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АСВ потребовало признать недействительным расторжение договора поручительства между ТФБ и ПСО «Казань»

20:55, 12.04.2018
АСВ потребовало признать недействительным расторжение договора поручительства между ТФБ и ПСО «Казань»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Агентства по страхованию вкладов подало в Арбитражный суд РТ заявление о признании недействительным соглашения о расторжении договора поручительства между банком и ООО «ПСО Казань». Об этом сообщается на сайте АСВ.

Речь идет о договоре №7/15 от 30 декабря 2015 г. Также АСВ просит восстановить права по договору поручительства ТФБ и обязанности поручителя «ПСО Казань» по данному документу,.

Отметим, что Агентство по страхованию вкладов уже пыталось оспорить данное соглашение о расторжении договора поручительства, но тогда АС РТ отказал АСВ.

ЭкономикаБанки Татарстан
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