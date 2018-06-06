Араик Маргарян: «Народ Армении за Россию. Россия их кормит, все это знают»

Наставник чемпионов из «Динамо-Казань» о хоккее на траве и о геополитике

Главный тренер 15-кратного чемпиона России «Динамо-Казань» по хоккею на траве Араик Маргарян встречает корреспондента «Реального времени» в клубной комнате, заставленной кубками и завешанной медалями. Не дожидаясь вопросов, начинает с чтения своего письма. Путину о непрофессионализме чиновников федерации хоккея на траве России, повинных в провале сборной на чемпионате Европы. Известный «правдоруб» возмущается бюрократическими отписками в ответ на свое послание главе государства и продолжает монолог — только после него и начинается эксклюзивное интервью Араика Маргаряна «Реальному времени».

«Если татары за что-то берутся, то делают как должно»

— Я обожаю Казань, народ Татарстана. Скажу почему. Я приехал сюда 15 января 2001 года. Я тогда уже пересекал «экватор». Обладал уже определенным жизненным опытом. Видел, как в Татарстане все развивается. Уже тогда, например, здесь была программа ликвидации ветхого жилья. Потом в 2005 году праздновали 1000-летие Казани, далее провели Универсиаду, чемпионат мира по водным видам спорта и многое другое. Сейчас вот столица Татарстана в числе 11 российских городов готовится принять футбольный мировой форум. А татары, если за что-то берутся, то делают как должно.

Я преклоняюсь перед Шаймиевым, это великий человек. Если кто-то этого не понимает, поезжайте к нам в Армению, поживите там, посмотрите, прочувствуйте все на себе. Там народ восстал, молодцы они в этом плане. Или отправляйтесь в другие регионы, поглядите, что творится. Не мне судить, но лично я считаю, что татарстанцы — молодцы, Казань очень здорово изменилась. Нам надо молиться и радоваться тому, что мы здесь живем. Я хожу в церковь раз в неделю, иногда два раза в месяц, как время позволяет. Свечки ставлю. Поклоняюсь не Христу. Не знаю почему, но со школьной скамьи, — Деве Марии. И все время, когда ставлю свечку, желаю здоровья этим двум президентам. Когда в 2007-м построили Центр хоккея на траве, все хотели, чтобы Шаймиев этот символический ключ отдал другому, но он отдал мне как гарант ответственности за будущее хоккея на траве.

А когда мы выиграли Универсиаду, президентом был уже не он, а Минниханов. Когда он принимал нас в Кремле по итогам выступления на Универсиаде, мы с Шаймиевым оказались рядом. Он меня подозвал и спрашивает: «Слушай, Араик Арташевич, твои игроки все время в игре выкладываются очень здорово. Из десяти команд на Универсиаде вы по рейтингу были восьмыми, но в турнире всех обыграли. Что ты говоришь своим хоккеистам, как настраиваешь их?». Понимаете, ему, кроме статистики, нужно было знать, как управляется команда!.. Перед такими людьми преклоняюсь. Они хотят зрить в корень. Честно говоря, если бы у меня в команде была такая здоровая преемственность, как от Шаймиева к Минниханову, то мы всю Европу обыграли бы. Они оба — просто народные!

«Когда в 2007-м построили Центр хоккея на траве, все хотели, чтобы Шаймиев этот символический ключ отдал другому, но он отдал мне как гарант ответственности за будущее хоккея на траве». Фото Михаила Козловского / shaimiev.tatarstan.ru

«Жалею, что такой человек, как Шаймиев или Минниханов, не был президентом моей страны»

— А на вашей родине народ с высшей властью разошелся. И выбрал своего лидера Никола Пашиняна. Как вы к этому отнеслись?

— Это мое субъективное мнение счастливого человека. В каком плане? Зарабатываю столько денег, чтобы не отводить глаза в сторону; занимаюсь работой, которую я знаю и люблю; завоевал определенный авторитет, меня уважают. Это все то, чего в Армении не заслужил. А я ведь все тот же человек, абсолютно не изменился, ни там, ни здесь. В настоящее время считаю, что моя родина — это Армения. Вторая моя родина — Татарстан. Под дулом пистолета, везде скажу: моя родина — Армения. Жалею, что такой человек, как Шаймиев или Минниханов, не был президентом нашей страны.

На мой взгляд, армяне — очень трудолюбивый народ с большим интеллектом. Справедливость и истина должны были рано или поздно восторжествовать. Столько трудностей пережил работающий народ. Я это заметил, когда мне пришлось зарабатывать деньги, когда не стало моего отца.

