбола 2011 года тут в основном правил бал уже хоккей — «Салават Юлаев», мировые сборные и клубные команды, первая в истории Неделя звезд КХЛ, международные детские игры. Словом, все возраста, кроме ветеранов, официально соревновались здесь на самом высоком уровне. Совсем недавно под потолком арены повесили новый суперсовременный медиакуб. Ну а к 3-му туру еще одного нового турнира — Лиги наций — «Уфа-Арена» трансформировалась в считанные мгновения.

Первыми с ареной познакомились гости из сборной Ирана. Главный тренер азиатской команды аргентинец Рауль Лозано по прилету в Уфу отметил:

«Как тренер, я играл, например, в хоккейном дворце в Италии. Могу сказать, что «Уфа-Арена» — один из лучших хоккейных стадионов, которые я видел. Он и для волейбола подходит идеально, здесь все условия: термопокрытие, паркет, тарафлекс. Все отлично!»

Ледовый дворец «Уфа-Арена» — лучшая площадка в столице Башкортостана, которая на сегодняшний день может принять игры такого масштаба. Фото hcsalavat.ru



Главный тренер сборной Бразилии Ренан Дал Зотто выразил солидарность с коллегой уже на предыгровой пресс-конференции: «Мы уже успели опробовать паркет, тренировки у нас проходили в течение двух дней. Могу сказать, что нам все очень нравится. Эта арена, мне кажется, комфортна для всех — и для команд, и для зрителей».

Словом, оставалось только испытать себя в бою на этом паркете. Расстраивали разве что цены, бьющие по карману простых смертных, — от 520 рублей до 6 тысяч.

Взаимоотношения лидеров уфимского тура



В финале уже упомянутой выше Мировой лиги — 2011 Россия в пяти сетах вырвала «золото» у бразильцев — 3:2. Правда, последние годы в трех «высоких» турнирах — чемпионате мира, Мировой лиге и Олимпийских играх — преимущество у «желто-зеленых», россиянам победить их никак не удается. Заметим, что и перед вчерашней схваткой предпочтение отдавалось латиноамериканцам.

— Мы сыграли уже два тура и, несмотря на долгие перелеты, команда находится в хорошем состоянии. От завтрашней игры мы ждем отличного поединка. И до этого у нас были сложные матчи. Мы представляли, что нас ждет в России, поэтому привезли сюда боевой состав, для нас результат очень важен, — сказал перед туром Дал Зотто.

Капитаны команд-соперниц тоже были готовы к жаркой схватке. «Я считаю, что Россия и Бразилия — одни из ведущих команд в волейбольном мире. И я знаю точно, что завтра эта арена будет настроена не в нашу сторону. Мы здесь не как гости, а как соперники. Я с нетерпением жду этого матча, мы будем стараться выиграть», — сказал Бруно Мосса Резенде.

Российский капитан Игорь Кобзарь парировал: «Я думаю, большой разницы нет, в какой день сражаться с Бразилией. Потому что на первый план выйдут не какие-то физические кондиции, а игра характеров, игра психологии. И это более справедливо, что мы будем играть в первый день с максимальной подготовкой именно к этой встрече».

Игорь Кобзарь: «Я думаю, большой разницы нет, в какой день сражаться с Бразилией. Потому что на первый план выйдут не какие-то физические кондиции, а игра характеров, игра психологии». Фото facebook.com/volley.ru



Упорное начало



Матч начался с эйса бразильцев. Но ответ Мусэрского был не менее эффектным. Соперники так и шли вровень до первого технического перерыва. Россияне пытались обманными действиями действовать возле сетки. Подопечные Сергея Шляпникова первый отрезок закончили в свою пользу — 8:7.

Следующий отрезок успешнее провели бразильцы, и на второй перерыв команды ушли со счетом 16:14 в их пользу. Публика практически полностью заполнила «Уфа-Арену», и ее поддержка помогала россиянам играть на равных с фаворитом. Впрочем, ошибались оба соперника — то ли от такой оглушительной поддержки, то ли от большого желания добыть очередное очко.

В концовке партии наши волейболисты растерялись и проиграли пару-тройку необязательных мячей непосредственно с подачи. Сетбол возник при счете 21:24, и его бразильцы не упустили, удачно закрыв тройным блоком российскую атаку.

