«В золотой клетке»: главные «тюремщики» Татарстана в скандальном 2017 году разбогатели на треть

Сослаться на повышение зарплат в ФСИН РФ не получится — оно состоялась лишь в апреле 2018 года

Фото: Максим Платонов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила декларации начальников ФСИН, сохранивших свои посты после коррупционных скандалов, арестов и уголовных дел в отношении главных лиц системы исполнения наказания России и Татарстана. Оказалось, что вышесказанное не помешало российским «гражданам начальникам» разбогатеть в 2017 году в 1,5 раза, а конкретно татарстанским — аж на треть. Кроме того, тенденция к двух-, а то и четырехкратному росту доходов без какого-либо карьерного роста в Татарстане продолжает сохраняться. Это особенно удивительно, учитывая, что первое повышение зарплат в ФСИН за годы состоялось совсем недавно, в апреле 2018 года. И печально, поскольку рядовые сотрудники ФСИН получают в среднем 20 тыс. рублей.

После скандалов: татарстанские вип-надзиратели в 2017 году заработали на 30 процентов больше

После скандалов вокруг исправительных учреждений Татарстана (задержания, арест, уголовные дела в отношении 19-й колонии Алмаза Тазеева, сотрудника уголовно-исполнительной инспекции по Ново-Савиновскому району Марата Сафиуллина, начальника исправительной колонии №3 Руслана Фаррахова и т. д.) год назад потерял свой пост глава УФСИН по РТ Дауфит Хамадишин. Вместе с ним потерял пост его коллега в Пермском крае Григорий Желудов.

В 2017 году в отношении 14 сотрудников УФСИН РТ возбудили 21 уголовное дело. В том же 2017 году был задержан замдиректора ФСИН Олег Коршунов и арестован экс-глава ФСИН Николай Баринов (за откаты от подрядчиков при строительстве СИЗО «Кресты-2»). В феврале 2018 года были отправлены в отставку начальник управления инженерно-технического и информационного обеспечения, связи и вооружения ФСИН РФ Юрий Баринов, начальник правового управления службы Леонид Климаков и начальник главного управления ФСИН по Иркутской области Анатолий Киланов. По версии СМИ, отставки прошли в рамках уголовного дела, связанного с хищением на закупках раций для нужд ФСИН на сумму 141,6 млн руб. Фактически, отмечают наблюдатели, «президент отправил в отставку половину команды директора ФСИН Геннадия Корниенко» (пост свой пока сохранил) и зама Анатолия Рудого.

На фоне таких чисток в российской системе исполнения наказаний, не помешает присмотреться к доходам руководства ФСИН как РФ, так и РТ — неужели им платят так мало, что они в итоге попадаются на коррупционных скандалах? За 2017 год 88 начальников УФСИН по РТ заработали 84,7 млн рублей, на 30% больше, чем в 2016 году (65 млн рублей). Совместный с супругами доход их составил 109,4 млн рублей, что на 25% больше, чем в 2016 году. Средний доход чиновника системы исполнения наказаний в РТ в год составил 962,4 тыс. рублей, или 80 тыс. рублей в месяц (это более чем в два раза выше, чем средняя зарплата по Татарстану).

Отправлена в отставку половина команды директора ФСИН Геннадия Корниенко (на фото — слева). Фото fsin.su



Сослаться на повышение зарплат не получится — оно состоялась лишь в апреле 2018 года

Известно, что первое за годы повышение зарплат работникам ФСИН состоялось лишь 1 апреля 2018 года, одновременно с началом действия реформы. В итоге массового повышения зарплат многие могут лишиться своей работы, в основном это может грозить руководителям подразделений ФСИН. Тем более что на данный момент «средняя зарплата обычного сотрудника службы исполнения наказания равна 20 тыс. рублей, а руководители подразделений имеют оклад намного выше». В 2018 году выделят 4,5 млрд рублей на повышение оклада сотрудникам ФСИН, в 2019 году — 5,5 млрд рублей, в 2020 — 10,5 млрд рублей.