— Армяне по всему миру зарабатывают деньги…

— Да, и я выехал в Славянск-на-Кубани, чтобы продавать там трактора. Там чернозем, и я считал, что именно там их и надо продавать. Снял жилье в одноэтажном доме, в другой половине остались жить хозяева. Утром (просыпаюсь к семи часам, меня окрыляет свежий воздух, это муза моя) вышел, смотрю: хозяйка дома в огороде работает — сажает что-то. А у нас пока камни с земли перетаскаешь, пока почву подготовишь, воду проведешь, столько труда затратить нужно. В Армении каждый день надо по много часов работать, чтобы получить урожай. А эта женщина посадила и ушла. И ведь растет все! Растет! Слушайте, чего вы хотите от Бога-то?

И в этом плане я понял, отчего у нас, армян, такой склад аналитического ума вместе с интеллектом. Через труд человек облагораживается. В Армении людям жилось очень трудно. Сложилась революционная ситуация, когда молодежь уже не хотела больше жить по старому. Я в свое время был несколько причастен к политике в качестве члена Народной партии. Карен Демирчян, бывший первый секретарь компартии Армении, тогда говорил: «Хотите в Котайкской области найти правду — пригласите этого правдоруба Араика, он вам ее скажет».

«Никола Пашиняна (на фото), с мая ставшего премьер-министром Армении, я лично не знаю. Зато судьба в конце 90-х сводила с Сержем Саргсяном, отправленным нынче в отставку. Должен сказать, воспоминания об этом человеке отнюдь не приятные». Фото kremlin.ru

Я не могу назвать себя политиком, конечно, но просто жизнь такая была, что без политики не обходилось. Россияне такого голода не видели, а мы знаем, что это такое. Я лично отца не мог прокормить. Черствый хлеб доставали, чтобы только плесени не было, его немножко на сковородке подсушишь и ешь. Мы вот так жили. У меня обостренное чувство справедливости. Так меня природа сотворила, с такими генетическими кодами, такую жизнь я прожил. Передовые земляки мои в Армении хорошее дело совершили, структурное изменение. Не знаю, какая в Армении эта революция, оранжевая или розовая, но это впервые в истории, без единого выстрела.

— С танцами и мирными митингами.

— Никола Пашиняна, с мая ставшего премьер-министром Армении, я лично не знаю. Зато судьба в конце 90-х сводила с Сержем Саргсяном, отправленным нынче в отставку. Должен сказать, воспоминания об этом человеке отнюдь не приятные.

«Пока чемпионат не выиграют, семьей не назову»

— От тем политических перейдем к более земным — к команде по хоккею на траве, которую вы возглавляете. Можете сказать, что ваша команда «Динамо-Казань» — одна семья?

— Пока они чемпионат не выиграют, я их семьей назвать не могу. Это еще не семья. Вот в Армении у меня была команда-семья. А здесь. Я их часто уговариваю и настраиваю на работу.

— Но коллектив-то есть?

— Коллектив есть. Хотя не такой, как раньше был. Они ближе друг к другу, когда задействованы все наши, местные игроки. Мне оставалось чуть-чуть. Помню, возвращались лет пять назад из Питера, завоевав титул чемпионов, ехали в автобусе из гостиницы в аэропорт. Я говорю вратарю Андрею Серебрякову: «Слушай, Андрей, а ты можешь потанцевать? — А что я буду танцевать? — С таким животом — танец живота. — А вы со мной потанцуете? — Потанцую». И мы в автобусе станцевали. И игроки запели песню с припевом: «Самый лучший из армян — это тренер Маргарян». И когда после этого мы приехали в аэропорт, зарегистрировались, они подошли ко мне: «Мы одна семья?». Я ответил: «Не хочу, чтобы это звучало как просто красное словцо». Надо все пройти.

Умение эффективно работать с людьми — заслуга любого тренера. Я заметил, что мы были близки к тому, чтобы стать семьей, когда были местные игроки. Сейчас у нас в основном составе только один молодой игрок, воспитанный детской спортивной школой. Не буду вдаваться в эту тему, это отдельный разговор. Скажу только, что очень важно, чтобы клуб и РСДЮСШОР «Динамо» работали в тесной связке, чтобы школа действительно была резервом казанских клубов суперлиги и высшей лиги. Наша команда должна усиливаться. Без конкуренции игроков, которые еще не стали как семья, добиться этого очень трудно. В этом плане, приглашая игроков из других регионов, мы получаем команду, отличающуюся от команды из местных. Я очень чувствую, когда меня изнутри давит стремление к истине. Если душа и разум во мне борются, душа всегда выигрывает. Пусть даже потом жалею и ищу ошибки в себе. Пока же в команде нет семейной атмосферы.

