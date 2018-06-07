Капитан волейбольной сборной России: «Большой разницы нет, в какой день сражаться с Бразилией»

Капитан российской сборной Игорь Кобзарь прокомментировал тот факт, что в первом же матче 3 тура Лиги наций в Уфе команде Сергея Шляпникова придется играть с одними из фаворитов — бразильцами:



— Я думаю, большой разницы нет, в какой день сражаться с Бразилией. Потому что на первый план выйдут не какие-то физические кондиции, а игра характеров, игра психологии. И это более справедливо, что мы будем играть в первый день с максимальной подготовкой именно к этой встрече, — цитирует российского капитана корреспондент «Реального времени».

Матч Россия — Бразилия начнется 8 июня в 17 часов по московскому времени.

