Мировой волейбол в Уфе без компромиссов

Столица Башкирии принимает звезд мирового масштаба

Вот и до столицы Башкирии дошла очередь принять один из этапов нового по названию турнира (своего рода аналог Мировой лиги) — волейбольной Лиги наций — 2018 среди мужских команд. В «Уфа-Арене» в течение трех дней вместо криков хоккейный болельщиков будет царить атмосфера битвы больших парней из России, Бразилии, Китая и Ирана. «Реальное время» знакомит своих читателей с участниками этого волейбольного мирового уик-энда и рассказывает о сегодняшней пресс-конференции, посвященной стартующему турниру, на которой побывал наш корреспондент.

Младшая сестра Мировой лиги



В 2017 году Международная федерация волейбола (FIVB) в Париже на вечере, посвященном 70-летию организации, объявила о создании нового турнира среди сборных под названием Лига наций. Этот турнир заменил мужскую Мировую лигу и женский Гран-при. Формат волейбольной Лиги наций одинаков для мужских и женских сборных. В каждом из турниров участвуют 16 команд, из которых 12 названы «основными», а четыре — «претендентами». Лига будет проходить по круговой системе, по итогам сезона две худшие команды заменят лучшие из числа претендентов — Лиги вызова. Победитель будет определяться в «Финале шести».

В 2018 году в мужском турнире в число основных команд включены сборные России, Бразилии, Италии, США, Китая, Сербии, Франции, Аргентины, Ирана, Польши, Германии, Японии. В третьем туре в Уфе встретятся хозяева площадки — сборная России, а также Бразилия, Китай и Иран.

Желто-зеленые фавориты



Можно говорить о блиц-чемпионате мира из шести поединков на «Уфа-Арене». Американский континент представляют бразильцы, за Европу держит ответ Россия, Китай можно считать отдельной частью планеты, ну а Иран — лучший коллектив от Азии.

Нынешний состав сборной Бразилии — практически целиком представители бразильских клубов. Исключения — доигровщик Маурисио Боржес, который представляет турецкий «Аркас Спор», и капитан команды из итальянской «Модены» Бруно Мосса Резенде.

В Мировой лиге бразильцы девять раз брали золото, правда, последний раз — в 2010 году (отобрали у России) и наверняка нацелены на первое высшее достижение в Лиге наций. Тренирует команду с 2017 года бывший бразильский волейболист, призер Олимпийских игр и чемпионата мира — Ренан Дал Зотто.

В двух первых турах Лиги наций — 2018 бразильцы лишь один раз уступили в шести поединках. Встреча против итальянцев, еще одной из топ-команд, включила в себя пять сетов, решающий из которых Италия выиграла со счетом 15:8.

На сегодняшней пресс-конференции капитан сборной Бруно Мосса Резенде рассказал о своих ожиданиях от матча с хозяевами площадки: «Я считаю, что Россия и Бразилия — одни из ведущих команд в волейбольном мире. И я знаю точно, что завтра эта арена будет настроена не в нашу пользу. Мы здесь не как гости, а как соперники. Я с нетерпением жду этого матча, мы будем стараться выиграть».

Главный тренер сборной Бразилии Ренан Дал Зотто также поблажек хозяевам турнира давать не собирается:

— Мы опробовали площадку. Нам здесь очень нравится все — и арена, и организация. В Россию мы привезли команду в ее лучшем составе, мы и до этого играли порою сложные матчи в полную силу. Результат для нас очень важен, — уверял журналистов наставник бразильцев.



Китайская загадка



Китай подошел к российскому туру с двумя победами и четырьмя поражениями — команда занимает десятое место в текущем турнире. В последнем матче китайцы смогли обыграть прошлогоднего победителя Мировой лиги, команду Франции, в пяти сетах. В то же время довольно легко уступила им Аргентина — 0:3 (22:25, 21:25, 18:25). Проиграли же представители Поднебесной полякам, немцам, американцам и болгарам. У руля китайцев — аргентинский специалист Рауль Лозано. Приехав в Уфу, он сказал: «Мы покажем свою лучшую игру и дадим возможность игрокам набраться опыта. Здесь играют лучшие команды мира, мы хотим научится у них чему-то новому в волейболе. Китайская команда пока на стадии становления».

Капитан сборной Китая Цзи Даошуай на пресс-конференции перед играми отметил:

— Я в первый раз в России, мне тут очень нравится. Для нашей команды каждый матч, каждая встреча с другими командами очень важны для нашего развития. Мы постараемся извлечь из пребывания здесь все самое лучшее, — заверил он.