«Мы функционально подсаживались к четвертой четверти и упускали преимущество в счете». Фото Риммы Поповой / hcdinamo-kazan.ru



Сценарий всех матчей с «Электросталью» был одинаков



— Да, они дают пищу для размышлений о том, над чем мы должны работать. И тренеры и игроки. Проигрыш стал судьбоносным — мы проиграли не по игре, а по результату. Что интересно — я сидел наверху на этом матче, с командой был сын, старший тренер. Счет был 1:1, оставались считанные минуты, и по регламенту в случае ничьей должны были сразу назначаться буллиты. Я спускаюсь вниз, уже знаю, кто эти буллиты будет пробивать, мы бы по буллитам выиграли. Но хоккеисты допустили одну тактическую ошибку, и соперник забил очень странный гол. Везучий. Я могу 15 раз повторить подобную ситуацию, и этот мяч в ворота бы не влетел.

— Две календарные игры чемпионата в Электростали тоже особой радости не принесли. Победа по буллитам и поражение в матчах, в которых вы вели в счете. Почему?

— Мы нормально подготовились к матчам с основным конкурентом. Но сейчас, как вы знаете, в интересах зрелищности, изменен регламент матчей — вместо двух таймов по 35 минут играем 4 по 15. Это хорошо для нормальных команд, это позволяет поддерживать высокий темп. Но у нас игроков перекупают другие клубы, предлагая им лучшие условия и зарплаты. Сценарий всех трех матчей этого сезона с «Электросталью» абсолютно одинаков — мы функционально подсаживались к четвертой четверти и упускали преимущество в счете. Хорошо хоть одну игру по буллитам выиграли — у нас стержень отдачи больше, мы можем настраивать команду. Но если ты элементарно устаешь, тут уже ничего не сделаешь.

— А соперник, наоборот, прибавлял в заключительной части поединков.

— Смотрите, в заявке на игру 16 игроков и 2 вратаря. У Электростали 6 человек могут замениться, и стиль игры при этом не меняется. У них сбалансированный, боеспособный состав. По исполнительскому, игровому мастерству мы им не уступаем. Но соперник легко дает передохнуть лидерам. Там вообще трудно провести деление на основных и запасных. А у нас?

— А у вас короткая скамейка.

— Да ее вообще как таковой нет! У меня — только травмированные еще на Кубке Янкун, Щипачев, Николаев, Кузьмин начали подходить, как в первой игре центрального нападающего Голубева подбили, он на вторую не вышел.

«Реванш? А как я его возьму? Я не волшебник»

— Скоро (с 9 по 14 июня, — прим. ред.) в Казани состоится общий тур. Вы отстаете от «Динамо» (Электросталь) всего на 2 очка. Есть возможность взять реванш и вновь возглавить таблицу?

— А как я его возьму? Я не волшебник. Вы сможете мне травмированных игроков на ноги поставить? Да и когда особо готовиться? После приезда из Подмосковья только одна полноценная тренировка, затем разминочное занятие, 3-го и 4-го матчи с Екатеринбургом, пара тренировок 6-го и 7-го — и уже общий тур. Приходится идти от игры к игре и уповать только на психологический настрой. Взятие ворот дает игрокам дополнительные силы, буду молиться на это. Возвращаясь к усталости, к тому, что моих основных игроков некем заменить, — все решающие голы в матчах, о которых мы говорим, нам забивали с игры, после прострелов, когда усталость и потеря концентрации у наших уже чувствовались вовсю.

«Приходится идти от игры к игре и уповать только на психологический настрой. Взятие ворот дает игрокам дополнительные силы, буду молиться на это». Фото Артура Афанасьева / hcdinamo-kazan.ru

— Лишь бы «комплекса «Электростали» у ребят не возникло.



— А он уже постепенно возникает. Посмотрим, в наших очных встречах в сезоне будет разыгрываться еще девять очков — в общем туре и еще две домашние встречи во втором круге. Вроде бы ничего страшного не произошло, отстаем всего на два очка. Придется вести индивидуальные беседы.

— У вас ведь еще с середины июня до сентября перерыв?

— Да, это тоже глупость.

— Чем летом будете занимать игроков?

— Я их не отпущу. Общий тур у нас завершается, и уже 1 июля я приглашу их на работу. Там у меня два с половиной цикла — фактически 55 дней. Времени хватит, чтобы их поднять.

