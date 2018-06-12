ЧМ-2018: праздник, карнавалы или третья мировая война — грядет нашествие фанатов

Болельщики четырех сборных, которые способны преподнести казанцам неприятные «сюрпризы»

Фото: Олег Тихонов

Заканчиваются последние приготовления к долгожданному футбольному празднику. Но не стоит забывать и об обратной стороне большого наплыва любителей спорта №1 со всего мира — не все они могут оказаться приятными гостями. Несмотря на тот факт, что на мундиали приезжают обычно довольно обеспеченные люди, не обходится на крупных турнирах и без эксцессов. «Реальное время» рассказывает о фанатах четырех команд, которые (две — точно и две — возможно) посетят Казань и с которыми стоит быть настороже.

Колумбия: наркобароны с золотыми «калашами» сюда не поедут

Еще со времен прошлогоднего Кубка конфедераций казанцы хорошо усвоили, что болельщики из латиноамериканских стран — самые колоритные, громкие и веселые поклонники футбола. Даже числом в пару тысяч персон чилийцы и мексиканцы «раскачивали» Казань так, что и самый далекий от спорта прохожий зажигался «карнавальной» волной танцев, кричалок и фотографий в сомбреро и с маракасами вместе с экзотическими гостями.



А уж на чемпионат мира приедет в разы больше этих веселых зажигательных парней и девушек. Правда, Чили на ЧМ-2018 не попала, а Мексика в Казани не сыграет. Зато сыграет сборная Колумбии (против Польши), самая частая ассоциация с которой, правда, скажем так, не вдохновляет. Чаще всего в европейских странах, вспоминая о Колумбии, говорят о наркоторговле и политической диктатуре. Но опасаться «кофейщиков» раньше времени не стоит.

Поначалу колумбийские болельщики даже лидировали по количеству купленных билетов на российский турнир, забрав за первую «волну» 33 048 штуки. А уже в первый день второго этапа они приобрели еще 13 994 билета.

После этого их обошли футбольные болельщики из США и Бразилии, но все-таки армия фанатов из латиноамериканской страны в Казань пожалует внушительная. А учитывая, что это страна с далеко не самым высоким достатком населения, такое рвение внушает уважение. Посол России в Колумбии Сергей Кошкин в марте отмечал, что болельщикам из этой страны пришлось многим пожертвовать ради возможности приехать в Россию.

Еще со времен прошлогоднего Кубка конфедераций казанцы хорошо усвоили, что болельщики из латиноамериканских стран — это самые колоритные, громкие и веселые поклонники футбола в мире. Фото Максима Платонова



— Цифры очень серьезные, но, зная колумбийцев, я не очень удивился, — цитирует ТАСС Кошкина. — Для подавляющего числа простых болельщиков — это расходы, связанные с какими-то жертвами, приходится в чем-то отказывать себе или своей семье. Не так много здесь людей, которые могут позволить себе потратить такую сумму.

Так чего же ждать от этой оравы казанцам? Нет, наркобароны и повстанцы с автоматами Калашникова сюда не приедут. Обычно на чемпионатах мира собирается довольно положительная публика с неплохим достатком. Однако даже те, кто по положению в обществе в Колумбии вроде бы не на последних местах, способны отличиться. Так, например, на последнем чемпионате мира в Бразилии колумбийские «випы» схлестнулись в драке с местными болельщиками.

Стычка произошла накануне матча этих сборных в одном из ресторанов Рио-де-Жанейро. Среди участников драки были замечены сын президента Колумбии Мартин Сантос и другие известные болельщики из этой страны — телезвезды, актеры, бизнесмены. Бразильцы и колумбийцы сначала осыпали друг друга оскорблениями, затем стали бросаться тарелками и, наконец, в ход пошли кулаки. В драке участвовала и женщина — колумбийская телеведущая и модель Каролина Гуэрра. В итоге колумбийцы матч Бразилии проиграли, а дома их встречала многие тысячи болельщиков. Автобус с футболистами сборной ехал по Боготе через огромную толпу восторженных фанатов.

Впрочем, известны и обратные случаи — третирование, преследование и даже убийства игроков сборной, которые, как показалось фанатичным болельщикам, сыграли недостаточно хорошо на крупных международных турнирах.

Но опираться на эти случаи и проецировать их на российский чемпионат мира все-таки не стоит. Во-первых, с тех пор утекло много воды, и на ЧМ в Бразилии «кофейщики» уже показали, что умеют болеть хоть и ярко, но вполне миролюбиво. А во-вторых, криминогенные элементы на мундиали не добираются. Тем более когда они проходят на другом краю света.

Польша: мстить или не мстить?

Почему стоит опасаться приезда фанатов из этой восточноевропейской страны? Во-первых, как раз потому, что это сборная из Восточной Европы, а болельщики из таких стран, как Сербия, Хорватия и Польша, традиционно отличаются большой любовью к пиротехническим представлениям на стадионах, да и выяснить отношения на кулаках не прочь.

Во-вторых, многие прекрасно помнят, какой «теплый» прием оказали поляки нашим болельщикам во время чемпионата Европы 2012 года, который проходил в Польше и Украине.

Самое ожесточенное сражение случилось в Варшаве перед игрой сборной России с хозяевами турнира. Поклонники российской сборной шли маршем от центра города до Национального стадиона, на котором проходил матч. Около 5 тысяч россиян собрались в организованную колонну. Однако, несмотря на то, что гостей сопровождала местная полиция, массовой стычки избежать не удалось: радикальные польские фанаты пытались остановить россиян, закидывали их файерами и старались ударить даже тех болельщиков, которые шли с детьми.

