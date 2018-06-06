«Казаньоргсинтез» доведет выручку до 100 млрд рублей

КОС произвел рекордное количество полиэтилена за всю историю предприятия

Фото: Олег Тихонов

Одно из пяти бюджетообразующих предприятий Татарстана — нефтехимическая компания «Казаньоргсинтез» к 2021 году должна увеличить объем выручки до 100 млрд рублей. Такие цифры на годовом собрании акционеров компании озвучил президент Татарстана Рустам Минниханов. В 2017 году выручка предприятия составила 72 млрд рублей, а производство полиэтиленов достигло 726 тысяч 513 тонн — это максимальный объем продукции за всю историю предприятия. Подробности об остальных достижениях «Казаньоргсинтеза» за 2017 год — в материале «Реального времени».

Рекордный показатель выработки полиэтилена

На годовом собрании акционеров ПАО «Казаньоргсинтез» были представлены итоги деятельности предприятия за 2017 год. Генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов заявил, что за прошедший год объем произведенной товарной продукции превысил 1 миллион тонн, в том числе полиэтиленов — 726 тысяч 513 тонн — рекордное количество за всю историю предприятия.

За прошедший год «Казаньоргсинтез» выпустил более 1 миллиона тонн товарной продукции

Показатель использования производственных мощностей увеличился с 92% до 94% в 2017 году, а индекс физического объема составил 101,7% к уровню 2016 года. При этом снижение поставок этилена, несмотря на увеличение собственной выработки на 22 тысячи 842 тонны по сравнению с 2016 годом, не позволило максимально использовать имеющиеся мощности предприятия по производству полиэтиленов. За 2017 год выручка от реализации товарной продукции составила 72 млрд рублей, что на 3,4 млрд рублей, или на 4,5%, ниже уровня 2016 года.

Генеральный директор отметил, что основным рынком сбыта продукции «Казаньоргсинтеза» остается внутренний рынок — 79% от выручки, доля экспорта составляет 21%. Компания модернизирует логистические процессы и стремится к сотрудничеству с наибольшим количеством зарубежных партнеров. В 2017 году экспорт продукции «Казаньоргсинтеза» в натуральном выражении увеличился на 16,8% относительно 2016 года, обеспечив получение выручки в размере более 15 млрд рублей.

Основным рынком сбыта продукции «Казаньоргсинтеза» остается внутренний рынок — 79% от выручки, доля экспорта составляет 21%

В 2017 году предприятие возобновило сотрудничество с Грузией и наладило поставку продукции в Хорватию и Армению. Позднее, на пресс-конференции, Фарид Минигулов добавил, что в 2018 году планируется увеличить экспорт на 23—24% за счет продаж полиэтилена и поликарбоната.

«Казаньоргсинтез» является одним из пяти крупных бюджетообразующих предприятий Татарстана. Налоговые платежи во все уровни бюджета по итогам 2017 года составили 8,6 млрд рублей, в том числе в консолидированный бюджет Республики Татарстан перечислено 5,46 млрд рублей.

На охрану окружающей среды в 2017 году было выделено более 440 млн рублей

«Казаньоргсинтез» каждый год улучшает качество выпускаемой продукции, увеличивая количество товаров новых марок. В прошлом году на заводе полиэтилена высокого давления на технологичной установке «Тайсон» наработаны композиции полиэтилена, предназначенные для изготовления ампул для фармацевтической промышленности. На заводе полиэтилена низкого давления, чтобы удовлетворить спрос автопроизводителей в материале для изготовления топливных баков, предприятием разработана новая марка полиэтилена низкого давления.

На «Казаньоргсинтезе» продолжается программа модернизации производств и ввод в эксплуатацию новых. На финансирование объектов капитального строительства, а также на замену и обновление оборудования в 2017 году было направлено 7,8 млрд рублей. На заводе этилена ведутся работы по строительству четырех новых печей пиролиза, пуск трех из которых намечен на конец 2018 года. Введена в эксплуатацию вторая очередь базисного склада углеводородного сырья для хранения пропан-бутановой фракции. На заводе по производству и переработке полиэтилена низкого давления осуществлена модернизация реактора «С» с оснащением его системой рекуперации сбросных газов. Построена двухконтурная водооборотная система охлаждения реакторов полимеризации.