— Команду в межсезонье покинули такие серьезные игроки, как Корнилов, Замалутдинов. Новички — Матковский и Плесецкий — смогли их заменить?

— Пока они не отвечают требованиям в полном объеме.

— Вместо аргентинца Ферреро появился его соотечественник Гуилермо. Что, вообще, дают аргентинцы команде? Раньше на пакистанцев ориентировались.

— А у нас другого выхода нет — или Пакистан с Индией, или Аргентина. С Аргентиной безвизовый режим. Да и денег, чтобы заплатить игроку и агенту, чтобы хоккеиста скрупулезно изучить и понять — подходит он нам или не подходит — у нас просто нет.

— А вообще, Аргентина в рейтинге высоко стоит?

— Там очень хорошие хоккеисты. Не жалею, что пригласили Гуилермо. У меня оказалось пять травмированных игроков, еще двое ушли в Екатеринбург. Он неплохо влился.

— Травмированные начали уже восстанавливаться и играть?

— С моим характером, если игроки не полностью выздоровели, я не буду их ставить в состав. Лучше не рисковать.

«Преклоняюсь перед его тренерской мудростью. Молодец. Кто-то скажет — удача, повезло. А везет тому, кто искренне мучается». Фото Романа Кручинина / zenit-kazan.com

«Алекно? Бердыев? Билялетдинов? У них есть возможность взять игроков из любой точки мира»

— За работой каких казанских тренеров вы следите? Алекно? Бердыев? Билялетдинов?

— Уважаю их всех. И наблюдаю за работой каждого тренера. Стараюсь не пропускать ни одной игры.

— Но я нечасто вижу вас на матчах. Следите по телевизору?

— Посещаю матчи по мере возможности, смотрю и по ТВ, и в интернете. На волейбол хожу часто. Все наши клубы в дружественных отношениях. Какую фантастику сотворили волейболисты в финале Лиги чемпионов! Впервые такого Владимира Алекно видел — вытирающего пот, опустошенного. Преклоняюсь перед его тренерской мудростью. Молодец. Кто-то скажет — удача, повезло. А везет тому, кто искренне мучается. Но я отличаюсь от них тем, что у них есть возможность взять игроков из любой точки мира и укомплектовать состав. Мы же готовим игроков сами, вкладывая в процесс много труда и нервов.

— Когда вы следите за работой коллег по цеху, на что в первую очередь обращаете внимание — на тактику, психологию?

— И на тактику и на психологию. Они очень взаимосвязаны. И у хоккеистов с шайбой, и у волейболистов, и у футболистов, и в нашем виде спорта важны техническая подготовка и оснащенность. И особо значимую роль играет скорость тактического мышления, что в итоге приводит к скорости игры. Чтобы добиться результата, надо перед официальными соревнованиями провести 25 — 32 контрольно-тестовые игры.

— А вы с листа едете на Евролигу и при этом обыгрываете сильных немцев.

— Первую игру, как и в этом году «Брюсселю», мы, как правило, проигрываем, а во второй даем бой. Обыграли «Рот-Вайс» — прошлогоднего чемпиона Евролиги, в составе которого играли пять олимпийских чемпионов. Конечно, они сильнее, но мы лишили их пространства и не давали им дышать.

— А как поднять интерес к внутреннему чемпионату? Быть может, надо создать лигу по примеру КХЛ? Скажем, пригласить туда команды Азербайджана, Казахстана, Белоруссии…

— Знаете, лично я не против. Но решать не мне. Конечно, хочется, чтобы интерес к нашему виду спорта возрос. И чтобы народ пошел на хоккей на траве. Помню, как мы выкладывались на Универсиаде. А почему? Потому что зрителей были полные трибуны! И ответственности больше, и бились в каждом матче, как в последнем.

«Конечно, хочется, чтобы интерес к нашему виду спорта возрос. И чтобы народ пошел на хоккей на траве. Помню, как мы выкладывались на Универсиаде. А почему? Потому что зрителей были полные трибуны!». Фото Инсафа Миннехузина / hcdinamo-kazan.ru



«Народ Армении за Россию. Россия их кормит, все это знают»

— Мы начали с политики. Вернемся к ситуации в Армении. Как думаете, ваша страна сохранит курс на добрососедские отношения с Россией, или может качнуться в сторону Европы, Ирана, еще куда-то?