И снова потеря концентрации



Второй сет начался с провального счета 0:3, но удалось собраться и пару раз обмануть блок бразильцев. Тем не менее перед первым техническим перерывом в счете вели гости — 8:5. После бразильцам дважды повезло на подаче — сначала сетка сыграла в их пользу, а затем и видеоповтор второго спорного момента добавил в их копилку очко. Но россияне не сломались и продолжили борьбу, что привело к вроде бы переломным 10:11. Но тут же натиск гостей снова вывел их в отрыв — 16:11. «Желто-зеленые» поймали кураж.

Погоня после второго технического перерыва как будто возымела действие — 13:16. Но бразильцы контролировали все контрдействия россиян, не подпуская их близко к себе в счете. Тайм-ауты тоже не помогли, сетбол при счете 19:24 наши отыграли, но тут же подача в сетку привела к 2:0 по партиям.

25:18 и 3:1 — победа более сыгранных бразильцев. Фото facebook.com/volley.ru

На кураже

Клюка забил «гвоздь» в начале третьего сета, но тут же Мусэрский ошибся при подаче. Кобзарь и Бакун принесли еще 2 очка и вывели россиян вперед — 3:2. Развить преимущество не удалось — по ту сторону сетки не новички напряженных поединков. Но наконец-то удалось на первый технический уйти лидерами — 8-е очко принес многоопытный Мусэрский. Клюка довел до 10:7 и заставил бразильцев взять тайм-аут. Это не очень помогло южанам, на второй технический они ушли проигрывая аж пять очков — 11:16. Смена либеро Кабешова на опытного Соколова явно пошла на пользу, бывший уфимец пока не уверенно чувствует себя в этой роли.

После технического перерыва бразильцы догнали — 20:21. Теперь уже Шляпникову пришлось успокоить своих парней. Получилось — сетбол, 24:22. Два тайм-аута с обеих сторон привели к равенству — 24:24 и 25:25. Но последовали подача в сетку от гостей и силовая подача от Мусэрского, и вечер продолжился — 27:25.

Опыт есть опыт



Вроде бы удачное начало четвертой партии довольно быстро превратилось в 8:4 в пользу бразильцев. «Минус семь» ко второму техническому (9:16) внушало мало оптимизма российским болельщикам. От такого нокдауна отойти не удалось. Последняя попытка «реанимации» при счете 13:21 привела к нескольким удачным действиям Бакуна и Мусэрского и двум мячам в сетку от бразильцев при подачах. Тем не менее 25:18 и 3:1 — победа более сыгранных бразильцев. После игры Игорь Кобзарь дал довольно неожиданную оценку этому поединку:

— Небольшой мандраж был перед этой «желто-зеленой» командой, но в целом я не сказал бы, что в бразильцы чем-то особенным удивили. У нас «Зенит» в чемпионате сильнее играет. Думаю, неплохой перспективный шаг сделан нами вперед после этого поединка, — сказал Кобзарь.



На этом фоне капитан бразильцев Бруно выглядел образцом адекватности и даже скромности: «Очень приятно было играть с такой интеллигентной командой. Мы довольны игрой, ареной, поддержкой зрителей. И сейчас мы будем готовиться к следующей встрече. Нельзя сказать, что мы расслабились в третьем сете. У России просто стали получаться сильные подачи и, возможно, мы допустили некоторые ошибки. Но в четвертой партии собрались, внимательнее играли в защите, и это принесло успех», — пожалуй, бразилец слукавил, говоря об интеллигентности россиян.

Сергей Шляпников: «Просто не пошла игра сегодня, но это не надлом». Фото facebook.com/volley.ru



Интересно, что и Сергей Шляпников трагедии в проигрыше не видит:

— У нас возникли проблемы на приеме и в защите. Необязательные ошибки повлияли на исход матча. Просто не пошла игра сегодня, но это не надлом. Бразильцы играли лишь без одного основного, вот и вся разница. Давайте объективно смотреть на вещи. Сегодня появился Ковалев в составе, потому что, если он может, он должен помогать. Мы должны готовить всех. Два предыдущих уикэнда мы играли только с одним связующим, это очень тяжело. Играть одной шестеркой такой турнир очень сложно. Я думаю, у нас эмоции остались и на завтра и на послезавтра. Конечно, приятно играть, когда большой зал, и болеют и переживают за тебя, это очень важно. И в выигранной партии, думаю, часть заслуги и болельщиков, — отметил главный тренер сборной России.





Дмитрий Слезин