Поэтому двух-, а то и четырехкратный рост доходов татарстанских начальников УФСИН в 2017 году повышением зарплат не объяснить. Можно лишь предположить, что ранее, в 2016 году, они занимали более низкие должности в системе исполнения наказаний. Однако в таком случае следует признать, что в татарстанской системе подобную ротацию кадров делают ежегодно: в прошлом году богатейшие начальники УФСИН по РТ задекларировали доход в 3-4 раза превышающий их доход за 2015 год. При этом самым богатым начальником оказался, напомним, на тот момент уже арестованный начальник исправительной колонии №3 УФСИН по Татарстану Руслан Фаррахов. Однако и ротацией это толком не объяснишь: ряд начальников занимали те же посты и в прошлом году.

Доходы руководителей подразделений УФСИН по РТ

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО Структурное подразделение Должность ЛИЧНЫЙ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2017 Г., РУБ. 1 1 Фаттахов Ильнур Нурисович ФКУ «Колония-поселение №17 УФСИН по РТ» заместитель начальника 2.907.689,61 2 2 Бариев Рамай Каримович ФКУ дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр УФСИН по РТ» начальник 2.737.805,70 4 3 Малкин Аркадий Моисеевич ФКУ «Исправительная колония №18 УФСИН по РТ» заместитель начальника 1.677.787,90 12 4 Гинтер Игорь Юрьевич ФКУ «Исправительная колония №2 УФСИН по РТ» заместитель начальника 1.661.382,23 13 5 Долгов Игорь Аркадьевич ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Республике Татарстан заместитель начальника 1.643.180,35 5 6 Вахитова А.Д. ФКУ дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр УФСИН по РТ» главный бухгалтер 1.507.068,91 7 7 Пулатов Равиль Туктарович ФКУ «Жилищно-коммунальное управление Управления Федеральной службы исполнения по Республике Татарстан заместитель начальника 1.416.535,11 25 8 Хуриев Д.Р. ФКУ «Отдел охраны ФГУЗ «Казанская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с интенсивным наблюдением Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» УФСИН по РТ» заместитель начальника 1.391.953,03 31 9 Хиалеев Эдуард Данилович УФСИН России по Республике Татарстан заместитель начальника 1.340.973,70

Мамадышский «рекордсмен» разбогател в 2017 году в 4 раза, а начальник учебного центра УФСИН по РТ — в 3 раза

Так, богатейшим сотрудником пенитенциарной системы в РТ стал замначальника ФКУ «Колония-поселение №17» (находится в Мамадыше) Ильнур Фаттахов, задекларировавший за 2017 год почти 3 млн рублей, что в 4 раза (!) больше его дохода за 2016 год (701,3 тыс. рублей). Супруга заработала всего 214,5 тыс. рублей. В собственности Фаттаховых две квартиры, на 59,5 кв. м и 31,4 кв. м и два земельных участка на 1 015 кв. м и 1 514 кв. м. В гараже богатейшего сотрудника стоят «Фольксваген Passat» и «КИА РИО». Рост доходов Фаттахова нельзя объяснить повышением в должности — он и в прошлом году был замначальника мамадышской колонии.

Второе место по доходам занял Рамай Бариев, начальник ФКУ «Межрегиональный учебный центр УФСИН по РТ», задекларировавший 2,7 млн рублей, почти в 3 раза больше, чем в 2016 году (993,5 тыс. рублей). А совместный с супругой доход вырос точно в 3 раза (с 993,5 тыс. рублей до 2,913 тыс. рублей). В собственности Бариева квартира на 32,7 кв. м, 1/4 доли в еще одной квартире на 100 кв. м, дом на 50,4 кв. м и участок на 2 тыс. кв. м. Катается Бариев на «Ниссан X-Trail». Бариев и в прошлом году занимал ту же должность.

Богатейшим сотрудником пенитенциарной системы в РТ стал замначальника ФКУ «Колония-поселение №17» Ильнур Фаттахов. Фото ru.esosedi.org

Замначальника казанской колонии, разбогатев в прошлом году в 3,5 раза, поменял «КИА» на «Тойоту»

Тройку богатейших начальником УФСИН по РТ закрывает Аркадий Малкин, замначальника ФКУ «Исправительная колония №18 УФСИН по РТ», задекларировавший за 2017 год 1,7 млн рублей, что на 42% меньше, чем в 2016 году. Впрочем, этот «откат» не ликвидировал феноменального роста доходов в прошлом году: за 2016 год его доход составил 2,87 млн рублей и вырос к 2015 году в 3,5 раза! Вместе с супругой Малкин заработал в 2017 году 2,1 млн рублей.