— Боюсь ошибиться и не хочу делить на молодежь и остальных. Народ за Россию, Россия их кормит, все это знают. Это однозначно, это не просто мое мнение. Я каждый год езжу на могилу родителей, общаюсь с людьми. В Армении народ отлично понимает, что без России нам не жить. После окончания первого круга чемпионата опять поеду и встречусь с Сасуном Микаеляном, соратником Пашиняна и моим родственником, они вместе возглавляли народное движение. Он человек народный. И буду говорить на эту тему, интересоваться, чем они дышат. Я смотрю 54-й канал — Армению, и вижу как Пашинян выходит в народ. Опасаюсь за него. Последний раз ему дали конфетку, он развернул, скушал. Мало ли что там, есть же враги. Был бы его телохранителем, запретил бы выходить так в народ — ради самого же народа. Очень трудно таким людям, как Пашинян, почувствовать «подлянку», на которую способны в создавшихся условиях оппозиционеры.

— Вы уже почти 20 лет живете в России, к тому же в интернациональном Татарстане. Но, может быть, в других регионах страны сталкивались с ксенофобией, оскорблениями по национальному признаку?

— Со мной лично никогда такого не было. Это божий дар, что я осел в Татарстане и здесь остаюсь. Кроме того, у меня здесь внучки родились, и я никогда отсюда не уеду. Старшая играет на фортепиано, поет, в Сочи на конкурсе спела песню на татарском языке, заняла 3-е место. Младшая, Стелла, посмотри друг мой, на что способны эти глаза (показывает фото младшей внучки на стене). Это — смысл моей жизни. Есть еще и старшая — вот она, Мариам (показывает). Я к чему клоню? Когда еще не знал — останусь ли здесь, и как дальше распорядится судьба, на решение остаться повлияло несколько факторов. Так, огромное впечатление произвела информация от моих земляков в Татарстане, что Минтимер Шарипович поддерживает и выделяет средства на реставрацию как мечетей, так и церквей и храмов других вероисповеданий. Это для меня стало основополагающим.

«Стараюсь больше времени уделять внучкам»

— В Казани у вас какие любимые места?

— Сейчас я фактически не гуляю, внучку разве что иногда беру на прогулку. Все свободное время уходит на стройку — строюсь в Салмачах и даже не предполагал, что это занимает столько времени. Вернее, строится сын, я ему помогаю. Еще и слежу за всем, что в мире и в Армении творится. Стараюсь побольше времени уделять внучкам, они должны знать, что у них есть дедушка. Хочу, чтобы они были полезными обществу и в своем деле, в профессии, которую освоят, они должны быть лучше, чем я. Я от них не устаю — вожу в музей, на природу, причем чтобы с пользой. Например, просто гуляя по Булаку, обязательно кормим голубей и уточек. Я чувствую, что у них к природе, к живым существам пробуждается доброе отношение, это меня радует.

— Как к музыке относитесь? Армяне очень музыкальны — дудук, джаз, Шарль Азнавур, Шер, System of a Down.

— Мой младший сын очень здорово поет. В машине слушаю его диски, но сейчас редко, потому что когда он поет, я плачу, а за рулем этого делать не стоит. Как-нибудь еще пересечемся, я вам дам послушать.

— На Кавказе мужчины великолепно готовят. Как вы по этой части?

— Еще как готовлю!

«Армянское, но и грузины его себе приписывают, и другие. Могу, но не люблю ее готовить — возиться долго. А вот шашлык, хашлама — это мое». Фото Евгении Кузьмичевой / 2tarelki.ru

— Назовите пару блюд. Далма — это армянское блюдо?

— Армянское, но и грузины его себе приписывают, и другие. Могу, но не люблю ее готовить — возиться долго. А вот шашлык, хашлама — это мое. Для хашламы надо уметь выбирать мясо. Я люблю больше баранину. Вчера угостил Рафхатыча (Ринат Ахатов, директор ХК «Динамо-Казань», — прим. ред.), он поразился изысканности вкуса. Борщ готовлю. Вообще, готовлю, как моя мама. Она готовила — пальчики оближешь. Но все на глаз. Невестки (жены двух старших братьев) у нее рецепт спрашивали, тоже готовили, но все же у мамы получалось вкуснее. И мне вот искусство готовить от мамы передалось. Готовлю всегда с душой.

Нас было три сына у нее, я занимался футболом, ездил за 45 км в Ереван. Когда уставший возвращался, сидя прислонялся к маме и засыпал. А дома старался выполнять любую работу, чтобы маме легче было (она была сердечницей). Она сыграла очень большую роль в моей жизни, в плане воспитания. А когда я уже осознал, что такое семья, то стал преклоняться перед отцом, перед которым до сих пор в долгу.