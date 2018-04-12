АСВ потребовало признать недействительным расторжение договора поручительства между ТФБ и ПСО «Казань»

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд РТ заявление о признании недействительным соглашения о расторжении договора поручительства между банком и ООО «ПСО Казань». Об этом сообщается на сайте АСВ.

Речь идет о договоре №7/15 от 30 декабря 2015 г. Также АСВ просит восстановить права по договору поручительства ТФБ и обязанности поручителя «ПСО Казань» по данному документу,.

Отметим, что Агентство по страхованию вкладов уже пыталось оспорить данное соглашение о расторжении договора поручительства, но тогда АС РТ отказал АСВ.