Падение доходов начальника казанской колонии Малкина объясняется в декларации. Если в прошлом году в собственности Малкиных было: две квартиры площадью в 67,6 кв. м (приобретена за счет дохода от продажи имущества и заемных средств) и 61,3 кв. м и автомобиль Kia Sportage, то в 2017 году замначальника продал «КИА», и купил «Тойоту Corolla».

Кратный рост доходов без какого-либо карьерного роста — обычное дело для УФСИН по Татарстану

Четвертое место по доходу у Игоря Гинтера, замначальника казанской «Исправительной колонии №2 УФСИН по РТ», задекларировавшего 1,6 млн рублей — несмотря на то, что и в прошлом году он занимал ту же должность, что почти в 2 раза больше дохода за 2016 год (881,5 тыс. рублей). В собственности семьи Гинтера 1/2 квартиры в 46 кв. м, в пользовании еще одна квартира на 17 кв. м. Зато в гараже стоит «БМВ 116».

Топ-5 высокооплачиваемых начальников УФСИН по РТ закрывает Игорь Долгов, замначальника татарстанского СИЗО-1, задекларировавший 1,6 млн рублей. И тоже, несмотря на отсутствие за год карьерного роста, в 2017 году доход оказался почти в 2 раза больше, чем в 2016 (858,7 тыс. рублей). В собственности семьи квартира на 77,1 кв. м, 1/3 доли в квартире на 52 кв. м. В пользовании у Долгова еще одна квартира на 34,6 кв. м. В гараже стоит «Мицубиси Outlander».

Топ-5 высокооплачиваемых начальников УФСИН по РТ закрывает Игорь Долгов, замначальника татарстанского СИЗО-1. Фото Олега Тихонова

Кратный рост доходов произошел и у других двух начальников, вошедших в топ-10 Татарстана: почти в 3 раза выросли доходы у бухгалтера ФКУ дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный центр УФСИН по РТ» А.Д. Вахитовой (с 529 тыс. до 1,5 млн рублей) — должность та же, что и в прошлом году, в 2 раза выросли доходы и у сохранившего свою должность замначальника ФКУ «Жилищно-коммунальное управление Управления Федеральной службы исполнения по Республике Татарстан» Равиля Пулатова — с 733,3 тыс. рублей до 1,416 млн рублей.

За исключением необычайно скромного нового главы УФСИН — у него нет даже авто

Доказывает тот факт, что более высокая должность не гарантирует и значимо более высокого дохода, декларация нового начальника УФСИН по Татарстану, пришедшего на смену Дауфиту Хамадишину, Эдуарда Хиалеева (правда, пока с приставкой «исполняющий обязанности»), ранее замначальника УФСИН по РТ.

Его доход за год вырос на ничтожные 4,7%, составив 1,3 млн рублей. А с учетом 4-процентной инфляции, он фактически не изменился. А в 2015 году его доход был даже выше: 1,75 млн рублей. В собственности скромного нового главы татарстанского УФСИН, попавшего в топ-10, ничего нет. Лишь две квартиры, на 34,1 и 42,1 кв. м, в пользовании.

Доходы начальников главных тюрем России

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО Структурное подразделение Должность ЛИЧНЫЙ ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ ГОДОВОЙ ДОХОД ЗА 2017 Г., РУБ. 1 1 Балан В.П. ФСИН России врип заместителя директора (начальник управления) 8532517,64 2 2 Рудый Анатолий Анатольевич ФСИН России первый заместитель директора 4442673,86 5 3 Степаненко Р.А. ФСИН России заместитель директора 3.723.656,33 7 4 Максименко В.А. ФСИН России заместитель директора 3.713.064,36 6 5 Бояринев Валерий Геннадьевич ФСИН России заместитель директора 3.680.610,65 4 6 Хабаров А.В. ФСИН России заместитель директора 3.490.064,18 3 7 Корниенко Геннадий Александрович ФСИН России директор 3.175.142,73 10 8 Овчинников С.Е. ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по г.Москве — Матросская тишина заместитель начальника 1.713.321,89 13 9 Бурыкин В.Н. ФСИН России заместитель директора — начальник управления 1.525.824,00

Доходы начальников колоний и тюрем страны выросли в 2017 году в 1,5 раза

Главные начальники ФСИН и начальники главных тюрем России (от «Бутырки», «Матросской тишины» и «Крестов» до «Владимирского централа» и «Черного дельфина») в 2017 году заработали 57,8 млн рублей, более чем в 1,5 раза, чем в 2016 году (36,3 млн рублей). Совместный с супругами доход «начальников» вырос в 1,6 раза и составил 77 млн рублей.

