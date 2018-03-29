Алексей Сафонов: «Команда Черчесова вызывает чувство безнадеги»

Известный футбольный агент о матчах с Бразилией и Францией, перспективах команды Черчесова на ЧМ и газоне «Казань Арены»

Постоянный колумнист «Реального времени» в своей авторской колонке на страницах нашей газеты дает экспертную оценку последних матчей сборной России против Бразилии и Франции, объясняет сильные и слабые стороны сборной России в преддверии домашнего ЧМ-2018 и рассуждает о главных проблемах российского футбола.

Последние востребованные в Европе российские футболисты были из поколения Аршавина

Сборная России такая, как есть. Как бы ни принижали значений рейтинга национальных команд, но матчи против Бразилии и Франции показали, что это команды принципиально другого уровня. Лет 10—15 назад эта пропасть была не столь велика, а сейчас даже не видно было, за счет чего кого-то уровня французов или бразильцев мы могли бы обыграть.

Такое ощущение, мы думали, бразильцы замерзнут, но приехала такая команда, в которой каждый игрок индивидуально сильнее нашего. Может быть, за исключением Игоря Акинфеева. Причем на голову. Все бразильцы национальной команды играют в серьезных европейских клубах. Уровень и частота матчей, накал борьбы там гораздо выше. Причем бразильцы, видно было, берегли себя, играли далеко не в полную силу, чтобы избежать травм и других неприятных моментов. Во втором тайме они «включились» на 15 минут, три мяча забили и дальше вновь катали мяч в свое удовольствие. Если бы Акинфеев не творил чудеса, могли бы еще гола 3 забить.

«Такое ощущение, мы думали, бразильцы замерзнут, но приехала такая команда, в которой каждый игрок индивидуально сильнее нашего». Фото twitter.com/teamrussia



У французов немного другой футбол, более мощный. Но индивидуально, опять же, сильнее наших. Забил в результате контратаки Смолов красивый гол, ну и на этом все и закончилось. К тому же французы откровенно отдыхали в тот момент. Поэтому в отношении сборной России, как говорится, не ругайте пианиста, он играет как умеет. Слышал мнение, что нынешнее поколение — слабейшее в истории российского футбола. В принципе, моя позиция близка к этому. Я про это не раз уже говорил. У нас, например, было поколение настоящих футбольных личностей: Колыванов, Кирьяков, Карпин, Кобелев, Юран, Мостовой, Шалимов. Играли так, что за ними «Интеры» всякие бегали и платили серьезные «бабки». А последние, кто уезжал в Европу и были там востребованы, это поколение Аршавина, Смертина, Павлюченко.

Смолов слабее Погребняка

В сегодняшней сборной самые сильные — вратарь Игорь Акинфеев, который сам не захотел в силу своих предпочтений ехать в Европу, и Жирков, который по возрасту скорее из поколения сборной времен Аршавина. А обратите внимание на Нойштедтера, из него «обезьяну сделал» француз Мбаппе. Тот же Рауш в первых играх за «Динамо» «напривозил» и в сборной «привез», а делали из них настоящих европейских звезд, когда принимали решение о выдаче российского паспорта и заигрывании в составе сборной.

Сейчас главной звездой в нападении в России считается Федор Смолов, который каждое трансферное окно собирается в Европу, но его все не берут в топ-5 лиги Старого Света. При этом даже Павел Погребняк, я уж молчу о Романе Павлюченко, были нападающими явно более высокого класса. Тот же Погребняк выиграл Лигу Европы и Суперкубок Европы. А главное, они с юных лет регулярно забивали голы, и голов у них столько за карьеру, сколько Смолов вряд ли забьет. Думаю, он и Кокорин не полностью раскрылись в России и не привлекли внимания европейских клубов. Увы.

В общем, футбол не обманешь, даже если проводишь домашний чемпионат мира. Пока, кроме лозунгов «сыграли неплохо, претензий нет по отдаче, по всему», никаких плодов работы не видно. Такая команда вызывает чувство безнадеги какой-то. Мостовой, что ли, в своей колонке писал, что такие команды для товарищеских матчей собрали, что никого не обыграем, но как бы морально команду бы не прибить. Так, в принципе, и может получиться.