Аутсайдер уфимского тура



Иран, идущий в турнирной таблице 13-м, имеет такие же достижения в текущей Лиге наций, что и китайцы, — четыре поражения и две победы. Причем одна из побед над Аргентиной в упорнейшем пятисетовом поединке — 21:25, 25:22, 25:22, 24:26, 15:9. Вторая — легкая — над австралийцами — 3:0. Иранцы уступили практически в одну калитку — Канаде — 1:3, Италии — 0:3, Японии — 1:3, Франции — 1:3. Интересно, что руководит сборной Ирана Игор Колакович. 53-летний специалист из Черногории сменил на этой должности как раз Рауля Лозано, покинувшего тренерский мостик иранской сборной в 2016 году.

Колакович с 2006-го по 2014 год возглавлял сборную Сербии, которую привел к бронзе чемпионата мира — 2010, серебру Мировой лиги в 2008-м и 2009 году, победе на чемпионате Европы — 2011. Также в составе иранской сборной выделяется их капитан — Мир Саид Маруф-Лакрани.

— В последние две недели мы не очень хорошо играли, и здесь в России мы постараемся улучшить свое турнирное положение. На следующий год хотелось бы, чтобы организаторы подумали об игроках как о людях — сложно играть в таком напряженном графике. Тем не менее сложность — не оправдание, все в одинаковых условиях. Здесь собрались отличные команды, и мы будем стараться играть изо всех сил, — поделился впечатлениями капитан сборной Ирана.

Главный тренер Колакович обозначил задачи на уфимский тур: «Мы здесь для того, чтобы поднять нашу игру на новый уровень. Естественно, фавориты — Россия и Бразилия. Мы уважаем всех наших соперников и хотим сыграть достойно с каждым из них».



Номинальные хозяева



Россиян с 2017 года тренирует Сергей Шляпников, сменивший титулованного Владимира Алекно. В сборной нет легионеров, все представители Суперлиги России. Наша команда пока занимает четвертое место, уступая Польше, Бразилии и США. В шести играх в Польше и Болгарии россияне выиграли четыре встречи: у Канады — 3:0, Кореи — 3:0, Болгарии — 3:0, Австралии — 3:1. Два поражения было от Польши на их площадке — 0:3, и обидное в болгарском туре — от сербов — 2:3 (25:20, 23:25, 23:25, 25:22, 12:15).

В состав нынешней сборной включены уфимцы — два волейболиста «Урала»: центральный блокирующий Игорь Филиппов и связующий Дмитрий Ковалев, а также покинувший башкирскую команду либеро Алексей Кабешов. Соседний Татарстан, а в его лице казанский «Зенит» представляют центральный блокирующий Артем Вольвич, также защищавший цвета «Урала» в 2009—2011 годах, и диагональный Максим Михайлов. Помимо этих клубов в сборной России представлены игроки белгородского «Белогорья», новоуренгойского «Факела», новосибирского «Локомотива», ярославского «Ярославича», кемеровского «Кузбасса», питерского «Зенита», московского «Динамо», новокуйбышевской «Новы».

Капитан российской сборной Игорь Кобзарь считает, что нет особой разницы, когда встречаться с бразильцами. На основной план выйдут не какие-то физические моменты, это будет борьба характеров, игра психологии. «Думаю, это более справедливо, что мы играем в первый день. У нас максимальная подготовка именно к этой игре», — подытожил он.

Главный тренер россиян Сергей Шляпников отметил на пресс-конференции, что команда еще имеет шероховатости в сыгранности, в ней много молодых игроков, травмированных и недолеченных, тем не менее ребята показывают достойный результат.

— Возможно в будущем подключение и Михайлова, и Вольвича, и Полетаева, но мы с пониманием относимся к состоянию здоровья наших ведущих игроков, которые провели очень тяжелый сезон за свои клубы, выступая еще и в Еврокубках. Поэтому мы дали им отдохнуть, — пояснил он ситуацию с игроками «Зенита».

В то же время, по его словам, штаб готовит к играм в Уфе Ковалева и Филиппова, а Кабешов только третий тур играет на данной позиции и только нащупывает свою игру. Перед командой России поставлена задача войти в «Финал шести», и все службы клуба — тренерская, медицинская, техническая — усиленно работают над достижением этой цели. Безусловно, поддержка уфимских болельщиков придаст российским волейболистам сил и уверенности.