Богатейший человек системы исполнения наказаний России — временно исполняющий обязанности замдиректора ФСИН, начальник управления кадров Валерий Балан, задекларировавший 8,5 млн рублей. К слову, это в 2 раза меньше, чем доход за 2016 год. Однако тогдашние 18,6 млн рублей Балан объяснил «единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения в размере 15 360 768,00»). В собственности его по-прежнему три участка на 2,6 тыс. кв. м, однако за год к квартире в 65 кв. м. Балан приобрел еще одну на 118,4 кв. м. В гараже стоит «Тойота Lexus». Балан, назначенный врио в октябре прошлого года, очевидно «троянский конь», с помощью которого федеральные власти пытаются навести порядок в системе исполнения наказаний.

На втором месте влиятельный Анатолий Рудый, близкий к главе ФСИН РФ Геннадию Корниенко, первый замглавы ФСИН, задекларировавший 4,4 млн рублей, что на 14% больше, чем в 2016 году (3,8 млн рублей). Совместный с супругой доход его вырос и вовсе в 1,5 раза, составив 6,4 млн рублей. В собственности «гражданина начальника» две квартиры на 63,3 кв. м и 75,9 кв. м. В гараже стоит тоже «Тойота Lexus».

Анатолий Рудый (на фото — слева) задекларировал 4,4 млн рублей. Фото 11.fsin.su

Главные судебные приставы зарабатывают в 3 раза больше коллег из ФСИН

Третий по уровню дохода в пенитенциарном ведомстве России — это «варяг» Рустам Степаненко, ранее служивший в службе судебных приставов. Ныне он замдиректора ФСИН, отвечающий за вопросы производства и тыла. Степаненко отчитался о доходах в 3,7 млн рублей (с супругой — 5,2 млн рублей). Это, между прочим, в 3 раза меньше, чем он задекларировал за 2016 год, будучи в должности замдиректора ФССП. В собственности семьи Степаненко четыре квартиры на 301,5 кв. м, участок на 294 кв. м и дом на 288,1 кв. м. В гараже стоит «Сузуки Grand Vitara».

На четвертом месте по доходам — Валерий Максименко, замдиректора ФСИН, задекларировавший 3,7 млн рублей (с супругой 4,4 млн рублей) — его доходы за год почти не изменились. По сравнению со своими коллегами, Максименко личность скромная: в собственности семьи квартира на 63,2 кв. м и 2/5 доли квартиры площадью 90 кв. м. Зато в гараже стоит «нескромный» «БМВ x5».

Пятерку самых высокооплачиваемых замыкает генерал-лейтенант внутренней службы, замначальника ФСИН РФ Валерий Бояринев, задекларировавший за 2017 год 3,68 млн рублей, с супругой — 4,8 млн рублей, что немногим меньше дохода за 2016 год (3,8 и 5,3 млн рублей соответственно). В собственности семьи квартира на 94,8 кв. м, и 1/8 доли в участке на 723 кв. м и доме на 52,6 кв. м. Машины у Бояринева нет.

Пятерку самых высокооплачиваемых замыкает генерал-лейтенант внутренней службы, замначальника ФСИН РФ Валерий Бояринев. Фото fsin.su

Начальник же Федеральной службы исполнения наказаний России получает формально меньше замов. Геннадий Корниенко отчитался о 3,2 млн рублей дохода за 2017 год (на 15% больше, чем за 2016 год — 2,7 млн рублей). Впрочем, супруга добавила в семейную кубышку еще 2,5 млн рублей, и совместный доход генерал-полковника, командующего всеми СИЗО, колониями и тюрьмами страны, составил в итоге 5,7 млн рублей (в 2016 году — 5,5 млн рублей). В собственности, впрочем, формально у него лишь две квартиры (на 77,8 кв. м и 94,2 кв. м). А машин вообще нет (хотя зачем-то есть доля в гараже на 16,5 кв. м).