Сейчас главной звездой в нападении в России считается Федор Смолов, который каждое трансферное окно собирается в Европу, но его все не берут в топ-5 лиги Старого Света. Фото twitter.com/teamrussia



Почему все-таки это поколение слабейшее? Причины, они какие были, такие и остались. Слабая подготовка детей, низкие условия для тренировок, то есть нет такого, чтобы с желанием играли. Раньше все дворы были заполнены, а сейчас больше киберспортсменов, чем футболистов. Плюс старая плеяда тренеров, которые воспитали прошлое футбольное поколение, уже сходит на нет, а кого уже в живых нет. А замены нет. Раньше итальянцы у Лобановского учились, а сейчас мы то у итальянцев, то у голландцев. В Краснодаре сейчас и вовсе сербы детей тренируют. Но это как раз оправдано. Не случайно, «нищая» Сербия регулярно поколениями игроков топ-уровня «производит».

Команда Черчесова вызывает чувство безнадеги

Сейчас становится модным мнение, что Черчесов не в ответе за происходящее. Но в любом случае за результат отвечает тренер. Слабое поколение или нет, ты берешься за работу, значит, за эту команду и несешь ответственность. Значит, у него какие-то козыри был, но пока этих козырей я не вижу, если он брался соглашался на работу с этой сборной. Максимум, что я от них ожидаю — это выход из группы. А дальше? Ну в последнее время вообще безнадега какая-то. Я считаю, что сборная Слуцкого была сильнее. По крайней мере, там не было этих горе-защитников, которых мы все знаем, а Игнашевич с Березуцкими в каких-то матчах хоть характер показывали. Кстати, несмотря на неудачу Слуцкого в британском Чемпионшипе, я бы не стал торопиться оценивать его как тренера для европейских лиг. Хотя ему и придется непросто в голландском чемпионате, где пиршество голов и практически без защиты играют. Так что у них и результаты матчей хоккейные, 5:4, 6:3, и все такое. Много авантюрного футбола. Как Слуцкий впишется в эту модель — покажет только время.

Но вернемся к сборной. На мой взгляд, в состав не вызваны все сильнейшие при Черчесове. Про Игоря Денисова все ясно. Черчесов уже ясно дал понять, что хоть все опорники страны травмы получат, он его не вызовет, и у Денисова шансов не будет. Но, если теоретически рассуждать, можно было посмотреть также Емельянова, Щенникова, Караваева. То есть дело не в одном Денисове.

«Казань — не в Сибири, погода такая же, как в Москве и других местах, где поля приемлемого, а где-то отличного качества. Значит, агрономам «Казань Арены» руки надо… поругать, одним словом». Фото Дмитрия Резнова

«Отмазки» «Казань Арены» на климатические условия не работают. Татарстан — не Сибирь

Самое печальное, если Россия вдруг провалится на ЧМ и не выйдет из откровенно слабой группы, то что произойдет? Что-то поменяется? Да ничего не произойдет. Эта сборная, образно говоря, доигрывает уже свое. Главное, чтобы после проведения ЧМ не простаивали без дела стадионы, чтобы эта «стройка века» дала какой-то импульс интереса к футболу, прежде всего, со стороны детей. Я знаю, в Сочи пытаются какой-то клуб создать, а саранская «Мордовия» на первом месте идет во второй своей лиге, и на следующий сезон в ФНЛ будет играть. Но понятно, что обслуживание таких стадионов никто из клубов на свой баланс не возьмет. Потому что это серьезные деньги на содержание таких арен. Главное, чтобы в запустение эти стадионы не приходили.

Вон в Татарстане стадион — это Богом забытая арена, хотя чемпионат мира еще не стартовал. Вот сколько там коммуникаций надо было построить, а потом их ломать, подогревы поля и все такое, ради бассейна какого-то и водных видов спорта. Поэтому «отмазки» руководства стадиона на климатические условия не работают. Казань — не в Сибири, погода такая же, как в Москве и других местах, где поля приемлемого, а где-то отличного качества. Значит агрономам «Казань Арены» руки надо… поругать, одним словом. И найти высококлассного агронома, любящего и знающего свое дело, и будет ковер на «Казань Арене».