Завязалась драка, и полиции пришлось применять водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Стычки российских и польских фанатов продолжились и после матча. Тогда сообщалось о задержании 140 участников драк. Еще 25 человек обратились за медицинской помощью.

Уже во время следующего чемпионата Европы буйные польские фанаты устроили потасовку между собой. Это коалиция болельщиков польских клубов «Висла», «Рух» и «Видзев», состоящая из 150 человек, нарушила пакт о неагрессии во время игр национальной команды и напала на поклонников остальных польских команд. Среди пострадавших оказались болельщики «Легии», «Леха», «Шленска» и других клубов.

Учитывая, что Польша один из лидеров по количеству купленных билетов на матчи, столице Татарстана предстоит принять далеко не самых миролюбивых поклонников футбола. А уж во время их матча с колумбийцами, армия фанатов которых еще больше, Казань будет стоять на ушах.

Еще один вопрос в том, предпримут ли российские фанаты попытки отомстить за варшавский инцидент. И есть ли в Казани такие силы, которые захотели бы этот акт возмездия совершить? Ответ — скорее нет, чем да. В городе довольно небольшая прослойка футбольных фанатов. Фан-сектор казанского «Рубина» с каждым годом становится все меньше и меньше и состоит он в основном из подростков. Так что организованных столкновений в Казани, скорее всего, не будет.

Разумеется, большая часть польских болельщиков будет состоять из обычных любителей футбола, которые едут в Россию, чтобы поддержать свою сборную. Но и без традиционных ультрас-группировок не обойдется.

Англия: «третья мировая» на подходе?

Если в случае с поляками вопрос состоит о том, будут ли российские фанаты мстить за варшавский инцидент, то англичане могут приехать в Россию с желанием совершить собственное «возмездие».

Ведь во время чемпионата Европы во Франции, казалось бы, самые отвязные хулиганы из Англии здорово получили от российских фанатов перед очным матчем сборных России и Англии в Марселе. Тогда победа российских хулиганов на Западе подавалась под весьма разными соусами. Некоторые английские СМИ вообще заявляли, что во Францию приехали специальные «отряды Путина», состоящие из элитных подразделений спецназа.

В мае этого года группа английских хулиганов из Ньюкасла даже пообещала через местную прессу устроить на территории России «третью мировую войну». «Если люди думают, что все это шутка, что мы сыграем в футбол, выпьем, перекурим и мирно поболтаем, то они ошибаются. Есть мужики из Ньюкасла, им по 60 лет, так они ждут не дождутся чемпионата мира. Это будет мировая война — третья, четвертая, пятая, шестая и седьмая», — приводит слова представителя радикальных фанатов Daily Star.

Вообще английские СМИ, которые на протяжении всех восьми лет подготовки России к мундиалю активно агитировали за отмену ЧМ в нашей стране, теперь призывают болельщиков вовсе не ехать на турнир. Якобы из-за проявлений расизма, гомофобии и агрессии со стороны российских фанатов.

Не исключено, что это сыграет свою роль. Как и ослабление фунта — дружелюбных семейных англичан, которые хотели бы приехать, поубавилось, а их место заняли именно «олдовые» хулиганы, которые в 80-х завоевывали славу опасных «hooligans» из рабочих кварталов Лондона, Ньюкасла, Манчестера и Бирмингема.

Однако опасаться приезда англичан в Казань раньше времени тоже не стоит. Вероятность выхода этой сборной в четвертьфинал вызывает сомнения (именно на этой стадии британцы могут нагрянуть в Казань). Ведь сборная Англии давно получила клеймо неудачников мировых и европейских первенств. Например, на последнем чемпионате мира в Бразилии англичане даже не смогли выйти из группы. А на мундиале 2010 года в ЮАР подданные королевы дошли лишь до 1/8 финала.

Бразилия: приближается казанский карнавал

Как рассказала «Реальному времени» президент ассоциации отелей Казани и РТ Гульнара Сафина, самыми активными болельщиками на рынке краткосрочного съема недвижимости в столице РТ являются бразильцы. Даже несмотря на то, что их команда (как и все остальные) еще не обеспечила себе участие в плей-офф и не «стопроцентно» будет играть в Казани в четвертьфинале (возможно — с Англией), фанаты «пентакампеонов» активно бронируют себе жилье в отелях города и ищут частные апартаменты.

Даже несмотря на то, что их команда еще не обеспечила себе участие в плей-офф и не «стопроцентно» будет играть в Казани в четвертьфинале, фанаты «пентакампеонов» активно бронируют себе жилье в отелях города и ищут частные апартаменты. Фото natali.andrey4uk

Нет смысла рассказывать, как бразильцы умеют «жечь» и творить праздник там, где они пребывают. Чрезвычайно музыкальные, улыбчивые и шумные люди готовы заполонить Казань к 6 июля (именно в этот день здесь будет проходить матч четвертьфинала) и окрасить ее в желто-зеленые цвета. То есть даже если пятикратные обладатели Кубка мира не доберутся (ну, а вдруг?) до этой стадии, любители футбола из Бразилии все равно в огромном количестве пожалуют в столицу Татарстана чтобы насладиться футболом. Пусть даже с участием чужих команд.

В общем, как бы не уверяли нас власти в полной безопасности, но лучше быть настороже в дни большого футбола в Казани.