Алексей Сафонов о сборной России: «Если в борделе нет денег, надо не кровати двигать, а кадры менять»

Известный футбольный агент оценивает состояние команды Станислава Черчесова перед стартом домашнего ЧМ

Первый матч сборной России на чемпионате мира неумолимо приближается. Уже 14 июня команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Саудовской Аравии. После жеребьевки футбольное сообщество с воодушевлением оценивало перспективы россиян на домашнем ЧМ. Однако последние матчи радикально понизили «градус» его настроения. Известный футбольный агент Алексей Сафонов в авторской колонке, написанной для «Реального времени», объясняет, почему эта сборная России может пойти по стопам незадачливой ЮАР — то есть не выйти из группы на домашнем чемпионате.

«Обидно за Глушакова, футбол такого не прощает»

Сборную России сейчас не ругает только ленивый. И лично для меня рисунок игры, которого будет придерживаться Станислав Черчесов, тоже загадка. Сложностей хватает. Прежде всего, не дай бог что-то случится с Акинфеевым. Как будет играть его сменщик, если главный тренер даже в товарищеских матчах не выпускает дублеров? Далее, «всем миром» делали российский паспорт Раушу из «Динамо». Какой в этом был смысл, если он не попадает в заявку на ЧМ?

Хватает и других кадровых вопросов. Конечно, за результат отвечает только тренер, но все равно удивительно, что такие скоростные игроки, как Караваев, Игнатьев или мощные, как Емельянов, не попадают в сборную. Даже если бы они не играли в основном составе, то получили бы бесценный опыт присутствия на ЧМ на будущее. Вызывает вопросы и неприглашение форварда Федора Чалова, который много забивал за ЦСКА на финише сезона и не тушевался в еврокубках на самом высоком уровне. Парню всего 20 лет, и он — будущее нашего футбола. Кроме того, обидно за капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Когда в адрес Черчесова зазвучала серьезная критика, именно этот игрок поддержал тренера в СМИ. А когда самому Денису пришлось нелегко, он тут же остался вне заявки на ЧМ. Футбол такого не прощает. В общем, вопросов к Черчесову много.

Когда в адрес Черчесова зазвучала серьезная критика, именно Глушаков поддержал тренера в СМИ. А когда самому Денису пришлось нелегко, он тут же остался вне заявки на ЧМ. Фото Максима Платонова

«Товарняки» против Аргентины, Франции и Бразилии «прибили» российскую сборную психологически»

Но самое неприятное, что тренерский штаб делает вид, что все нормально. Тем временем мы опустились в рейтинге сборных уже на 70-е место. Такого не было вообще никогда. В одном из прошлых материалов на «Реальном времени» мы задавались вопросом, не прибьет ли сборную психологически череда поражений в матче с сильными соперниками (Аргентина, Франция, Бразилия, — прим. ред.).

К этому и пришли — уже семь игр не можем выиграть. А ведь в последних товарищеских матчах не смогли победить Австрию и откровенно слабую Турцию. Уверен, это уже психологически давит на футболистов сборной России. Помните, как «Рубин» при Билялетдинове начал турнир с семи поражений? Очень тяжело было казанцам «вытащить» тот сезон. А чемпионат мира — турнир скоротечный, здесь долго раскачиваться не получится.



Пока видно только два плюса для нашей сборной — легкие соперники и удобный календарь, когда мы начинаем против слабой Саудовской Аравии, а заканчиваем Уругваем, который к заключительному матчу группы, возможно, уже решит все проблемы с выходом в плей-офф и не будет сильно «упираться».

«Не лучшее время для тактических метаний»

Отдельная история — кадровые метания тренерского штаба сборной. Черчесов с момента своего назначения наигрывал схему в пять защитников, а теперь внезапно и кардинально все поменял, и мы видим совсем другой рисунок с четырьмя игроками линии обороны. Понятно, что метания начинаются, когда что-то не получается. Однако сейчас точно не лучшее время для этого. Все эксперименты должны были быть завершены заблаговременно. Как говорится в одном анекдоте, если в публичном доме прибыль падает, надо не кровати переставлять, а… «кадры» менять. Ну а сейчас — уже поздно.

Такое ощущение, что Черчесов порой сам себе противоречит и делает хуже, чтобы кому-то что-то доказать. Фото Олега Тихонова



Сколько на свете живу, сколько чемпионатов Европы и мира видел, но такого негатива вокруг сборной перед стартом крупного турнира еще не было. После — сколько угодно, но чтобы уже перед стартом… Наверное, это повод задуматься всем, кто имеет отношение к российскому футболу.

А если перейти к частностям, то самая злободневная проблема в нашей сборной — это медленная оборона. Вспомним, сколько голов «привозил» за «Рубин» тот же Владимир Гранат. У него, по-моему, ни одной игры без желтой карточки не было. Повторюсь, странно, что не получили шанса более скоростные Караваев и Игнатьев. Такое ощущение, что Черчесов порой сам себе противоречит и делает хуже, чтобы кому-то что-то доказать. Мне кажется, из всей защитной линии только Кудряшов и, может быть, Смольников более-менее дотягивают до уровня ЧМ по скоростным данным.

«Недооценка Египта и даже Саудовской Аравии остались в прошлом»

На этапе после жеребьевки у многих было шапкозакидательское настроение по поводу состава нашей группы. Сейчас же, как мы видим, наступает отрезвление. Даже у Саудовской Аравии есть игроки, выступающие в топ-чемпионатах. Скажу больше, более десятка саудовцев отправляли в испанскую первую лигу и Ла Лигу. Шейхи решили поднять уровень футбола в стране, и испанские клубы получали по 100 тысяч долларов за каждый выход на поле игрока сборной Саудовской Аравии. Таким образом, многие игроки этой сборной варились в котле серьезного европейского чемпионата. Да, на бумаге она слабее всех, но тоже может преподнести сюрприз. Не дай бог сборная России пропустит первой… В атаке дела совсем плохи — мы почти не забиваем и даже не бьем в створ ворот.

А у Египта аж семь человек выступают в британских лигах. Там в футбол умеет играть не только Салах, что бы кто ни говорил. И при этом такого, как Салах, в нашем футболе и близко нет. Учитывая последние результаты, а главное, игру сборной России, та уверенность и эйфория, что были по итогам жеребьевки, закономерно сходит на нет. На бумаге, опять же, мы должны выйти из группы. Как будет на деле — пока неясно.

Пригласите хоть Гвардиолу с Моуриньо — принципиально ничего не изменится. Фото twitter.com/teamrussia

При этом, как бы мы ни относились к Черчесову, я всегда подчеркивал, что первоисточник всех проблем российского футбола — это уровень игроков. Пригласите вы хоть Гвардиолу с Моуриньо — принципиально ничего не изменится. К тому же специалисты такого уровня с «материалом» российского футбола давно не работали.

Остается уповать на некие симпатии ФИФА к хозяину ЧМ. Все-таки с финансовой точки зрения организаторам турнира выгодно, чтобы сборная-хозяйка проходила как можно дальше и большая редкость, когда такая команда не выходит из группы. Но пример ЮАР показывает, что и это вполне возможно.