Затраты на охрану окружающей среды в 2017 году составили более 440 млн рублей

На фоне производственных успехов «Казаньоргсинтез» по-прежнему уделяет внимание вопросам экологии, промышленной безопасности и охраны труда. «Текущие затраты на охрану окружающей среды в отчетном году составили более 440 млн рублей, что на 7,2% выше уровня 2016 года. Затраты на охрану труда превысили 549 млн рублей, что на 24,8% больше, чем было затрачено в 2016 году. Затраты на мероприятия по обеспечению промышленной безопасности составили более 2 млрд рублей, что больше прошлогоднего показателя на 41%», — сообщил акционерам Фарид Минигулов.

На собрании был избран совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в количестве 11 человек

После докладов об итогах деятельности предприятия акционеры утвердили годовой отчет и бухгалтерскую отчетность «Казаньоргсинтеза» за 2017 год, а также утвердили распределение чистой прибыли. Так, было решено начислить и выплатить дивиденды по акциям ПАО «Казаньоргсинтез» в размере, рекомендованном советом директоров: по привилегированным акциям из расчета 0,25 рубля на одну акцию; по обыкновенным акциям из расчета 4,253 рубля на одну акцию.

Акционеры избрали совет директоров ПАО «Казаньоргсинтез» в количестве 11 человек. На основании специального права, которое дает «золотая акция», в состав совета директоров был назначен представитель государства — Ринат Сабиров, помощник президента Республики Татарстан.

Доля несырьевых товаров в экспорте РТ выросла с 52% до 54%

Рустам Минниханов, выступая перед акционерами КОСа, назвал компанию одним из крупнейших нефтехимических предприятий в Российской Федерации и ведущим отечественным производителем полиэтилена. «В 2017 году «Казаньоргсинтез» выполнил и перевыполнил плановые целевые показатели. В отчетном году компания работала в условиях усложнившейся конъюнктуры рынка, что было связано с падением цен до 15%. В результате кропотливой работы с поставщиками сырья достигнуты наилучшие за всю историю «Казаньоргсинтеза» показатели по сырьевому обеспечению, рекордные данные по производству продукции в физических объемах», — заявил Рустам Минниханов.

«КОС входит в первую пятерку ведущих бюджетообразующих предприятий республики», — заявил Рустам Минниханов

За счет роста объема продаж предприятию удалось нивелировать негативный эффект ценовых скачков. Президент также отметил высокую долю добавленной стоимости — 42% в объеме выручки, это является одним из лучших показателей в республике. О конкурентоспособности «Казаньоргсинтеза» свидетельствует рост экспорта. Благодаря развитию нефтехимической продукции растет доля несырьевого экспорта Татарстана. За последние пять лет доля несырьевых товаров в экспорте РТ выросла с 52% до 54%.

«Сегодня КОС входит в первую пятерку ведущих бюджетообразующих предприятий республики. Является одним из лидеров фондового рынка нашей страны по динамике роста капитализации. Во многом благодаря таким развивающимся предприятиям, как «Казаньоргсинтез», Татарстан сохраняет положительный рост экономики», — отметил глава республики. Химия и нефтехимия по-прежнему остаются основными точками роста экономики и приоритетом «Стратегии-2030».

«Развитие «Казаньоргсинтеза» мы оцениваем положительно»

После годового собрания представители СМИ смогли подробнее узнать о перспективах развития «Казаньоргсинтеза» до 2025 года. Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», Рустам Минниханов оценил экономические итоги работы предприятия в 2017 году.

«Развитие «Казаньоргсинтеза» мы оцениваем положительно, но останавливаться на достигнутом нельзя», — заявил Рустам Минниханов

«При всех сложностях: конъюнктуре рынка полиэтилена, доступе к сырью — рост капитализации компании показывает, насколько она эффективна и перспективна. Развитие «Казаньоргсинтеза» мы оцениваем положительно, но останавливаться на достигнутом нельзя. Нам показали серьезную программу развития предприятия до 2025 года. Уже к 2021 году «Казаньоргсинтез» должен подойти к выручке не менее 100 млрд рублей. Нет сомнений в том, что они с этим справятся», — заявил Рустам Минниханов.

Уже к 2021 году «Казаньоргсинтез» должен подойти к выручке не менее 100 млрд рублей

Производство этилена к 2021 году должно возрасти до 650 тыс. тонн и до 1 млн тонн получение полиэтилена. Финансироваться программа будет по стандартной для ТАИФа схеме — 15% составят собственные средства и 85% заемные. Такие цифры на пресс-конференции озвучил генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.

1 / 18 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов