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Алексей Сафонов о сборной России: «Если в борделе нет денег, надо не кровати двигать, а кадры менять»

07:00, 08.06.2018 Сюжет: ЧМ-2018 по футболу в России

Известный футбольный агент оценивает состояние команды Станислава Черчесова перед стартом домашнего ЧМ

Алексей Сафонов о сборной России: «Если в борделе нет денег, надо не кровати двигать, а кадры менять» Фото: twitter.com/safonov016

Первый матч сборной России на чемпионате мира неумолимо приближается. Уже 14 июня команда Станислава Черчесова сыграет со сборной Саудовской Аравии. После жеребьевки футбольное сообщество с воодушевлением оценивало перспективы россиян на домашнем ЧМ. Однако последние матчи радикально понизили «градус» его настроения. Известный футбольный агент Алексей Сафонов в авторской колонке, написанной для «Реального времени», объясняет, почему эта сборная России может пойти по стопам незадачливой ЮАР — то есть не выйти из группы на домашнем чемпионате.

«Обидно за Глушакова, футбол такого не прощает»

Сборную России сейчас не ругает только ленивый. И лично для меня рисунок игры, которого будет придерживаться Станислав Черчесов, тоже загадка. Сложностей хватает. Прежде всего, не дай бог что-то случится с Акинфеевым. Как будет играть его сменщик, если главный тренер даже в товарищеских матчах не выпускает дублеров? Далее, «всем миром» делали российский паспорт Раушу из «Динамо». Какой в этом был смысл, если он не попадает в заявку на ЧМ?

Хватает и других кадровых вопросов. Конечно, за результат отвечает только тренер, но все равно удивительно, что такие скоростные игроки, как Караваев, Игнатьев или мощные, как Емельянов, не попадают в сборную. Даже если бы они не играли в основном составе, то получили бы бесценный опыт присутствия на ЧМ на будущее. Вызывает вопросы и неприглашение форварда Федора Чалова, который много забивал за ЦСКА на финише сезона и не тушевался в еврокубках на самом высоком уровне. Парню всего 20 лет, и он — будущее нашего футбола. Кроме того, обидно за капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Когда в адрес Черчесова зазвучала серьезная критика, именно этот игрок поддержал тренера в СМИ. А когда самому Денису пришлось нелегко, он тут же остался вне заявки на ЧМ. Футбол такого не прощает. В общем, вопросов к Черчесову много.

Когда в адрес Черчесова зазвучала серьезная критика, именно Глушаков поддержал тренера в СМИ. А когда самому Денису пришлось нелегко, он тут же остался вне заявки на ЧМ. Фото Максима Платонова

«Товарняки» против Аргентины, Франции и Бразилии «прибили» российскую сборную психологически»

Но самое неприятное, что тренерский штаб делает вид, что все нормально. Тем временем мы опустились в рейтинге сборных уже на 70-е место. Такого не было вообще никогда. В одном из прошлых материалов на «Реальном времени» мы задавались вопросом, не прибьет ли сборную психологически череда поражений в матче с сильными соперниками (Аргентина, Франция, Бразилия, — прим. ред.).

К этому и пришли — уже семь игр не можем выиграть. А ведь в последних товарищеских матчах не смогли победить Австрию и откровенно слабую Турцию. Уверен, это уже психологически давит на футболистов сборной России. Помните, как «Рубин» при Билялетдинове начал турнир с семи поражений? Очень тяжело было казанцам «вытащить» тот сезон. А чемпионат мира — турнир скоротечный, здесь долго раскачиваться не получится.

Пока видно только два плюса для нашей сборной — легкие соперники и удобный календарь, когда мы начинаем против слабой Саудовской Аравии, а заканчиваем Уругваем, который к заключительному матчу группы, возможно, уже решит все проблемы с выходом в плей-офф и не будет сильно «упираться».

«Не лучшее время для тактических метаний»

Отдельная история — кадровые метания тренерского штаба сборной. Черчесов с момента своего назначения наигрывал схему в пять защитников, а теперь внезапно и кардинально все поменял, и мы видим совсем другой рисунок с четырьмя игроками линии обороны. Понятно, что метания начинаются, когда что-то не получается. Однако сейчас точно не лучшее время для этого. Все эксперименты должны были быть завершены заблаговременно. Как говорится в одном анекдоте, если в публичном доме прибыль падает, надо не кровати переставлять, а… «кадры» менять. Ну а сейчас — уже поздно.

Такое ощущение, что Черчесов порой сам себе противоречит и делает хуже, чтобы кому-то что-то доказать. Фото Олега Тихонова

Сколько на свете живу, сколько чемпионатов Европы и мира видел, но такого негатива вокруг сборной перед стартом крупного турнира еще не было. После — сколько угодно, но чтобы уже перед стартом… Наверное, это повод задуматься всем, кто имеет отношение к российскому футболу.

А если перейти к частностям, то самая злободневная проблема в нашей сборной — это медленная оборона. Вспомним, сколько голов «привозил» за «Рубин» тот же Владимир Гранат. У него, по-моему, ни одной игры без желтой карточки не было. Повторюсь, странно, что не получили шанса более скоростные Караваев и Игнатьев. Такое ощущение, что Черчесов порой сам себе противоречит и делает хуже, чтобы кому-то что-то доказать. Мне кажется, из всей защитной линии только Кудряшов и, может быть, Смольников более-менее дотягивают до уровня ЧМ по скоростным данным.

«Недооценка Египта и даже Саудовской Аравии остались в прошлом»

На этапе после жеребьевки у многих было шапкозакидательское настроение по поводу состава нашей группы. Сейчас же, как мы видим, наступает отрезвление. Даже у Саудовской Аравии есть игроки, выступающие в топ-чемпионатах. Скажу больше, более десятка саудовцев отправляли в испанскую первую лигу и Ла Лигу. Шейхи решили поднять уровень футбола в стране, и испанские клубы получали по 100 тысяч долларов за каждый выход на поле игрока сборной Саудовской Аравии. Таким образом, многие игроки этой сборной варились в котле серьезного европейского чемпионата. Да, на бумаге она слабее всех, но тоже может преподнести сюрприз. Не дай бог сборная России пропустит первой… В атаке дела совсем плохи — мы почти не забиваем и даже не бьем в створ ворот.

А у Египта аж семь человек выступают в британских лигах. Там в футбол умеет играть не только Салах, что бы кто ни говорил. И при этом такого, как Салах, в нашем футболе и близко нет. Учитывая последние результаты, а главное, игру сборной России, та уверенность и эйфория, что были по итогам жеребьевки, закономерно сходит на нет. На бумаге, опять же, мы должны выйти из группы. Как будет на деле — пока неясно.

Пригласите хоть Гвардиолу с Моуриньо — принципиально ничего не изменится. Фото twitter.com/teamrussia

При этом, как бы мы ни относились к Черчесову, я всегда подчеркивал, что первоисточник всех проблем российского футбола — это уровень игроков. Пригласите вы хоть Гвардиолу с Моуриньо — принципиально ничего не изменится. К тому же специалисты такого уровня с «материалом» российского футбола давно не работали.

Остается уповать на некие симпатии ФИФА к хозяину ЧМ. Все-таки с финансовой точки зрения организаторам турнира выгодно, чтобы сборная-хозяйка проходила как можно дальше и большая редкость, когда такая команда не выходит из группы. Но пример ЮАР показывает, что и это вполне возможно.

Алексей Сафонов
СпортФутбол
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