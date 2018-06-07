Капитан бразильской сборной Бруно: «С нетерпением жду матча против России»

На пресс-конференции в Уфе перед стартом 3 тура Лиги наций — 2018 капитан сборной Бразилии Бруно Мосса Резенде рассказал о своих ожиданиях матча с хозяевами площадки:

— Я считаю, что Россия и Бразилия — одни из ведущих команд в волейбольном мире. И я знаю точно, что завтра эта арена будет настроена не в нашу сторону. Мы здесь не как гости, а как соперники. Я с нетерпением жду этого матча, мы будем стараться выиграть, — цитирует Бруно корреспондент «Реального времени».

Капитан российской сборной Игорь Кобзарь ранее отметил, что его партнеры максимально готовы к матчу против фаворитов.

